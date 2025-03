Historias de éxito de Doodle

Doodle puede ahorrar a tu empresa más de 9.000 dólares por empleado al año

Doodle ofrece soluciones sencillas e intuitivas para programar todo tipo de reuniones en tu calendario. Pero Doodle no sólo ofrece facilidad. Al agilizar la administración de reuniones y permitir la colaboración, Doodle también ahorra tiempo y dinero. Utilizando datos reales de clientes satisfechos de Doodle, hemos calculado cuánto podrías ahorrar utilizando Doodle, y las cifras podrían sorprenderte.

Meetings are blowing your budget

En nuestro Informe sobre el estado de las reuniones de 2019, situamos el coste de las reuniones mal organizadas y gestionadas en 41.000 millones de dólares cada año solo en Estados Unidos. El informe también descubrió que sin Doodle, la reunión promedio tarda 30 minutos en organizarse. Por lo tanto, un miembro del personal con un título universitario que gana un salario medio de 35 dólares por hora y organiza 6 reuniones a la semana dedica tres horas a la semana -y 156 horas al año- a organizar reuniones.

156 horas, por no hablar de los 5.460 dólares de salario, que podrían emplearse de forma más productiva en otra cosa. productivamente en otra cosa. ¿Cuántas reuniones celebra su equipo simplemente porque están en el calendario? Cuando la administración de las reuniones lleva mucho tiempo y es engorrosa, los lugares de trabajo acaban teniendo más reuniones de las que necesitan. ¿A cuántas reuniones asistes a la semana en las que tu presencia no es necesaria? Sin opciones de programación flexibles o una herramienta de programación individualizada, muchos administradores de reuniones invitan a todos los miembros del equipo a asistir, independientemente de que necesiten estar allí o no. ¿Cuántas reuniones adicionales hay que celebrar porque la primera no tuvo éxito? Con demasiada frecuencia, personas esenciales pueden faltar a esa reunión importante, y entonces hay que reprogramarla, lo que cuesta al organizador aún más tiempo valioso.

Agilizar los flujos de trabajo de programación con Doodle te ahorra tiempo y dinero, y libera a tu equipo para hacer el trabajo que realmente importa.

Hemos descubierto que el trabajador medio pasa 2 horas a la semana en reuniones inútiles. Eso supone 104 horas al año que podrían dedicarse a realizar un trabajo real que produzca resultados tangibles. Las reuniones mal organizadas o inútiles consumen tiempo y dinero, pueden afectar a las relaciones con los clientes y suponen una amenaza para la productividad en el lugar de trabajo.

Los usuarios de Doodle ahorran tiempo y dinero

Hemos hecho números y los clientes de Doodle ahorran tiempo y dinero. Además Además, cuanto más usas Doodle, más ahorras. Y si tu equipo tiene muchas reuniones, ¡podrías ahorrar mucho! Un lugar de trabajo típico podría ahorrar 5.460 dólares y 156 horas por empleado en el transcurso de un año, simplemente aprovechando al máximo su suscripción a Doodle.

Doodle es mucho más que una herramienta de planificación eficiente. Mejora la colaboración entre equipos. Una mejor colaboración significa menos reuniones inútiles y aún más costes ahorrados. Recuperar las 104 horas anuales que los empleados dedican a reuniones inútiles supone un ahorro de 3.640 dólares en salarios.

Se trata de un ahorro de costes nada despreciable para cualquier organización, y eso sin tener en cuenta los beneficios financieros derivados de una organización optimizada de las reuniones. Doodle ayuda a tu empresa a hacer más negocios. Al ofrecerte las herramientas para programar reuniones de forma eficaz, inteligente y flexible, te ayudamos a cerrar acuerdos, captar nuevos clientes, cerrar proyectos y reunir a las personas adecuadas en la sala, siempre a tiempo.

¿Tiene curiosidad por saber más? Vamos a desglosarlo por funciones de Doodle, para que veas exactamente a qué nos referimos.

Programar reuniones de grupo

Ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo: organizar una reunión de grupo a la antigua usanza requiere una media de 30 correos electrónicos y le cuesta al administrador de la reunión, como mínimo, 30 minutos de tiempo. 30 minutos de tiempo. Doodle Groups te ahorra el tiempo de correos electrónicos de ida y vuelta.

Funciona de la siguiente manera: En primer lugar, envías a tus invitados la invitación a la reunión con una serie de posibles horarios. Ellos eligen las horas que mejor se adaptan a sus horarios. A continuación, usted selecciona la opción que mejor se adapte a todos y el evento se reserva en los calendarios de todos. De 30 correos electrónicos a 3 pasos.

Programar reuniones individuales

Tanto si te reúnes con un subordinado directo para una reunión rápida, como si tienes que comentar algo con un cliente, las reuniones individuales son muy útiles. con un cliente, las reuniones individuales deberían ser rápidas y fáciles de organizar. Entonces, ¿por qué a menudo se tarda tanto en incluirlas en la agenda como una reunión normal?

En Doodle pensamos que la colaboración individual debe ser sencilla y rápida. Por eso hemos creado Doodle 1:1, la forma más rápida de reunirse entre dos personas. Ofrece varias franjas horarias a través de la herramienta 1:1 e invita a tu invitado a elegir la que más le convenga. En cuanto elijan una franja horaria, quedará registrada en el calendario de ambos. Listo.

Programar citas: Página de reservas

¿Tiene la bandeja de entrada llena de invitaciones a reuniones? ¿Tu calendario es una batalla campal en la que tus compañeros se lanzan a seleccionar citas que, aunque técnicamente están disponibles, en realidad no te convienen? Entonces necesitas la página de reservas de Doodle. Un bloque abierto de citas por orden de llegada permite a los invitados ver y responder a tus cambios de disponibilidad, sin que tengas que actualizarlos constantemente.

Agenda con cualquier persona dentro o fuera de tu organización

¿Le resulta familiar? Sus reuniones internas se suceden con rapidez, pero cada vez que que tienes que organizar un cara a cara con posibles socios o partes interesadas externas, de repente vuelves a la edad oscura de la organización de reuniones. Y todo porque no tienes acceso a los calendarios de los demás. Todos los invitados a tu encuesta Doodle pueden responder independientemente del calendario que hayan elegido. Si los invitados a tu reunión tienen su propia suscripción a Doodle, la reunión se sincronizará automáticamente con su calendario.

Establece plazos de reunión para respuestas rápidas

¿Cuál es el peor escenario para programar una reunión? Cuando se tarda tanto en organizar que la reunión no se celebra. Se pierden alianzas, los proyectos fracasan, y los acuerdos no se concretan. La función de plazos de Doodle garantiza que la reunión se celebre en el momento oportuno. Simplemente cuando envíes una invitación a una encuesta. Todos los participantes Todos los participantes recibirán un recordatorio para responder antes de la fecha de cierre de la encuesta. Y nunca más tendrás que perderte una reunión reunión clave.

Cuantas más reuniones tenga, más ahorrará

A medida que tu empresa crece, también lo hacen tus necesidades de reuniones. Por eso Doodle crece contigo. Nuestros planes para equipos facilitan la incorporación de nuevos usuarios de Doodle a medida que tu equipo crece. Y nuestros productos son igual de eficaces tanto si tu equipo es de 10 como de 10.000 personas. Lo mejor de todo es que tus ahorros crecen contigo.

Descarga el artículo completo para leer cómo otros clientes de Doodle utilizan nuestro planificador para ahorrar tiempo y dinero.