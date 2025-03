Histoires de réussite de Doodle

Doodle peut faire économiser à votre entreprise plus de 9 000 dollars par employé et par an

Doodle offre des solutions simples et intuitives pour planifier tout type de réunion dans votre calendrier. Mais Doodle ne se contente pas de faciliter les choses. En simplifiant l'administration des réunions et en favorisant la collaboration, Doodle permet également d'économiser du temps et de l'argent. En utilisant des données réelles de clients satisfaits de Doodle, nous avons calculé combien vous pourriez économiser en utilisant Doodle - et les chiffres pourraient vous surprendre.

Les réunions font exploser votre budget

Dans notre rapport 2019 sur l'état des réunions, nous avons évalué le coût des réunions mal organisées et mal gérées à 41 milliards de dollars chaque année, rien qu'aux États-Unis. Le rapport a également révélé que sans Doodle, l'organisation d'une réunion moyenne prend 30 minutes. Un membre du personnel titulaire d'un diplôme universitaire qui gagne le salaire horaire moyen de 35 dollars et organise 6 réunions par semaine passe donc trois heures par semaine - et 156 heures par an - à organiser des réunions.

Ce sont 156 heures, sans parler des 5 460 dollars de salaire, qui pourraient être dépensées de manière plus productive ailleurs. plus productif ailleurs. Combien de réunions votre équipe organise-t-elle, simplement parce qu'elles figurent dans le calendrier ? Lorsque l'administration des réunions prend du temps et est difficile à gérer, les entreprises finissent par organiser plus de réunions qu'elles n'en ont besoin. Combien de réunions auxquelles vous assistez chaque semaine alors que votre présence n'est pas nécessaire ? En l'absence d'options de planification flexibles ou d'un outil de planification personnalisé, de nombreux administrateurs de réunions invitent tous les membres de l'équipe à participer, qu'ils aient besoin d'être présents ou non. Combien de réunions supplémentaires devez-vous organiser parce que la première n'a pas été couronnée de succès ? Il arrive trop souvent que des personnes essentielles manquent à l'appel et que la réunion doive être reprogrammée, ce qui fait perdre un temps précieux à l'organisateur.

La rationalisation de vos flux de travail de planification avec Doodle vous permet d'économiser du temps et de l'argent, et libère votre équipe pour qu'elle se consacre au travail qui compte vraiment.

Nous avons découvert que le travailleur moyen passe 2 heures par semaine dans des réunions inutiles. Cela représente 104 heures par an qui pourraient être consacrées à un travail réel produisant des résultats tangibles. Les réunions mal organisées ou inutiles vous font perdre du temps et de l'argent, peuvent avoir un impact sur les relations avec les clients et menacent la productivité du lieu de travail.

Les utilisateurs de Doodle gagnent du temps et de l'argent

Nous avons fait les comptes et les clients de Doodle gagnent du temps et de l'argent. De plus, plus vous utilisez Doodle, plus vous gagnez du temps. plus vous utilisez Doodle, plus vous économisez. Et si votre équipe a beaucoup de réunions, vous pourriez économiser beaucoup ! Une entreprise typique pourrait économiser 5 460 dollars et 156 heures par employé sur une année, simplement en tirant le meilleur parti de son abonnement à Doodle.

Doodle est plus qu'un simple outil de planification efficace. Il améliore la collaboration entre les équipes. Une meilleure collaboration signifie moins de réunions inutiles et encore plus d'économies. Récupérer les 104 heures par an que les employés consacrent à des réunions inutiles représente 3 640 dollars de salaire.

Il s'agit là d'une économie non négligeable pour toute organisation, sans compter les avantages financiers qui découlent d'une organisation optimisée des réunions. Doodle aide votre entreprise à faire plus d'affaires ! En vous donnant les outils pour planifier des réunions de manière efficace, intelligente et flexible, nous vous aidons à conclure des affaires, à gagner de nouveaux clients, à clôturer des projets et à réunir les bonnes personnes dans la salle - à temps, à chaque fois !

Curieux d'en savoir plus ? Nous allons détailler les fonctionnalités de Doodle pour vous montrer exactement ce que nous voulons dire.

Planifier des réunions de groupe

Nous l'avons déjà dit, mais cela vaut la peine de le répéter : l'organisation d'une réunion de groupe à l'ancienne nécessite en moyenne 30 courriels et coûte à l'administrateur de la réunion - au minimum - 30 minutes de temps. au moins 30 minutes de temps. Doodle Groups vous évite ces allers-retours d'e-mails qui prennent du temps. d'emails qui prennent du temps.

