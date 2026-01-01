Dos ejemplos de encuestas sobre el uso de Doodle

Si utilizas Doodle y necesitas algunos consejos para crear una encuesta, nos gustaría ofrecerte dos ejemplos de encuestas.

Ejemplo de encuesta 1: el 60 cumpleaños de tu padre.

Los cumpleaños especiales son grandes acontecimientos y suelen ir acompañados de una fiesta. Con muchos invitados, la logística puede complicarse.

Crear una encuesta de grupo

Tomemos como ejemplo el 60 cumpleaños de tu padre. Como se trata de tu padre, quieres tomar cartas en el asunto.

Hay literalmente cientos de parientes, amigos, conocidos y socios a los que invitar al gran día. Puede ser un pensamiento aterrador si tuvieras que hacerlo todo manualmente. Imagínate tener que escribir cientos de invitaciones, llamar a todo el mundo y hacer un seguimiento de las confirmaciones de asistencia.

No te preocupes, lo que antes te llevaba mucho tiempo ahora lo hace de forma rápida, eficaz y clara el práctico software de encuestas de Doodle.

Incluso cuando se trata de organizar un gran evento con cientos o miles de personas, no necesitas más que unos minutos de tiempo, como ilustrará nuestro ejemplo de encuesta.

Para planificar la gran fiesta de cumpleaños, sólo tienes que crear una encuesta de grupo. Sólo tienes que añadir los detalles del evento, las fechas y horas en las que quieres celebrar la fiesta y enviarla a tus invitados en forma de correo electrónico o enlace.

En cuestión de minutos quedará clara la fecha y hora perfectas.

Crear una encuesta de grupo

Ejemplo de encuesta 2: la fiesta de Navidad de la empresa

Cada año, la fiesta de Navidad de la empresa suele ser uno de los acontecimientos más importantes en la mayoría de las organizaciones.

Además de asegurarte de que la lista de reproducción está a punto, las galletas decoradas y el bar lleno, tienes que hacerte una idea de cuánta gente va a venir.

Crear una encuesta de grupo

En lugar de tener que adivinar y acabar pidiendo demasiada o poca comida, utiliza una encuesta de grupo de Doodle para tener una idea más clara de los números, aunque sólo sea una idea a unos meses vista.

Cuando empieces a pensar en la fiesta de Navidad, a veces ya en septiembre u octubre, puedes enviar una encuesta que permita a la gente elegir las horas que creen que les irán mejor. Lo mejor es que, al ser tan pronto, Doodle te permite ofrecer la opción "Si es necesario" para que la gente pueda decir que cree que podrá asistir, pero que no puede estar al cien por cien.

Esto te permitirá reservar un restaurante, pedir la cantidad adecuada de comida u organizar juegos de fiesta que contagien a todo el mundo el espíritu festivo.

Ya sea para grandes celebraciones de cumpleaños, fiestas de empresa o cualquier evento en el que necesites hacerte una idea de los números, utiliza nuestros ejemplos de encuestas como guía y planifica siempre tus eventos con éxito con las encuestas de grupo de Doodle.