Två exempel på enkäter om användningen av Doodle

Om du använder Doodle och behöver några tips för att skapa en omröstning vill vi gärna ge dig två exempel på omröstningar.

Exempel på tillfälle 1: din pappas 60-årsdag.

Speciella födelsedagar är stora händelser och brukar ofta firas med en fest. När det är många gäster kan logistiken bli komplicerad.

Låt oss ta din pappas 60-årsdag som exempel. Eftersom det handlar om din pappa vill du ta saken i egna händer.

Det finns bokstavligen hundratals släktingar, vänner, bekanta och affärspartners att bjuda in till den stora dagen. Det kan kännas skrämmande om man skulle behöva göra allt för hand. Tänk dig att behöva skriva hundratals inbjudningar, ringa runt och hålla reda på svaren.

Oroa dig inte – det som tidigare tog mycket tid sköts nu snabbt, effektivt och överskådligt med hjälp av Doodles smidiga omröstningsprogram.

Även när du ska anordna ett stort evenemang med hundratals eller tusentals deltagare tar det inte mer än några minuter, vilket vårt exempel på en enkät kommer att visa.

För att planera den stora födelsedagsfesten behöver du bara skapa en Group Poll. Lägg helt enkelt till information om evenemanget, de datum och tider då du vill hålla festen, och skicka den till dina gäster via e-post eller som en länk.

Inom några minuter kommer det perfekta datumet och klockslaget att stå klart.

Exempel på enkät 2: företagets julfest

Varje år är företagets julfest ofta ett av de största evenemangen i de flesta organisationer.

Förutom att se till att spellistan är klar, att kakorna är dekorerade och att baren är välfylld, måste du också få en uppfattning om hur många som kommer.

I stället för att behöva gissa och riskera att beställa för mycket eller för lite mat kan du använda en Doodle-Group Poll för att få en bättre uppfattning om antalet deltagare, även om det bara är en preliminär uppskattning några månader i förväg.

När du börjar fundera på julfesten – ibland redan i september eller oktober – kan du skicka ut en omröstning där deltagarna får välja de tider som passar dem bäst. Det fina är att eftersom det är så tidigt kan du med Doodle lägga till ett alternativ som heter ”Om det går”, så att deltagarna kan ange att de tror att de kommer att kunna delta, men inte är 100 procent säkra.

På så sätt kan du boka bord på en restaurang, beställa lagom mycket mat eller anordna festlekar som får alla att komma i feststämning.

Oavsett om det gäller stora födelsedagsfester, företagsfester eller vilket evenemang som helst där du behöver få en uppfattning om antalet deltagare – använd våra exempel på enkäter som vägledning och planera alltid dina evenemang på ett framgångsrikt sätt med Doodles Group Poll.