Doodle-Erfolgsgeschichten

Mit Doodle kann Ihr Unternehmen über 9.000 $ pro Mitarbeiter und Jahr sparen.

Doodle bietet einfache, intuitive Lösungen für die Planung aller Arten von Meetings in Ihrem Kalender. Aber Doodle bietet nicht nur Einfachheit. Indem Doodle die Verwaltung von Meetings vereinfacht und die Zusammenarbeit fördert, spart Doodle auch Zeit und Geld. Anhand von realen Daten zufriedener Doodle-Kunden haben wir berechnet, wie viel Sie durch den Einsatz von Doodle sparen können - und die Zahlen könnten Sie überraschen.

Meetings sprengen Ihr Budget

In unserem 2019 State of Meetings Report haben wir die Kosten für schlecht organisierte und gemanagte Meetings allein in den USA auf 41 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Der Bericht zeigt auch, dass die Organisation eines durchschnittlichen Meetings ohne Doodle 30 Minuten dauert. Ein Mitarbeiter mit Hochschulabschluss, der einen durchschnittlichen Stundenlohn von 35 Dollar verdient und 6 Meetings pro Woche organisiert, verbringt also drei Stunden pro Woche - und 156 Stunden pro Jahr - mit der Organisation von Meetings.

Das sind 156 Stunden, ganz zu schweigen von 5.460 Dollar Lohn, die anderswo produktiver eingesetzt werden könnten. anderweitig ausgegeben werden könnten. Wie viele Besprechungen finden in Ihrem Team statt, nur weil sie im Kalender eingetragen sind? Wenn die Verwaltung von Besprechungen zeitaufwändig und umständlich ist, gibt es am Ende mehr Besprechungen als nötig. An wie vielen Besprechungen nehmen Sie pro Woche teil, bei denen Ihre Anwesenheit einfach nicht notwendig ist? Ohne flexible Planungsoptionen oder ein spezielles Tool für die persönliche Planung laden viele Meeting-Administratoren alle Teammitglieder zur Teilnahme ein, unabhängig davon, ob sie anwesend sein müssen oder nicht. Wie viele zusätzliche Meetings müssen Sie abhalten, weil das erste nicht erfolgreich war? Es kommt zu oft vor, dass wichtige Personen eine wichtige Besprechung verpassen, die dann neu angesetzt werden muss, was den Organisator noch mehr wertvolle Zeit kostet.

**Mit Doodle sparen Sie Zeit und Geld und Ihr Team hat den Kopf frei für die wirklich wichtigen Aufgaben.

Wir haben herausgefunden, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer 2 Stunden pro Woche in sinnlosen Meetings verbringt. Das sind 104 Stunden pro Jahr, die mit echter Arbeit verbracht werden könnten, die zu greifbaren Ergebnissen führt. Schlecht organisierte oder sinnlose Besprechungen kosten Zeit und Geld, können die Kundenbeziehungen beeinträchtigen und die Produktivität am Arbeitsplatz gefährden.

Doodle-Nutzer sparen Zeit und Geld

Wir haben nachgerechnet: Doodle-Kunden sparen Zeit und Geld. Mehr noch je mehr Sie Doodle nutzen, desto mehr sparen Sie. Und wenn Ihr Team viele Meetings abhält, können Sie eine Menge Geld sparen! Ein typischer Arbeitsplatz kann im Laufe eines Jahres 5.460 $ und 156 Stunden pro Mitarbeiter sparen, indem er einfach das Beste aus seinem Doodle-Abonnement macht.

Doodle ist mehr als nur eine effiziente Terminplanung. Es verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Teams. Bessere Zusammenarbeit bedeutet weniger sinnlose Meetings und noch mehr Kosteneinsparungen. Die 104 Stunden pro Jahr, die Mitarbeiter in sinnlosen Besprechungen verbringen, summieren sich auf 3.640 Dollar an Lohnkosten.

Das ist eine nicht unerhebliche Kostenersparnis für jedes Unternehmen - und dabei sind die finanziellen Vorteile einer optimierten Meeting-Organisation noch gar nicht eingerechnet. Doodle hilft Ihrem Unternehmen, mehr Geschäfte zu machen! Wir geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Meetings effizient, intelligent und flexibel zu planen. So helfen wir Ihnen, Geschäfte abzuschliessen, neue Kunden zu gewinnen, Projekte zum Abschluss zu bringen und die richtigen Leute in den Raum zu bringen - und zwar immer pünktlich!

Neugierig auf mehr? Wir zeigen Ihnen genau, was wir meinen, wenn wir es nach Doodle-Funktionen aufschlüsseln.

