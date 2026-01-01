Vill du skapa en gratis omröstning? Vill du organisera ett möte eller ett evenemang och ta reda på när dina kollegor eller vänner är lediga? Eller vill du helt enkelt skapa en omröstning som du kan dela med dina vänner? Då är Doodle det rätta valet!

Prova gratis

Med Doodle är det inte bara enkelt att skapa en snabbundersökning att dela med dina kontakter, men det är dessutom helt gratis! Slipp långa chatttrådar eller gruppmejl och få snabba, tydliga och koncisa resultat genom att använda Doodle.

Kom igång med Doodles kostnadsfria programvara för omröstningar online

Skapa en omröstning online med Doodle det krävs bara några enkla steg. Så här gör du:

För att skapa ett konto behöver du bara ange din e-postadress och ett lösenord som du själv väljer, vänta några sekunder tills du får ett e-postmeddelande med länken för att aktivera kontot och sedan aktivera ditt konto. För ännu snabbare och omedelbar åtkomst kan du helt enkelt logga in med ditt Facebook- eller Google-konto. Det går visserligen att skapa omröstningar utan att registrera ett konto, men vi rekommenderar ändå att du gör det för att kunna hålla koll på alla dina omröstningar.

Skapa din första omröstning

Börja med att starta din Doodle-omröstning genom att välja ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. I det första formuläret ser du fälten där du kan ange mötets namn, mötesplatsen och eventuella anteckningar. Här använder vi ”Styrelsemöte”. Platsen är ”våra kontor” och vi har lagt till en liten anteckning om att man bör gå igenom dagordningen i förväg. Det är alltid en bra idé!

Om du vill skapa en enkät eller skicka ut ett frågeformulär kan du välja ”text” i steg två och lägga till de frågor du vill. Inför styrelsemötet i februari bör vi se till att lägga till flera tidsalternativ så att våra deltagare kan hitta den tid som passar dem bäst. Du kan också lägga till alternativ för heldagsmöten om det är vad du behöver.

I steg 3 hittar du alla viktiga inställningar för att skapa en Doodle-omröstning. Välj till exempel ja, nej, vid behov, begränsade alternativ eller gör Doodle-omröstningen dold. Här kan du också se flera Doodle Premium-alternativ, såsom tidsgränser för omröstningar och möjlighet att begära ytterligare information. Doodle Premium-konton har även alternativ för varumärkesanpassning, så att du kan inkludera din logotyp och företagets färger på alla dina inbjudningar.

Ange ditt namn i steg 4, din e-postadress och skicka sedan den Doodle-enkät du har skapat till dina gäster. Lägg bara till deras e-postadresser i rutan för att skicka ut inbjudningarna. De kan rösta på de datum de föredrar och på några minuter har du hittat den bästa tiden för ditt möte. Välj det slutgiltiga datumet och stäng omröstningen för att informera alla. Doodle är det bästa sättet att boka möten!

Prova gratis

Är Doodle-omröstningar gratis?

Det är helt gratis att skapa omröstningar i Doodle. Om du skapar många omröstningar eller enkäter med Doodle rekommenderar vi definitivt att du skapar ett konto. När du har skapat ditt konto kan du synkronisera din kalender och dina adressböcker för att bättre hantera din schemaläggning och dina inbjudningar. När du skapar och deltar i omröstningar kan du samtidigt se din kalender så att du inte bokar in för mycket. Vi håller också reda på alla dina Doodle-omröstningar i en praktisk översikt.