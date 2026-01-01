Historie sukcesów Doodle

Dzięki Doodle Twoja firma może zaoszczędzić ponad 9 000 dolarów na każdego pracownika rocznie

Doodle oferuje proste i intuicyjne rozwiązania do planowania wszelkiego rodzaju spotkań w kalendarzu. Jednak Doodle to nie tylko wygoda. Dzięki usprawnieniu zarządzania spotkaniami i ułatwieniu współpracy Doodle pozwala również zaoszczędzić czas i pieniądze. Na podstawie rzeczywistych danych od zadowolonych klientów Doodle obliczyliśmy, ile możesz zaoszczędzić, korzystając z Doodle – a wyniki mogą Cię zaskoczyć.

Spotkania nadwyrężają Twój budżet

W naszym raporcie „State of Meetings” z 2019 roku oszacowaliśmy, że koszty źle zorganizowanych i zarządzanych spotkań wynoszą 41 miliardów dolarów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Z raportu wynika również, że bez serwisu Doodle zorganizowanie przeciętnego spotkania zajmuje 30 minut. Pracownik z wyższym wykształceniem, zarabiający średnio 35 dolarów za godzinę i organizujący 6 spotkań tygodniowo, poświęca zatem trzy godziny tygodniowo – czyli 156 godzin rocznie – na organizację spotkań.

To 156 godzin, nie wspominając już o 5 460 dolarów wynagrodzenia, które można by bardziej produktywnie wykorzystać gdzie indziej. Ile spotkań odbywa Twój zespół tylko dlatego, że są one wpisane w kalendarz? Gdy zarządzanie spotkaniami jest czasochłonne i uciążliwe, w miejscach pracy organizuje się więcej spotkań niż to konieczne. W ilu spotkaniach uczestniczysz tygodniowo, na których Twoja obecność po prostu nie jest aż tak konieczna? Bez elastycznych opcji planowania lub dedykowanego narzędzia do indywidualnego ustalania terminów wielu organizatorów spotkań zaprasza wszystkich członków zespołu, niezależnie od tego, czy ich obecność jest potrzebna, czy nie. Ile dodatkowych spotkań musisz odbyć, ponieważ pierwsze nie zakończyło się sukcesem? Zbyt często zdarza się, że kluczowe osoby opuszczają to ważne spotkanie, a następnie trzeba je przełożyć, co kosztuje organizatora jeszcze więcej cennego czasu.

Usprawnienie procesów planowania za pomocą Doodle pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a także daje zespołowi swobodę skupienia się na zadaniach, które naprawdę mają znaczenie

Odkryliśmy, że przeciętny pracownik spędza 2 godziny tygodniowo na bezsensownych spotkaniach. To 104 godziny rocznie, które można by poświęcić na prawdziwą pracę przynoszącą wymierne rezultaty. Źle zorganizowane lub bezsensowne spotkania to strata czasu i pieniędzy, mogą negatywnie wpływać na relacje z klientami oraz stanowić zagrożenie dla wydajności w miejscu pracy.

Użytkownicy serwisu Doodle oszczędzają czas i pieniądze

Przeanalizowaliśmy dane i okazało się, że klienci Doodle oszczędzają czas i pieniądze. Co więcej, im częściej korzystasz z Doodle, tym więcej oszczędzasz. A jeśli Twój zespół ma wiele spotkań, możesz zaoszczędzić naprawdę sporo! Typowe miejsce pracy może zaoszczędzić 5 460 dolarów i 156 godzin na pracownika w ciągu jednego roku, po prostu wykorzystując w pełni swoją subskrypcję Doodle.

Doodle to coś więcej niż tylko skuteczne planowanie spotkań. Usprawnia współpracę między zespołami. Lepsza współpraca oznacza mniej bezsensownych spotkań i jeszcze większe oszczędności. Odzyskanie 104 godzin rocznie, które pracownicy spędzają na bezsensownych spotkaniach, przekłada się na 3 640 dolarów wynagrodzeń.

To znacząca oszczędność dla każdej organizacji – nie uwzględniając nawet dodatkowych korzyści finansowych wynikających z optymalnej organizacji spotkań. Doodle pomaga Twojej firmie osiągać lepsze wyniki! Dostarczając narzędzia do efektywnego, inteligentnego i elastycznego planowania spotkań, pomagamy Ci finalizować umowy, pozyskiwać nowych klientów, realizować projekty oraz zapewnić obecność odpowiednich osób na spotkaniu – zawsze na czas!

