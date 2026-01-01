एक बनाने की सोच रहे हैं नि:शुल्क मतदानक्या आप कोई मीटिंग या इवेंट आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके सहकर्मी या दोस्त कब उपलब्ध हैं? या बस दोस्तों के साथ साझा करने के लिए एक पोल बनाना चाहते हैं? तो Doodle के अलावा और कहीं मत देखिए!

Doodle के साथ, एक बनाना न केवल आसान है त्वरित सर्वेक्षण इसे आप अपने संपर्कों के साथ साझा कर सकते हैं, और यह पूरी तरह से मुफ्त है! लंबी चैट थ्रेड्स या समूह ईमेल को छोड़ें, और Doodle का उपयोग करके त्वरित, स्पष्ट और संक्षिप्त परिणाम प्राप्त करें।

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Doodle के मुफ़्त ऑनलाइन वोटिंग सॉफ़्टवेयर से शुरुआत करें

Doodle के साथ एक ऑनलाइन मतदान पोल बनाना बस कुछ सरल कदम उठाएँयहाँ बताया गया है कि कैसे:

अपना खाता बनाने के लिए, आपको बस अपना ईमेल पता और अपनी पसंद का पासवर्ड दर्ज करना है, आपके पास एक खाता सक्रियण ईमेल भेजे जाने के लिए कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें, और फिर अपना खाता सक्रिय करें। अभी भी तेज़, तुरंत पहुँच के लिए, आप बस अपने फेसबुक या गूगल खातों का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। हालांकि, बिना खाता पंजीकृत किए भी पोल बनाना संभव है, फिर भी हम आपके सभी पोल पर नज़र रखने के लिए पंजीकरण करने की सलाह देते हैं।

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अपना पहला पोल बनाएँ

सबसे पहले, पेज के शीर्ष पर 'एक Doodle बनाएं' चुनकर अपना Doodle पोल शुरू करें। आप पहले फॉर्म में मीटिंग का नाम, मीटिंग का स्थान और अपनी पसंद के कोई भी नोट्स शामिल करने के लिए फ़ील्ड देखेंगे। यहाँ हम 'बोर्ड मीटिंग' का उपयोग करेंगे। स्थान 'हमारे कार्यालय' है और हमने एक छोटा नोट जोड़ा है, जो एजेंडा को पहले से देख लेने के लिए है। जो हमेशा एक अच्छा विचार होता है!

यदि आप एक सर्वेक्षण बनाना चाहते हैं या प्रश्नावली भेजना चाहते हैं, तो आप दूसरे चरण में 'टेक्स्ट' चुन सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी प्रश्न जोड़ सकते हैं। फरवरी में होने वाली बोर्ड बैठक के लिए, आइए सुनिश्चित करें कि हम कई समय विकल्प जोड़ें ताकि हमारे प्रतिभागी सबसे उपयुक्त समय चुन सकें। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप पूरे दिन की बैठक के विकल्प भी जोड़ सकते हैं।

चरण 3 के दौरान, आप Doodle पोल बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेटिंग्स पा सकते हैं। उदाहरण के लिए हाँ, नहीं, जरूरत पड़ने पर, सीमित विकल्प चुनें, या Doodle पोल को छिपा दें। यहाँ आप पोल की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी अनुरोध जैसी कई Premium Doodle सुविधाएँ भी देख सकते हैं। Premium Doodle खातों में ब्रांडिंग विकल्प भी होते हैं, ताकि आप अपने सभी निमंत्रणों पर अपना लोगो और कंपनी के रंग शामिल कर सकें।

चरण 4 के लिए अपना नाम और अपना ईमेल जोड़ें, और फिर आपने जो Doodle बनाया है उसे अपने मेहमानों को भेजें। बस निमंत्रण भेजने के लिए उनके ईमेल पते बॉक्स में डालें। वे अपनी पसंद की तारीखों पर वोट कर सकते हैं और मिनटों में ही आप अपनी मीटिंग के लिए सबसे अच्छा समय ढूंढ लेंगे। अंतिम तारीख चुनें और पोल बंद कर दें ताकि सभी को पता चल जाए। मीटिंग शेड्यूल करने का सबसे अच्छा तरीका Doodle है!

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क्या Doodle पोल मुफ्त हैं?

Doodle पोल बनाना पूरी तरह से मुफ्त है। यदि आप Doodle के साथ बहुत सारे पोल या सर्वेक्षण बनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक खाता बनाने की सलाह देते हैं। एक बार जब आप अपना खाता बना लेते हैं, तो आप अपने शेड्यूलिंग और निमंत्रणों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने कैलेंडर और एड्रेस बुक्स को सिंक कर सकते हैं। पोल बनाते और उनमें भाग लेते समय आप एक ही समय में अपना कैलेंडर देख सकते हैं ताकि आप खुद को ज़्यादा बुक न कर लें। हम आपके सभी Doodle पोल का हिसाब एक सुविधाजनक डैशबोर्ड में भी रखते हैं।