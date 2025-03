Desenvolvimento de Carreira em uma Pandemia

Os funcionários são a linha de vida de uma organização. Eles trazem talento, idéias, colaboração e inovação. Aprenda a usar o trabalho de forma diferente para seu benefício.

Em tempos de crise, como aquele em que estamos todos presos neste momento, desenvolvimento de carreira é geralmente a última coisa na mente das pessoas.

Para os funcionários, a idéia de trazer à tona suas metas de crescimento e avanço de carreira pode parecer assustadora. E se eles forem vistos como ingratos? E se eles estiverem balançando o barco e se colocando na linha de fogo para uma possível demissão? Além disso, as exigências para atender às expectativas de desempenho e atingir seus KPIs estão constantemente à espreita, como um mau encontro. E não esqueçamos a imensa pressão para manter os clientes felizes, engajados e leais.

Para as empresas, a maioria das quais está em modo de crise desde março, o desenvolvimento da carreira tende a ser empurrado para o lado em tempos de crise. A maior prioridade, na mente da equipe executiva, é cortar custos (sempre que possível), agilizar as operações e manter os negócios em funcionamento.

Ambos os lados - empregados e empregadores - têm razões válidas para se sentirem dessa maneira e fazerem essas escolhas. Mas eu diria exatamente o contrário. É em tempos de crise quando o desenvolvimento da carreira e as oportunidades de orientação são mais necessárias.

Para entender o impacto da pandemia do coronavírus no desenvolvimento da carreira, pesquisamos mais de 1.000 funcionários nos EUA. O que descobrimos foi surpreendente, decepcionante e interessante - sim, isso é muita emoção para sair dos dados. Mas você verá o que queremos dizer quando se aprofundar nas descobertas e tendências de nosso estudo de pesquisa "Desenvolvimento de Carreira em uma Pandemia".

6 Estatísticas que você precisa saber

1: 41% dos funcionários dizem que seu desenvolvimento de carreira estagnou durante a pandemia e 9% dizem que suas carreiras regrediram.

Quando você olha para estas duas estatísticas, elas pintam um quadro bastante sombrio. Vamos desfazer estas duas estatísticas para ver o que poderia estar causando.

As demissões e o desemprego se tornaram uma realidade infeliz da pandemia do coronavírus. De acordo com dados do Bureau of Labor Statistics, a taxa de desemprego nos EUA subiu de 3,8% em fevereiro de 2020 - entre as mais baixas registradas na era pós Segunda Guerra Mundial - para 13% em maio de 2020. Também se estima que 42% das demissões induzidas pela pandemia resultarão em perda permanente de empregos.

2: 49% dos funcionários dizem que o desenvolvimento da carreira, o mentorismo e o treinamento são muito insuficientes durante a pandemia.

Os benefícios da tutoria são numerosos. O mentoring contínuo pode levar a um maior sucesso na carreira, incluindo promoções, aumentos e oportunidades de aprendizado. E não são apenas os funcionários que se beneficiam do mentoreamento. As organizações que adotam e oferecem mentoring vêem níveis mais altos de engajamento, satisfação, retenção e compartilhamento de conhecimento.

Assim, tanto com os funcionários quanto com as organizações que se beneficiam do mentoring, não posso deixar de me perguntar por que 49% dos entrevistados em nosso estudo acham que não estão recebendo coaching, treinamento e mentoring suficientes para avançar em suas carreiras durante a pandemia. Há claramente uma desconexão entre o que os funcionários esperam e querem - e o que seus empregadores estão oferecendo.

Como funcionário, reuniões individuais são uma ótima maneira de conduzir resultados positivos em sua carreira. Estas reuniões podem ajudar tanto o funcionário quanto o gerente a se conhecerem melhor, estabelecer uma cadência de comunicação regular e construir confiança mútua. Mas ambas as partes - o funcionário e o gerente - têm a responsabilidade conjunta de cumprir um horário regular de reuniões individuais.

