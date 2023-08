To eksempler på undersøgelser af brugen af Doodle

Hvis du bruger Doodle og har brug for nogle tips til at lave en afstemning, vil vi gerne give dig to eksempler på afstemninger.

Eksempel på undersøgelse 1: din fars 60-års fødselsdag.

Særlige fødselsdage er store begivenheder og kommer ofte med en fest. Med mange gæster kan logistikken blive kompliceret.

Lad os tage din fars 60-års fødselsdag som et eksempel. Da det er din far, vil du gerne tage sagen i egen hånd.

Der er bogstaveligt talt hundredvis af slægtninge, venner, bekendte og forretningspartnere, der skal inviteres til den store dag. Det kan være en skræmmende tanke, hvis du skulle gøre det hele manuelt. Forestil dig at skulle skrive hundredvis af invitationer, ringe rundt og holde styr på svarene.

Bare rolig, det, der før tog en masse tid, kan nu gøres hurtigt, effektivt og overskueligt med Doodles praktiske afstemningssoftware.

Selv når du forsøger at organisere en stor begivenhed med hundredvis eller tusindvis af mennesker, behøver du ikke mere end et par minutters tid, som vores eksempel på en undersøgelse vil illustrere.

For at planlægge den store fødselsdagsfest behøver du kun at oprette én gruppeafstemning. Du skal blot tilføje detaljerne om begivenheden, datoerne og tidspunkterne for festen og sende den til dine gæster som en e-mail eller et link.

Inden for få minutter vil den perfekte dato og det perfekte tidspunkt stå klart.

Eksempel på undersøgelse 2: firmaets julefrokost

Hvert år er firmajulefrokosten ofte en af de største begivenheder i de fleste organisationer.

Ud over at sikre, at playlisten er sat på, kagerne er pyntet, og baren er fyldt op, skal du også have en idé om, hvor mange mennesker der kommer.

I stedet for at skulle gætte og ende med at bestille for meget eller for lidt mad, kan du bruge en Doodle-gruppeafstemning til at få en klarere idé om antallet, selv om det bare er en idé et par måneder ude i fremtiden.

Når du begynder at tænke på julefrokosten, nogle gange så tidligt som i september eller oktober, kan du sende en afstemning ud, der giver folk mulighed for at vælge de tidspunkter, de tror vil fungere bedst for dem. Det gode er, at fordi det er så tidligt, giver Doodle dig mulighed for at tilbyde en "Hvis det bliver nødvendigt"-mulighed, så folk kan sige, at de tror, de kan komme, men ikke kan være 100 procent sikre.

Det giver dig mulighed for at booke en restaurant, bestille den rigtige mængde mad eller organisere selskabslege, der får alle i feststemning.

Uanset om det er til store fødselsdage, firmafester eller andre begivenheder, hvor du har brug for at få en idé om antallet af deltagere - brug vores eksempler på undersøgelser som vejledning, og planlæg altid dine begivenheder med succes med Doodles gruppeundersøgelser.