Voici comment cela fonctionne : Tout d'abord, vous envoyez à vos invités votre invitation à la réunion, accompagnée d'une série d'heures possibles pour la réunion. Ils choisissent les heures qui conviennent le mieux à leur emploi du temps. Vous sélectionnez ensuite l'option qui convient à tout le monde et l'événement est inscrit dans les agendas de chacun. De 30 courriels à 3 étapes.

Programmer des réunions individuelles

Que vous rencontriez un collaborateur direct pour un débriefing rapide ou que vous deviez soumettre quelque chose à un client, les réunions en tête-à-tête doivent être organisées de manière à ce qu'elles soient les plus efficaces possible. ou que vous ayez besoin de soumettre quelque chose à un client, les réunions en tête-à-tête devraient être rapides et faciles à organiser. Alors, pourquoi prennent-ils si souvent autant de temps à être inscrits dans votre agenda qu'une réunion ordinaire ?

Chez Doodle, nous pensons que la collaboration individuelle doit être simple et rapide. C'est pourquoi nous avons créé Doodle 1:1 - le moyen le plus rapide pour deux personnes de se rencontrer. Mettez à disposition quelques plages horaires via l'outil 1:1 et invitez votre invité à choisir celle qui lui convient le mieux. Dès qu'il choisit une plage horaire, celle-ci est inscrite dans vos deux calendriers. C'est fait !

Programmation des rendez-vous : Page de réservation

Votre boîte de réception est-elle pleine d'invitations à des réunions ? Votre agenda est une véritable foire d'empoigne, où les collègues se précipitent et choisissent des créneaux de réunion qui, bien que techniquement disponibles, ne vous conviennent pas vraiment ? Alors vous avez besoin de la page de réservation de Doodle. Un bloc ouvert de rendez-vous, premier arrivé, premier servi, permet aux invités de voir et de répondre à vos changements de disponibilité, sans que vous ayez à les mettre à jour en permanence.

Programmer avec n'importe qui à l'intérieur ou à l'extérieur de votre organisation

Cela vous semble-t-il familier ? Vos réunions internes se déroulent rapidement, mais dès qu'il s'agit d'organiser un rendez-vous en face-à-face, vous ne pouvez pas le faire. vos réunions internes se déroulent rapidement, mais dès que vous devez organiser un face-à-face avec des partenaires potentiels ou des parties prenantes externes, vous revenez soudain à l'âge des ténèbres de l'organisation de réunions. Et tout cela parce que vous n'avez pas accès aux calendriers des uns et des autres ! Toutes les personnes invitées à votre sondage Doodle peuvent y répondre, quel que soit le calendrier qu'elles ont choisi. Si les personnes invitées à votre réunion ont leur propre abonnement Doodle, la réunion sera automatiquement synchronisée avec leur calendrier.

Fixer des échéances pour les réunions afin d'obtenir des réponses rapides

Quel est le pire scénario en matière de planification de réunions ? Lorsque l'organisation d'une réunion prend tellement de temps qu'elle tombe à l'eau. de mettre en place une réunion que celle-ci tombe à l'eau. Des partenariats sont perdus, des projets échouent, et les affaires ne se concrétisent pas. La fonction de délai de Doodle garantit que votre réunion aura lieu en temps voulu. Il vous suffit de de fixer une date limite de réponse lorsque vous envoyez une invitation à un sondage. Tous vos participants seront rappelés Tous vos participants seront rappelés à l'ordre avant la date de clôture du sondage. Vous ne manquerez plus jamais une réunion importante. une réunion importante.

Plus vous organisez de réunions, plus vous économisez.

La croissance de votre entreprise s'accompagne d'une augmentation de vos besoins en matière de réunions. C'est pourquoi Doodle évolue avec vous. Nos plans d'équipe permettent d'ajouter facilement de nouveaux utilisateurs Doodle au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit. Et nos produits sont tout aussi efficaces que vous soyez une équipe de 10 ou de 10 000 personnes. Mieux encore, vos économies évoluent en même temps que vous.

Téléchargez l'article complet pour savoir comment d'autres clients de Doodle utilisent notre planificateur pour gagner du temps et de l'argent.