Como gerente e mentor, uma de suas responsabilidades é ter reuniões periódicas um-a-um com seus funcionários (e protégés). Recomendamos que você mantenha essas reuniões a uma cadência mensal e as limite a 30 minutos de duração. Isso permitirá que a discussão seja focada no mentor e no treinamento a laser, em vez de divagar sobre outros tópicos relacionados ao trabalho e projetos em andamento. Há outras reuniões onde esses tópicos podem ser discutidos.

3: Apenas 18% dos funcionários dizem que seus chefes programam semanalmente um-a-um em vídeo com eles.

Com a pandemia ainda em pleno andamento, ser capaz de se envolver em conversas de qualidade no trabalho tornou-se especialmente importante. Por um lado, você tem milhões de trabalhadores remotos que foram desligados das interações e experiências diárias que um dia desfrutaram, resultando em isolamento social, solidão e desconexão.

Por outro lado, os funcionários agora se vêem sendo convidados e participando de mais reuniões do que nunca. No segundo trimestre de 2020, por exemplo, o número de reuniões virtuais um a um cresceu 136% em relação ao trimestre anterior. Mais reuniões significa estar presente e "ligado" mais, o que apenas aumenta as pressões que os funcionários já estão sentindo e enfrentando. Tudo isso é incrivelmente cansativo e drenante.

(https://doodle.com/content/doodle-1on1-meetings/) são uma parte essencial do desenvolvimento da carreira de um funcionário. Estas reuniões proporcionam aos funcionários orientação sobre seu papel e responsabilidades, orientação sobre seus objetivos profissionais, feedback sobre projetos e apoio geral. Estas reuniões também são essenciais para que os gerentes construam e mantenham equipes altamente engajadas e satisfeitas. Portanto, o fato de apenas 18% dos entrevistados dizerem que seus chefes programam reuniões semanais um a um em vídeo com eles é, no mínimo, decepcionante.

4: 47% dos funcionários gostariam que seu chefe tivesse um papel ativo no crescimento de sua carreira.

Quando se trata do que os funcionários mais gostam em suas reuniões individuais, 32% querem uma orientação clara sobre seu papel e responsabilidades e 15% querem orientação e apoio para suas metas de desenvolvimento de carreira. Isto significa que 47% dos entrevistados valorizam o papel que seu chefe desempenha em seu crescimento individual.

Esta descoberta é um farol de luz e esperança. Ela prova que o desenvolvimento e o crescimento da carreira não podem acontecer em um silo. Ela requer o envolvimento e o investimento tanto do funcionário quanto de seu gerente.

Se os gerentes não derem uma orientação clara a seus funcionários sobre as expectativas de seu papel e as responsabilidades centrais que eles desempenharão diariamente, isso pode levar a uma miríade de problemas. Para um deles, os funcionários podem acabar fazendo um trabalho incorreto, que então deve ser refeito. Isso não só dificulta a produtividade geral do funcionário, mas também pode levar a horários de trabalho mais longos, mais estresse e eventual esgotamento. Além disso, a falta de clareza de papéis pode afetar os níveis de confiança e a motivação dos funcionários, o que poderia então levá-los a recuar e se afastar de seus gerentes, equipes e colegas. Nenhum destes efeitos é desejável.

Como Funcionar Efetivamente 1:1s Com Foco no Desenvolvimento de Carreira

Mostre a seus funcionários que você valoriza suas opiniões e feedback.

Crie um espaço seguro para os funcionários discutirem suas aspirações de carreira e planos de crescimento.

Dê orientações claras sobre os papéis, responsabilidades e expectativas dos funcionários.

Seja pontual (mostre-lhes que você respeita seu tempo).

Não remarque.

Faça seus deveres de casa e prepare tópicos de discussão antes do tempo.

Não fale sobre a mesma coisa em cada reunião individual.

5: 47% dos funcionários não têm acesso ao calendário de seus gerentes caso precisem agendar uma base de contato rápido com eles.

Neste momento, tudo é incerto. Os funcionários estão estressados e cheios de perguntas sobre suas funções, seu crescimento pessoal e sua progressão na carreira.

