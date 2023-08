Sie möchten eine kostenlose Umfrage erstellen? Möchten Sie ein Treffen oder eine Veranstaltung organisieren und herausfinden, wann Ihre Kollegen oder Freunde verfügbar sind? Oder wollen Sie einfach eine Umfrage erstellen, um sie mit Freunden zu teilen? Dann sind Sie bei Doodle an der richtigen Adresse!

Mit Doodle ist es nicht nur einfach, eine Schnellumfrage zu erstellen, um sie mit Ihren Kontakten zu teilen, sondern sie ist auch völlig kostenlos! Machen Sie Schluss mit langwierigen Chat-Threads oder Gruppen-E-Mails und erhalten Sie mit Doodle schnelle, klare und präzise Ergebnisse.

Starten Sie mit der kostenlosen Online-Abstimmungssoftware von Doodle

Erstellen Sie mit Doodle eine Online-Abstimmung in wenigen einfachen Schritten. So wird's gemacht:

Um Ihr Konto zu erstellen, müssen Sie nur Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort Ihrer Wahl eingeben, ein paar Sekunden warten, bis Sie eine E-Mail zur Kontoaktivierung erhalten, und dann Ihr Konto aktivieren. Für einen noch schnelleren, sofortigen Zugang können Sie sich einfach mit Ihrem Facebook- oder Google-Konto anmelden. Es ist jedoch möglich, Umfragen zu erstellen, ohne sich für ein Konto zu registrieren, wir empfehlen dies jedoch, um den Überblick über alle Ihre Umfragen zu behalten.

Erstellen Sie Ihre erste Umfrage

Starten Sie zunächst Ihre Doodle-Umfrage, indem Sie oben auf der Seite "Doodle erstellen" wählen. Im ersten Formular sehen Sie die Felder für den Namen des Treffens, den Ort des Treffens und beliebige Notizen, die Sie hinzufügen möchten. Hier verwenden wir "Vorstandssitzung". Der Ort ist "unser Büro", und wir fügen eine kleine Notiz hinzu, die besagt, dass man sich die Tagesordnung vorher ansehen sollte. Das ist immer eine gute Idee!

Wenn Sie eine Umfrage erstellen oder einen Fragebogen verschicken möchten, können Sie in Schritt zwei "Text" wählen und beliebige Fragen hinzufügen. Für die Vorstandssitzung im Februar sollten Sie mehrere Zeitoptionen angeben, damit die Teilnehmer den für sie besten Termin finden können. Sie können auch Optionen für ganztägige Sitzungen hinzufügen, wenn Sie dies wünschen.

In Schritt 3 finden Sie alle wichtigen Einstellungen zur Erstellung einer Doodle-Umfrage. Wählen Sie z.B. Ja, Nein, Wenn-Bedarf, Eingeschränkte Optionen oder machen Sie die Doodle-Umfrage versteckt. Hier sehen Sie auch verschiedene Premium-Doodle-Optionen, wie z.B. Abgabetermine und zusätzliche Informationsanfragen. Premium Doodle-Konten verfügen auch über Branding-Optionen, so dass Sie Ihr Logo und Ihre Firmenfarben auf allen Ihren Einladungen verwenden können.

Fügen Sie in Schritt 4 Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse hinzu und senden Sie das von Ihnen erstellte Doodle an Ihre Gäste. Fügen Sie einfach deren E-Mail-Adressen in das Feld ein, um die Einladungen zu versenden. Sie können über die gewünschten Termine abstimmen, und in wenigen Minuten haben Sie den besten Termin für Ihr Treffen gefunden. Wählen Sie das endgültige Datum aus und schließen Sie die Umfrage, um es allen mitzuteilen. Doodle ist der beste Weg, um Meetings zu planen!

Sind Doodle-Umfragen kostenlos?

Das Erstellen von Doodle-Umfragen ist völlig kostenlos. Wenn Sie viele Umfragen mit Doodle erstellen, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall, ein Konto einzurichten. Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie Ihren Kalender und Ihre Adressbücher synchronisieren, um Ihre Termine und Einladungen besser zu verwalten. Wenn Sie Umfragen erstellen und daran teilnehmen, können Sie gleichzeitig Ihren Kalender einsehen, damit Sie sich nicht überbuchen. Wir behalten auch den Überblick über alle Ihre Doodles in einem praktischen Dashboard.