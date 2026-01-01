Chcesz stworzyć bezpłatna ankieta? Chcesz zorganizować spotkanie lub wydarzenie i dowiedzieć się, kiedy mają czas Twoi współpracownicy lub znajomi? A może po prostu chcesz stworzyć ankietę, którą udostępnisz znajomym? W takim razie nie szukaj dalej – skorzystaj z Doodle!

Wypróbuj za darmo

Dzięki Doodle nie tylko łatwo jest stworzyć szybka ankieta które możesz udostępnić swoim kontaktom, a do tego jest to całkowicie za darmo! Pozbądź się długich wątków czatowych i grupowych wiadomości e-mail, a dzięki Doodle uzyskaj szybkie, jasne i zwięzłe wyniki.

Zacznij korzystać z bezpłatnego oprogramowania do głosowania online firmy Doodle

Tworzenie ankiety do głosowania online za pomocą serwisu Doodle wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Oto jak to zrobić:

Aby założyć konto, wystarczy wpisać adres e-mail i wybrane hasło, poczekać kilka sekund na wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym, a następnie aktywować konto. Aby uzyskać jeszcze szybszy, natychmiastowy dostęp, możesz po prostu zalogować się za pomocą konta na Facebooku lub Google. Możliwe jest jednak tworzenie ankiet bez rejestracji konta, jednak zalecamy jej utworzenie, aby mieć pod kontrolą wszystkie swoje ankiety.

Utwórz swoją pierwszą ankietę

Najpierw uruchom ankietę w serwisie Doodle, wybierając opcję „Utwórz ankietę Doodle” u góry strony. W pierwszym formularzu zobaczysz pola, w których należy wpisać nazwę spotkania, miejsce spotkania oraz dowolne uwagi. W tym przypadku użyjemy nazwy „Posiedzenie zarządu”. Miejscem spotkania są „nasze biura”, a my dodaliśmy krótką uwagę, aby uczestnicy zapoznali się z porządkiem obrad przed spotkaniem. To zawsze dobry pomysł!

Jeśli chcesz stworzyć ankietę lub rozesłać kwestionariusz, w drugim kroku możesz wybrać opcję „tekst” i dodać dowolne pytania. W przypadku posiedzenia zarządu w lutym pamiętajmy o dodaniu kilku opcji czasowych, aby uczestnicy mogli wybrać dla siebie najdogodniejszy termin. Możesz również dodać opcje całodziennych spotkań, jeśli tego potrzebujesz.

W kroku 3 znajdziesz wszystkie ważne ustawienia dotyczące tworzenia ankiety w serwisie Doodle. Możesz na przykład wybrać opcje „tak”, „nie”, „w razie potrzeby”, „ograniczone opcje” lub ustawić ankietę jako ukrytą. W tym miejscu dostępne są również różne opcje Doodle Premium, takie jak terminy zakończenia ankiet i prośby o dodatkowe informacje. Konta Doodle Premium oferują również opcje brandingu, dzięki czemu możesz umieścić swoje logo i kolory firmowe na wszystkich zaproszeniach.

W kroku 4 wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wyślij utworzoną ankietę Doodle do swoich gości. Wystarczy wpisać ich adresy e-mail w odpowiednim polu, aby wysłać zaproszenia. Goście będą mogli zagłosować na preferowane terminy, a w ciągu kilku minut ustalisz najlepszy termin spotkania. Wybierz ostateczną datę i zamknij ankietę, aby poinformować o tym wszystkich. Doodle to najlepszy sposób na planowanie spotkań!

Wypróbuj za darmo

Czy ankiety Doodle są bezpłatne?

Tworzenie ankiet w serwisie Doodle jest całkowicie bezpłatne. Jeśli często tworzysz ankiety lub sondaże za pomocą Doodle, zdecydowanie zalecamy założenie konta. Po założeniu konta możesz zsynchronizować swój kalendarz i książki adresowe, aby lepiej zarządzać harmonogramem i zaproszeniami. Podczas tworzenia ankiet i udziału w nich możesz jednocześnie przeglądać swój kalendarz, dzięki czemu unikniesz przeładowania harmonogramu. Ponadto wszystkie Twoje ankiety w Doodle są gromadzone w wygodnym panelu kontrolnym.