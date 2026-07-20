Framgångshistorier om Doodle

Doodle kan spara ditt företag över 9 000 dollar per anställd och år

Doodle erbjuder enkla och intuitiva lösningar för att boka alla typer av möten i din kalender. Men Doodle erbjuder inte bara bekvämlighet. Genom att effektivisera mötesadministrationen och underlätta samarbetet sparar Doodle också tid och pengar. Med hjälp av verkliga data från nöjda Doodle-kunder har vi beräknat hur mycket du kan spara genom att använda Doodle – och siffrorna kan komma att överraska dig.

Mötena spränger din budget

I vår rapport ”State of Meetings Report” från 2019 uppskattade vi att kostnaden för dåligt organiserade och hanterade möten uppgår till 41 miljarder dollar per år enbart i USA. Rapporten visade också att det utan Doodle tar i genomsnitt 30 minuter att organisera ett möte. En medarbetare med högskoleutbildning som tjänar den genomsnittliga timlönen på 35 dollar och organiserar 6 möten per vecka lägger därför tre timmar per vecka – och 156 timmar per år – på att organisera möten.

Det motsvarar 156 timmar, för att inte tala om 5 460 dollar i lönekostnader, som skulle kunna användas mer produktivt på annat håll. Hur många möten har ditt team enbart för att de står i kalendern? När mötesadministrationen är tidskrävande och krånglig hamnar arbetsplatser ofta i en situation där de håller fler möten än vad som behövs. Hur många möten deltar du i per vecka där din närvaro egentligen inte är nödvändig? Utan flexibla schemaläggningsalternativ eller ett särskilt verktyg för att boka en-till-en-möten bjuder många mötesadministratörer in alla i teamet, oavsett om de behöver vara där eller inte. Hur många extra möten måste du ha eftersom det första inte gick bra? Alltför ofta händer det att nyckelpersoner missar det viktiga mötet, och då måste det bokas om, vilket kostar arrangören ännu mer värdefull tid.

Genom att effektivisera era schemaläggningsprocesser med Doodle sparar ni tid och pengar, och ger ert team mer tid att ägna sig åt det arbete som verkligen betyder något

Vi har konstaterat att den genomsnittlige medarbetaren lägger 2 timmar per vecka på meningslösa möten. Det motsvarar 104 timmar per år som istället kunde ha ägnats åt verkligt arbete som ger konkreta resultat. Dåligt organiserade eller meningslösa möten slukar både tid och pengar, kan påverka kundrelationerna negativt och utgör ett hot mot produktiviteten på arbetsplatsen.

Doodle-användare sparar tid och pengar

Vi har analyserat siffrorna, och Doodle-kunderna sparar både tid och pengar. Dessutom gäller att ju mer du använder Doodle, desto mer sparar du. Och om ditt team har många möten kan du spara en hel del! En typisk arbetsplats kan spara 5 460 dollar och 156 timmar per anställd under ett år, helt enkelt genom att utnyttja sitt Doodle-abonnemang till fullo.

Doodle är mer än bara en effektiv schemaläggningstjänst. Det förbättrar samarbetet mellan olika team. Ett förbättrat samarbete innebär färre meningslösa möten och ännu större kostnadsbesparingar. Genom att frigöra de 104 timmar per år som medarbetarna lägger på meningslösa möten kan man spara 3 640 dollar i lönekostnader.

Det är en betydande kostnadsbesparing för vilken organisation som helst – och då har vi inte ens räknat med de ekonomiska fördelar som följer av en optimerad mötesplanering. Doodle hjälper ditt företag att göra fler affärer! Genom att ge dig verktygen för att boka möten på ett effektivt, smart och flexibelt sätt hjälper vi dig att slutföra affärer, vinna nya kunder, avsluta projekt och samla rätt personer i samma rum – i tid, varje gång!

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Vill du veta mer? Vi går igenom Doodles olika funktioner en efter en för att visa dig exakt vad vi menar.

Planering av gruppmöten

Vi har sagt det förut, men det tål att upprepas: att organisera ett gruppmöte på det gammaldags sättet kräver i genomsnitt 30 e-postmeddelanden och kostar din mötesansvarige – åtminstone – 30 minuter av sin tid. Doodle Groups besparar dig det tidskrävande e-postutbytet. Så här fungerar det: Först skickar du ut din mötesinbjudan med ett urval av möjliga tider för mötet till dina gäster. De väljer de tider som passar bäst i deras scheman. Därefter väljer du det alternativ som passar alla, och evenemanget bokas in i allas kalendrar. Från 30 e-postmeddelanden till 3 steg.

Planering av enskilda möten

Oavsett om du träffar en underordnad för en snabb genomgång eller om du behöver diskutera något med en kund, bör en-till-en-möten vara snabba och enkla att ordna. Så varför tar det så ofta lika lång tid att boka in dem i kalendern som ett vanligt möte?

Hos Doodle tycker vi att samarbete mellan två personer ska vara enkelt och snabbt. Därför har vi tagit fram Doodle 1:1 – det snabbaste sättet för två personer att träffas. Lägg upp några tidsalternativ i 1:1-verktyget och be din gäst att välja det som passar hen bäst. Så fort hen väljer ett tidsalternativ bokas det in i båda era kalendrar. Klart!

Boka tid: Bokningssida

Är din inkorg full av mötesinbjudningar? Är din kalender ett fritt slagfält där kollegor hoppar in och väljer mötespass som – även om du tekniskt sett är tillgänglig – egentligen inte passar dig? Då behöver du Doodles bokningssida. Ett öppet tidsblock för bokningar enligt principen ”först till kvarn” gör att deltagarna kan se och svara på din föränderliga tillgänglighet, utan att du behöver uppdatera den hela tiden.

Boka möten med vem som helst inom eller utanför din organisation

Låter det här bekant? Era interna möten ordnas snabbt, men så fort ni måste boka ett möte ansikte mot ansikte med potentiella samarbetspartner eller externa intressenter hamnar ni plötsligt tillbaka i den mörka medeltiden när det gäller mötesplanering. Och allt bara för att ni inte har tillgång till varandras kalendrar! Alla som bjuds in till din Doodle-omröstning kan svara oavsett vilken kalender de använder. Om de inbjudna till mötet har ett eget Doodle-abonnemang synkroniseras mötet automatiskt med deras kalender.

Fastställ tidsfrister för möten för att få snabba svar

Vad är det värsta som kan hända när man planerar möten? När det tar så lång tid att ordna ett möte att det till slut inte blir av. Samarbeten går förlorade, projekt går i stå och affärer kommer aldrig igång. Doodles tidsgränsfunktion ser till att ditt möte blir av i tid. Ange helt enkelt en svarstidsgräns när du skickar ut en omröstningsinbjudan. Alla deltagare kommer att påminnas om att svara senast omröstningens slutdatum. Och du behöver aldrig mer missa ett viktigt möte.

Ju fler möten du har, desto mer sparar du

När ditt företag växer ökar också dina mötesbehov. Därför växer Doodle tillsammans med dig. Våra teamabonnemang gör det enkelt att lägga till nya Doodle-användare när ditt team växer. Och våra produkter är lika effektiva oavsett om ni är ett team på 10 eller 10 000 personer. Det bästa av allt är att dina besparingar växer i takt med dig.

Ladda ner hela artikeln för att läsa om hur andra Doodle-kunder använder vår schemaläggare för att spara tid och pengar.