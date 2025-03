Storie di successo di Doodle

Doodle può far risparmiare alla vostra azienda oltre 9.000 dollari per dipendente all'anno

Doodle offre soluzioni semplici e intuitive per programmare ogni tipo di riunione nel vostro calendario. Ma Doodle non offre solo facilità. Semplificando l'amministrazione delle riunioni e consentendo la collaborazione, Doodle fa anche risparmiare tempo e denaro. Utilizzando dati reali di clienti soddisfatti di Doodle, abbiamo calcolato quanto potreste risparmiare utilizzando Doodle e le cifre potrebbero sorprendervi.

Le riunioni stanno facendo esplodere il vostro budget

Nel nostro Rapporto sullo Stato delle Riunioni 2019, abbiamo stimato che il costo delle riunioni mal organizzate e gestite ammonta a 41 miliardi di dollari ogni anno solo negli Stati Uniti. Il rapporto ha anche rilevato che senza Doodle l'organizzazione di una riunione media richiede 30 minuti. Un membro del personale con una laurea che guadagna una paga oraria media di 35 dollari e organizza 6 riunioni a settimana, spende tre ore a settimana - e 156 ore all'anno - per organizzare riunioni.

Sono 156 ore, per non parlare dei 5.460 dollari di stipendio, che potrebbero essere spesi in modo più produttivo altrove. spesi altrove. Quante riunioni ha il vostro team, semplicemente perché sono nel calendario? Quando l'amministrazione delle riunioni richiede tempo e fatica, gli ambienti di lavoro finiscono per avere più riunioni del necessario. A quante riunioni settimanali partecipate quando la vostra presenza non è così necessaria? Senza opzioni di programmazione flessibili o uno strumento di programmazione dedicato, molti amministratori di riunioni invitano tutti i membri del team a partecipare, indipendentemente dal fatto che abbiano bisogno di essere presenti o meno. Quante altre riunioni si devono tenere perché la prima non ha avuto successo? Troppo spesso capita che persone essenziali si perdano una riunione importante e che questa debba essere riprogrammata, costando all'organizzatore ancora più tempo prezioso.

La semplificazione dei flussi di lavoro di pianificazione con Doodle consente di risparmiare tempo e denaro e di liberare il team per il lavoro che conta davvero.

Abbiamo scoperto che un lavoratore medio trascorre 2 ore alla settimana in riunioni inutili. Si tratta di 104 ore all'anno che potrebbero essere impiegate per svolgere un lavoro reale che produca risultati tangibili. Le riunioni mal organizzate o inutili sono una perdita di tempo e denaro, possono avere un impatto sulle relazioni con i clienti e rappresentano una minaccia per la produttività del posto di lavoro.

Gli utenti di Doodle risparmiano tempo e denaro

Abbiamo fatto i conti e i clienti di Doodle risparmiano tempo e denaro. Inoltre, più si usa Doodle Inoltre, più si usa Doodle, più si risparmia. E se il vostro team ha molte riunioni, potreste risparmiare molto! Un luogo di lavoro tipico potrebbe risparmiare 5.460 dollari e 156 ore per dipendente nel corso di un anno, semplicemente sfruttando al massimo l'abbonamento a Doodle.

Doodle non è solo una programmazione efficiente. Migliora la collaborazione tra i team. Una migliore collaborazione significa meno riunioni inutili e ancora più costi risparmiati. Recuperare le 104 ore all'anno che i dipendenti trascorrono in riunioni inutili equivale a 3.640 dollari di stipendio.

Si tratta di un risparmio non banale per qualsiasi organizzazione, senza contare i benefici finanziari derivanti da un'organizzazione ottimizzata delle riunioni. Doodle aiuta la vostra azienda a fare più affari! Fornendovi gli strumenti per pianificare le riunioni in modo efficiente, intelligente e flessibile, vi aiutiamo a concludere accordi, ad acquisire nuovi clienti, a chiudere progetti e ad avere le persone giuste nella stanza, sempre e comunque!

Siete curiosi di saperne di più? Vi illustreremo le caratteristiche di Doodle per mostrarvi esattamente cosa intendiamo.