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Chcesz dowiedzieć się więcej? Omówimy to krok po kroku, skupiając się na poszczególnych funkcjach Doodle, aby dokładnie wyjaśnić, o co nam chodzi.

Planowanie spotkań grupowych

Mówiliśmy o tym już wcześniej, ale warto to powtórzyć: zorganizowanie spotkania grupowego w tradycyjny sposób wymaga średnio 30 e-maili i zajmuje osobie odpowiedzialnej za organizację spotkania – co najmniej – 30 minut. Doodle Groups oszczędza Ci czasochłonnej wymiany e-maili. Oto jak to działa: najpierw wysyłasz do gości zaproszenie na spotkanie wraz z listą potencjalnych terminów. Goście wybierają terminy, które najlepiej pasują do ich harmonogramów. Następnie wybierasz opcję, która odpowiada wszystkim, a wydarzenie zostaje zapisane w kalendarzach wszystkich uczestników. Z 30 e-maili do 3 kroków.

Planowanie spotkań indywidualnych

Niezależnie od tego, czy spotykasz się z podwładnym w celu krótkiego podsumowania, czy też chcesz skonsultować coś z klientem, spotkania indywidualne powinny być szybkie i łatwe do zorganizowania. Dlaczego więc tak często wpisanie ich do kalendarza zajmuje tyle samo czasu, co zaplanowanie zwykłego spotkania?

W Doodle uważamy, że współpraca w trybie jeden na jeden powinna być prosta i szybka. Dlatego stworzyliśmy Doodle 1:1 – najszybszy sposób na umówienie się na spotkanie dla dwóch osób. W narzędziu 1:1 udostępnij kilka terminów i zaproś gościa, aby wybrał ten, który mu odpowiada. Gdy tylko wybierze termin, zostanie on zarezerwowany w kalendarzach obu stron. Gotowe!

Umawianie spotkań: Strona rezerwacji

Czy twoja skrzynka odbiorcza jest pełna zaproszeń na spotkania? Czy twój kalendarz to prawdziwa dżungla, w której koledzy po prostu wchodzą i wybierają terminy spotkań, które – choć teoretycznie są wolne – tak naprawdę ci nie pasują? W takim razie potrzebujesz strony rezerwacji Doodle. Otwarty blok terminów, w którym obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, pozwala gościom przeglądać i odpowiadać na Twoją zmieniającą się dostępność, bez konieczności ciągłego aktualizowania informacji.

Umów się na spotkanie z dowolną osobą z Twojej organizacji lub spoza niej

Czy brzmi to znajomo? Wasze wewnętrzne spotkania organizują się błyskawicznie, ale za każdym razem, gdy musicie umówić się na spotkanie twarzą w twarz z potencjalnymi partnerami lub zewnętrznymi interesariuszami, nagle cofacie się do „ciemnych wieków” organizacji spotkań. A wszystko dlatego, że nie macie dostępu do kalendarzy innych osób! Każda osoba zaproszona do ankiety w Doodle może odpowiedzieć niezależnie od tego, z jakiego kalendarza korzysta. Jeśli zaproszeni na spotkanie mają własną subskrypcję Doodle, spotkanie zostanie automatycznie zsynchronizowane z ich kalendarzem.

Ustal terminy spotkań, aby zapewnić szybkie odpowiedzi

Jaki jest najgorszy scenariusz przy ustalaniu terminów spotkań? Gdy ustalenie terminu spotkań zajmuje tak dużo czasu, że spotkanie w ogóle nie dochodzi do skutku. Traci się partnerów, projekty utknęły w martwym punkcie, a umowy nie wychodzą z fazy planów. Funkcja terminu w serwisie Doodle gwarantuje, że spotkanie odbędzie się w odpowiednim czasie. Wystarczy ustalić termin odpowiedzi podczas wysyłania zaproszenia do ankiety. Wszyscy uczestnicy otrzymają przypomnienie o konieczności udzielenia odpowiedzi przed upływem terminu zamknięcia ankiety. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz żadnego ważnego spotkania.

Im więcej spotkań organizujesz, tym więcej oszczędzasz

Wraz z rozwojem Twojej firmy rosną również Twoje potrzeby związane z organizacją spotkań. Dlatego Doodle rozwija się razem z Tobą. Nasze plany zespołowe ułatwiają dodawanie nowych użytkowników Doodle w miarę powiększania się zespołu. Nasze produkty są równie skuteczne, niezależnie od tego, czy Twój zespół liczy 10, czy 10 000 osób. A co najważniejsze, Twoje oszczędności rosną wraz z rozwojem firmy.

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