Gruppenbesprechungen planen

Wir haben es schon einmal gesagt, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: Ein Gruppentreffen auf die altmodische Art zu organisieren, erfordert im Durchschnitt 30 E-Mails und kostet Ihren Sitzungsleiter - mindestens mindestens - 30 Minuten Zeit. Doodle Groups erspart Ihnen das zeitraubende E-Mail hin und her.

Und so funktioniert es: Zunächst verschicken Sie Ihre Einladung mit einer Reihe von möglichen Terminen für Ihr Treffen an Ihre Gäste. Diese wählen die Zeiten aus, die am besten in ihren Terminkalender passen. Sie wählen dann die Option aus, die allen passt, und die Veranstaltung wird in den Kalendern aller Teilnehmer eingetragen. Von 30 E-Mails auf 3 Schritte.

Terminierung von Einzelgesprächen

Egal, ob Sie sich mit einem direkten Mitarbeiter zu einer kurzen Nachbesprechung treffen oder etwas mit einem Kunden besprechen müssen oder etwas mit einem Kunden besprechen müssen, Einzelgespräche sollten schnell und einfach zu organisieren sein. Warum dauert es dann so oft genauso lange, bis sie in Ihrem Terminkalender stehen wie eine normale Besprechung?

Wir von Doodle sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit unter vier Augen einfach und schnell sein sollte. Deshalb haben wir Doodle 1:1 entwickelt - die schnellste Möglichkeit für zwei Personen, sich zu treffen. Stellen Sie über das 1:1-Tool einige Zeitfenster zur Verfügung und laden Sie Ihren Gast ein, ein für ihn passendes auszuwählen. Sobald er ein Zeitfenster auswählt, wird es in Ihren beiden Kalendern eingetragen. Erledigt!

Termine vereinbaren: Buchungsseite

Ist Ihr Posteingang voll mit Einladungen zu Besprechungen? Ist Ihr Kalender ein einziges Durcheinander, bei dem die Kollegen sich gegenseitig Termine zuschieben, die zwar technisch verfügbar sind, aber nicht wirklich zu Ihnen passen? Dann brauchen Sie die Buchungsseite von Doodle. Ein offener Block für Termine, der nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" funktioniert, so dass die Gäste Ihre wechselnden Verfügbarkeiten sehen und darauf reagieren können, ohne dass Sie sie ständig aktualisieren müssen.

Planen Sie mit jedem innerhalb oder außerhalb Ihrer Organisation

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihre internen Besprechungen gehen schnell über die Bühne, aber jedes Mal, wenn Wenn Sie jedoch ein persönliches Treffen mit potenziellen Partnern oder externen Stakeholdern vereinbaren müssen, befinden Sie sich plötzlich wieder im finsteren Mittelalter der Meeting-Organisation. Und das alles nur, weil Sie keinen Zugang zu den Kalendern der anderen haben! Jeder, der zu Ihrer Doodle-Umfrage eingeladen wird, kann unabhängig von seinem Kalender antworten. Wenn Ihre eingeladenen Teilnehmer ein eigenes Doodle-Abonnement haben, wird das Meeting automatisch mit ihrem Kalender synchronisiert.

Setzen Sie Fristen für schnelle Antworten

Was ist das schlimmste Szenario bei der Planung von Meetings? Wenn es so lange dauert, ein Meeting einzurichten dass die Besprechung nicht zustande kommt. Partnerschaften gehen verloren, Projekte geraten ins Stocken, und Geschäfte kommen nicht zustande. Die Terminfunktion von Doodle stellt sicher, dass Ihre Besprechung rechtzeitig stattfindet. Einfach Sie einfach eine Antwortfrist, wenn Sie eine Umfrageeinladung verschicken. Alle Ihre Teilnehmer werden daran erinnert, bis zum Ende der Umfrage zu antworten. Und Sie müssen nie wieder eine wichtige Besprechung verpassen.

Je mehr Meetings Sie haben, desto mehr sparen Sie.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, wächst auch Ihr Meeting-Bedarf. Deshalb wächst Doodle mit Ihnen. Mit unseren Team-Plänen können Sie ganz einfach neue Doodle-Nutzer hinzufügen, wenn Ihr Team wächst. Und unsere Produkte sind gleich effektiv, egal ob Sie ein Team von 10 oder 10'000 Personen sind. Und das Beste ist, dass Ihre Ersparnisse mit Ihnen mitwachsen.

Laden Sie den ganzen Artikel herunter und lesen Sie, wie andere Doodle-Kunden mit unserem Scheduler Zeit und Geld sparen.