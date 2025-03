Histórias de sucesso do Doodle

O Doodle pode fazer sua empresa economizar mais de US$ 9.000 por funcionário por ano

O Doodle oferece soluções simples e intuitivas para o agendamento de todo tipo de reunião em seu calendário. Mas o Doodle não oferece apenas facilidade. Ao simplificar a administração de reuniões e permitir a colaboração, o Doodle também economiza tempo e dinheiro. Usando dados reais de clientes satisfeitos do Doodle, calculamos quanto você pode economizar usando o Doodle - e os números podem surpreendê-lo.

As reuniões estão estourando o seu orçamento

Em nosso Relatório sobre o estado das reuniões de 2019, calculamos que o custo de reuniões mal organizadas e gerenciadas é de US$ 41 bilhões por ano somente nos EUA. O relatório também constatou que, sem o Doodle, a reunião média leva 30 minutos para ser organizada. Um membro da equipe com diploma universitário que ganha o salário médio por hora de US$ 35 e organiza 6 reuniões por semana, portanto, gasta três horas por semana - e 156 horas por ano - organizando reuniões.

São 156 horas, sem mencionar os US$ 5.460 em salários, que poderiam ser gastos de forma mais produtiva em outro lugar. gastos de forma mais produtiva em outro lugar. Quantas reuniões sua equipe faz simplesmente porque estão no calendário? Quando a administração de reuniões é demorada e complicada, os locais de trabalho acabam tendo mais reuniões do que o necessário. De quantas reuniões você participa por semana em que sua presença simplesmente não é necessária? Sem opções de agendamento flexíveis ou uma ferramenta de agendamento individual dedicada, muitos administradores de reuniões convidam todos da equipe a participar, independentemente de precisarem ou não estar presentes. Quantas reuniões adicionais você terá de fazer porque a primeira não foi bem-sucedida? Com muita frequência, pessoas essenciais podem faltar a essa reunião importante e, então, ela precisa ser reagendada, o que custa ao organizador um tempo ainda mais valioso.

A simplificação dos fluxos de trabalho de agendamento com o Doodle economiza tempo e dinheiro e libera sua equipe para fazer o trabalho que realmente importa.

Descobrimos que o trabalhador médio gasta 2 horas por semana em reuniões sem sentido. Isso equivale a 104 horas por ano que poderiam ser gastas em um trabalho real que produz resultados tangíveis. Reuniões mal organizadas ou inúteis consomem seu tempo e dinheiro, podem afetar os relacionamentos com os clientes e representam uma ameaça à produtividade no local de trabalho.

Os usuários do Doodle economizam tempo e dinheiro

Analisamos os números, e os clientes do Doodle estão economizando tempo e dinheiro. E mais Além disso, quanto mais você usa o Doodle, mais você economiza. E se a sua equipe faz muitas reuniões, você pode economizar muito! Um local de trabalho típico poderia economizar US$ 5.460 e 156 horas por funcionário ao longo de um ano, simplesmente aproveitando ao máximo sua assinatura do Doodle.

O Doodle é mais do que apenas um agendamento eficiente. Ele melhora a colaboração entre as equipes. Uma melhor colaboração significa menos reuniões inúteis e ainda mais economia de custos. Recuperar as 104 horas por ano que os funcionários gastam em reuniões inúteis equivale a US$ 3.640 em salários.

Essa é uma economia de custo não trivial para qualquer organização - e isso não leva em conta os benefícios financeiros decorrentes da organização otimizada de reuniões. O Doodle ajuda sua empresa a fazer mais negócios! Ao fornecer as ferramentas para agendar reuniões de forma eficiente, inteligente e flexível, nós o ajudamos a fechar negócios, conquistar novos clientes, fechar projetos e colocar as pessoas certas na sala - na hora certa, sempre!

Curioso para saber mais? Vamos detalhar por recurso do Doodle, para mostrar exatamente o que queremos dizer.

Agendamento de reuniões de grupo

Já dissemos isso antes, mas vale a pena repetir: organizar uma reunião de grupo à moda antiga requer uma média de 30 e-mails e custa ao administrador da reunião - no no mínimo - 30 minutos de tempo. O Doodle Groups evita que você perca tempo troca de e-mails.

Veja como funciona: Primeiro, você envia o convite da reunião com uma série de possíveis horários para a reunião aos seus convidados. Eles escolhem os horários que melhor se encaixam em suas agendas. Em seguida, você seleciona a opção que melhor se adapta a todos e o evento é marcado nos calendários de todos. De 30 e-mails para 3 etapas.

Agendamento de reuniões individuais

Se você estiver se reunindo com um subordinado direto para uma rápida reunião de balanço ou se precisar passar algo com um cliente, as reuniões individuais devem ser rápidas e fáceis de organizar. Então, por que elas geralmente levam tanto tempo para entrar em sua agenda quanto uma reunião normal?

Na Doodle, acreditamos que a colaboração individual deve ser simples e rápida. É por isso que criamos o Doodle 1:1 - a maneira mais rápida de duas pessoas se encontrarem. Disponibilize alguns intervalos de tempo por meio da ferramenta 1:1 e convide seu convidado a escolher o que for melhor para ele. Assim que ele selecionar um horário, ele será registrado em seus calendários. Pronto!

Agendamento de compromissos: Página de agendamento

Sua caixa de entrada está cheia de convites para reuniões? Seu calendário é um vale-tudo, onde os colegas entram e selecionam horários de reunião que, embora tecnicamente disponíveis, não funcionam para você? Então você precisa da página de reservas do Doodle. Um bloco aberto de compromissos por ordem de chegada permite que os convidados vejam e respondam à sua disponibilidade variável, sem que você tenha que atualizá-los constantemente.

Agende com qualquer pessoa dentro ou fora de sua organização

Isso lhe parece familiar? Suas reuniões internas acontecem rapidamente, mas sempre que você precisa marcar uma reunião presencial com parceiros em potencial ou partes interessadas externas, de repente você volta à idade das trevas da organização de reuniões. E tudo isso porque vocês não têm acesso aos calendários uns dos outros! Qualquer pessoa convidada para sua enquete do Doodle pode responder, independentemente da escolha do calendário. Se os convidados da reunião tiverem sua própria assinatura do Doodle, a reunião será sincronizada automaticamente com o calendário deles.

Defina prazos de reunião para respostas rápidas

Qual é o pior cenário para o agendamento de reuniões? Quando se leva tanto tempo para marcar para marcar uma reunião que ela não acontece. As parcerias são perdidas, os projetos fracassam, e os negócios não saem do papel. O recurso de prazo do Doodle garante que sua reunião ocorra em tempo hábil. Basta defina um prazo de resposta ao enviar um convite para uma enquete. Todos os seus participantes serão lembrados de responder até a data de encerramento da enquete. E você nunca mais terá que perder uma reunião importante. reunião novamente.

Quanto mais reuniões você tiver, mais você economiza

À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com suas necessidades de reuniões. É por isso que o Doodle cresce com você. Nossos planos de equipe facilitam a adição de novos usuários do Doodle à medida que sua equipe se expande. E nossos produtos são igualmente eficazes, seja para uma equipe de 10 ou 10.000 pessoas. O melhor de tudo é que sua economia cresce junto com você.

Faça o download do artigo completo para saber como outros clientes do Doodle usam nosso agendador para economizar tempo e dinheiro.