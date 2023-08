Vil du oprette en gratis afstemning? Prøver du at organisere et møde eller et arrangement og finde ud af, hvornår din kollega eller dine venner er ledige? Eller ønsker du blot at oprette en afstemning, som du kan dele med dine venner? Så skal du ikke lede længere end til Doodle!

Prøv det gratis

Med Doodle er det ikke kun nemt at lave en hurtig afstemning, som du kan dele med dine kontakter, men det er også helt gratis! Slip for lange chat-tråde eller gruppemails, og få hurtige, klare og præcise resultater ved at bruge Doodle.

Gå i gang med Doodles gratis software til online-afstemning

Oprettelse af en online afstemningsafstemning med Doodle tager kun få enkle trin. Her er hvordan:

Du skal blot indtaste din e-mail-adresse og en adgangskode efter eget valg, vente et par sekunder på, at du får tilsendt en e-mail om kontoaktivering, og derefter aktivere din konto. Hvis du vil have endnu hurtigere og øjeblikkelig adgang, kan du blot logge ind ved hjælp af dine Facebook- eller Google-konti. Det er dog muligt at oprette afstemninger uden at registrere en konto, men vi anbefaler det dog for at holde styr på alle dine afstemninger.

Opret din første afstemning

Start først din Doodle-afstemning ved at vælge "Opret en Doodle" øverst på siden. I den første formular kan du se felter til at angive navnet på mødet, mødested og eventuelle noter. Her bruger vi 'bestyrelsesmøde'. Stedet er 'vores kontorer', og vi har tilføjet en lille note, som er, at du skal se dagsordenen på forhånd. Hvilket altid er en god idé!

Hvis du vil oprette en undersøgelse eller sende et spørgeskema, kan du vælge "tekst" i trin to og tilføje de spørgsmål, du vil. Til bestyrelsesmødet i februar skal vi sørge for at tilføje flere tidsmuligheder, så vores deltagere kan sikre sig, at de kan finde det bedste tidspunkt. Du kan også tilføje muligheder for heldagsmøder, hvis det er det, du har brug for.

I trin 3 kan du finde alle de vigtige indstillinger for at oprette en Doodle-afstemning. Vælg f.eks. ja, nej, hvis-behov, begrænsede muligheder eller gør Doodle-afstemningen skjult. Her kan du også se flere Premium Doodle-indstillinger som f.eks. afstemningsfrister og anmodninger om yderligere oplysninger. Premium Doodle-konti har også brandingmuligheder, så du kan inkludere dit logo og virksomhedens farver på alle dine invitationer.

Tilføj dit navn til trin 4, din e-mail, og send derefter den Doodle, du har oprettet, ud til dine gæster. Du skal blot tilføje deres e-mailadresser i feltet for at sende invitationerne ud. De kan stemme på de datoer, de kan lide, og på få minutter har du fundet det bedste tidspunkt for dit møde. Vælg den endelige dato, og luk afstemningen for at give alle besked. Doodle er den bedste måde at planlægge møder på!

Prøv det gratis

Er Doodle-afstemninger gratis?

Det er helt gratis at oprette Doodle-afstemninger. Hvis du opretter mange afstemninger eller undersøgelser med Doodle, anbefaler vi bestemt at oprette en konto. Når du har oprettet din konto, kan du synkronisere din kalender og dine adressebøger for bedre at kunne administrere din planlægning og dine invitationer. Når du opretter og deltager i afstemninger, kan du se din kalender på samme tid, så du ikke overbooker dig selv. Vi holder også styr på alle dine Doodle's i et praktisk dashboard.