Programmazione di riunioni di gruppo

L'abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo: organizzare una riunione di gruppo alla vecchia maniera richiede in media 30 e-mail e costa all'amministratore della riunione - come minimo - 30 minuti di tempo. almeno 30 minuti di tempo. Doodle Groups vi risparmia il dispendio di tempo e di e-mail e avanti e indietro.

Ecco come funziona: Per prima cosa, inviate ai vostri ospiti l'invito alla riunione con una serie di orari potenziali per la riunione. Loro scelgono gli orari che meglio si adattano ai loro programmi. Voi selezionate l'opzione che soddisfa tutti e l'evento viene inserito nei calendari di tutti. Da 30 e-mail a 3 passaggi.

Programmazione di riunioni individuali

Che si tratti di un incontro con un diretto collaboratore per un rapido debriefing o di un incontro con un cliente, le riunioni individuali dovrebbero essere un cliente, le riunioni a tu per tu dovrebbero essere facili e veloci da organizzare. Allora, perché spesso ci vuole altrettanto tempo per inserirli in agenda rispetto a una normale riunione?

Noi di Doodle pensiamo che collaborare da soli debba essere semplice e veloce. Ecco perché abbiamo ideato Doodle 1:1, il modo più rapido per far incontrare due persone. Rendete disponibili alcune fasce orarie attraverso lo strumento 1:1 e invitate il vostro ospite a scegliere quella che fa al caso suo. Non appena l'ospite sceglie una fascia oraria, questa viene inserita nei calendari di entrambi. Fatto!

Pianificazione di appuntamenti: Pagina di prenotazione

La vostra casella di posta è piena di inviti a riunioni? Il vostro calendario è una sorta di "free-for-all", in cui i colleghi si intromettono e selezionano orari di riunione che, pur essendo tecnicamente disponibili, non vanno bene per voi? Allora avete bisogno della pagina di prenotazione di Doodle. Un blocco aperto per gli appuntamenti, in base al principio "primo arrivato, primo servito", consente agli ospiti di vedere e rispondere alla vostra disponibilità in evoluzione, senza che dobbiate aggiornarli continuamente.

Pianificare con chiunque all'interno o all'esterno della vostra organizzazione

Vi suona familiare? Le vostre riunioni interne si svolgono rapidamente, ma ogni volta che ogni volta che dovete organizzare un faccia a faccia con potenziali partner o stakeholder esterni, vi ritrovate improvvisamente nell'era oscura dell'organizzazione delle riunioni. E tutto questo perché non avete accesso ai calendari degli altri! Chiunque sia invitato al vostro sondaggio Doodle può rispondere indipendentemente dal calendario che ha scelto. Se gli invitati alla riunione hanno un proprio abbonamento a Doodle, la riunione si sincronizzerà automaticamente con il loro calendario.

Impostare le scadenze della riunione per ottenere risposte rapide

Qual è lo scenario peggiore per la programmazione delle riunioni? Quando ci vuole così tanto tempo per quando ci vuole così tanto tempo per organizzare una riunione che la riunione va a monte. Si perdono collaborazioni, i progetti si arenano, e gli accordi non decollano. La funzione di scadenza di Doodle assicura che la riunione si svolga in modo tempestivo. È sufficiente impostare una scadenza per la risposta quando si invia un invito al sondaggio. A tutti i partecipanti verrà tutti i partecipanti saranno avvisati di rispondere entro la data di chiusura del sondaggio. E non dovrete mai più perdere una riunione riunione.

Più riunioni si fanno, più si risparmia.

Con la crescita della vostra attività, crescono anche le vostre esigenze di riunione. Ecco perché Doodle cresce con voi. I nostri piani per i team consentono di aggiungere facilmente nuovi utenti Doodle man mano che il vostro team si espande. E i nostri prodotti sono ugualmente efficaci sia che siate un team di 10 o 10.000 persone. E soprattutto, i vostri risparmi crescono insieme a voi.

Scaricate l'articolo completo per leggere come altri clienti di Doodle utilizzano il nostro scheduler per risparmiare tempo e denaro.