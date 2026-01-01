¿Quieres crear una encuesta gratuita? ¿Quieres organizar una reunión o un evento y saber cuándo están disponibles tus colegas o amigos? ¿O simplemente quieres hacer una encuesta para compartirla con tus amigos? Entonces, ¡no busques más allá de Doodle!

Con Doodle, no sólo es fácil hacer una encuesta rápida para compartirla con tus contactos, ¡sino que además es completamente gratis! Prescinde de largos hilos de chat o correos electrónicos en grupo y obtén resultados rápidos, claros y concisos utilizando el Doodle.

Prueba Doodle

Comienza con el software gratuito de votación en línea de Doodle

Crear una encuesta de votación en línea con Doodle sólo requiere unos sencillos pasos. Aquí te explicamos cómo:

Para crear tu cuenta, sólo tienes que introducir tu dirección de correo electrónico y una contraseña de tu elección, esperar un par de segundos a que se te envíe un correo electrónico de activación de cuenta y, a continuación, activar tu cuenta. Para un acceso aún más rápido e instantáneo, puede conectarse simplemente utilizando sus cuentas de Facebook o Google. No obstante, es posible crear encuestas sin registrarse para obtener una cuenta, aunque se lo recomendamos para llevar un seguimiento de todas sus encuestas.

Prueba Doodle

Cree su primera encuesta

Primero, empieza tu encuesta Doodle eligiendo 'crear un Doodle' en la parte superior de la página. Verás en el primer formulario, los campos para incluir el nombre de la reunión, el lugar de la reunión, y las notas que quieras. En este caso, utilizaremos "Reunión de la Junta Directiva". El lugar es 'nuestras oficinas' y añadimos una pequeña nota, que sería echar un vistazo al orden del día de antemano. Lo cual siempre es una buena idea.

Si quieres crear una encuesta o enviar un cuestionario, puedes elegir "texto" en el segundo paso y añadir las preguntas que quieras. Para la reunión de la Junta en febrero, vamos a asegurarnos de añadir varias opciones de horario para que nuestros participantes puedan asegurarse de encontrar el mejor momento. También puedes añadir opciones de reunión de un día completo si eso es lo que necesitas.

Durante el paso 3, puedes encontrar todos los ajustes importantes para crear una encuesta Doodle. Por ejemplo, puede elegir entre sí, no, si es necesario, opciones limitadas o hacer que la encuesta Doodle esté oculta. Aquí también puedes ver varias opciones de Doodle Premium, como los plazos de las encuestas y las solicitudes de información adicional. Las cuentas Premium Doodle también tienen opciones de marca para que puedas incluir tu logotipo y los colores de tu empresa en todas tus invitaciones.

Añade tu nombre en el paso 4, tu dirección de correo electrónico y, a continuación, envía el Doodle que has creado a tus invitados. Sólo tienes que añadir sus direcciones de correo electrónico en la casilla para enviar las invitaciones. Podrán votar las fechas que más les gusten y en unos minutos habrás encontrado el mejor momento para tu reunión. Elige la fecha definitiva y cierra la encuesta para que todos lo sepan. Doodle es la mejor forma de programar reuniones.

Prueba Doodle

¿Son gratuitas las encuestas Doodle?

Crear encuestas con Doodle es totalmente gratuito. Si creas muchos sondeos o encuestas con Doodle, sin duda te recomendamos crear una cuenta. Una vez creada tu cuenta, puedes sincronizar tu calendario y libretas de direcciones para gestionar mejor tus horarios e invitaciones. Cuando crees encuestas y participes en ellas, podrás ver tu calendario al mismo tiempo para no sobrecargarte. También podemos hacer un seguimiento de todos tus Doodle en un cómodo panel de control.