Assim, não ser capaz de se conectar com seus chefes para levantar estas questões - ou traçar um caminho que lhes permita alcançar suas metas de desenvolvimento profissional a longo prazo - certamente os fará sentir frustrados, mais estressados, menos confiantes e desvinculados. Isto não é o que qualquer chefe, e qualquer organização, deve permitir que aconteça, pois poderia levar o funcionário a desistir de um emprego em outra empresa que valoriza, apóia e fortalece seus planos de crescimento profissional.

Algo tão simples quanto compartilhar um calendário pode ser benéfico tanto para os funcionários quanto para seus gerentes. Ele pode derrubar as paredes e barreiras que muitas vezes dificultam a conexão dos funcionários com seus gerentes.

Ao tornar seus calendários visíveis e acessíveis para suas equipes, os gerentes podem:

Certifique-se de que sua disponibilidade seja clara, fácil de acessar e 100% precisa.

Esqueça de ficar preso no limbo de e-mails com sua equipe, o que pode levar à confusão e à falta de comunicação.

Eliminar atrasos na realização de discussões importantes com sua equipe.

Reduzir a probabilidade de oferecer vagas de tempo já reservadas.

Estar prontamente disponível para fazer check-ins improvisados com sua equipe.

6: Para marcar reuniões individuais com seus chefes, 66% dos funcionários enviam uma nota (via e-mail ou ferramenta de comunicação), pedem disponibilidade, esperam por uma resposta e depois enviam um convite para o calendário.

Quando perguntamos aos respondentes como eles marcam reuniões individuais com seu chefe, um extraordinário 66% disse que eles enviam uma nota (via e-mail ou através de ferramentas de comunicação como Slack, Yammer e Jive), pedem disponibilidade, esperam por uma resposta e depois enviam um convite para um calendário. Este é um processo muito lento e ultrapassado que normalmente requer uma média de 30 e-mails e custa ao organizador da reunião, no mínimo, 30 minutos de seu tempo] (https://doodle.com/en/resources/best-practices/whitepaper-doodle-success-story/).

Apesar da crescente popularidade das ferramentas de colaboração no local de trabalho como Slack e Microsoft Teams, apenas 13% dos entrevistados disseram que utilizam essas ferramentas de comunicação para marcar reuniões individuais com seu chefe. Além disso, apenas 8% disseram que utilizam uma ferramenta de agendamento on-line.

Estas descobertas são surpreendentes por duas razões. Primeiro, as ferramentas de programação on-line foram elogiadas repetidamente nas notícias por ajudar as equipes remotas a fazer melhor uso de seu tempo. Segundo, muitas ferramentas de programação foram integradas à plataforma Slack. Muitas integrações, por exemplo, integração Zapier da Doodle, podem cuidar de todas as suas necessidades de agendamento - desde a criação de enquetes até a adição de opções de tempo para compartilhar a pesquisa com outros e marcar a reunião em questão de segundos.

Alternar constantemente entre tarefas, como verificar horários e enviar e-mails sobre disponibilidade enquanto tenta alcançar objetivos profissionais, pode tornar os funcionários 80 por cento menos produtivos. Ser improdutivo e lidar com tarefas frustrantemente repetitivas ou demoradas como o agendamento são duas das principais causas do desligamento dos funcionários. Empregados desligados não são apenas um dreno para suas finanças e moral, mas são mais propensos a tirar um tempo de folga por doença e deixar sua empresa.

Como os gerentes podem programar 1:1s com os funcionários da maneira correta

Use software de agendamento para reservar reuniões individuais para que você possa reduzir as horas do tempo gasto com o envio de e-mails.

Dê a sua equipe mais controle sobre o processo de agendamento, permitindo-lhes selecionar o melhor dia e hora de reunião.

Crie um link de reunião personalizado para cada membro de sua equipe, defina as regras da reunião e depois compartilhe o link com cada um deles para que eles possam reservar suas reuniões um-a-um instantaneamente.

Se você e sua equipe quiserem agilizar sua comunicação diária, use o Doodle Zapier integrations . Isto reduzirá o tempo gasto na troca entre aplicativos/ferramentas e fará com que suas reuniões sejam agendadas em seu calendário mais rapidamente.

Para saber mais sobre o papel das reuniões 1:1 no desenvolvimento de talentos, baixe gratuitamente nosso estudo de pesquisa completo.