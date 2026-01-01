Doodle सफलता की कहानियाँ

Doodle आपके व्यवसाय को प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष $9,000 से अधिक बचा सकता है।

Doodle आपके कैलेंडर में हर तरह की मीटिंग शेड्यूल करने के लिए सरल, सहज समाधान प्रदान करता है। लेकिन Doodle सिर्फ सुविधा ही नहीं देता। मीटिंग एडमिन को सुव्यवस्थित करके और सहयोग को सक्षम बनाकर, Doodle समय और पैसा भी बचाता है। संतुष्ट Doodle ग्राहकों के वास्तविक डेटा का उपयोग करके, हमने गणना की है कि Doodle का उपयोग करके आप कितना बचा सकते हैं – और ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं।

मीटिंग्स आपका बजट बिगाड़ रही हैं

हमारी 2019 की स्टेट ऑफ मीटिंग्स रिपोर्ट में, हमने खराब तरीके से आयोजित और प्रबंधित बैठकों की लागत को अकेले अमेरिका में हर साल 41 अरब डॉलर आंका। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि Doodle के बिना औसत बैठक को आयोजित करने में 30 मिनट लगते हैं। एक कॉलेज डिग्रीधारी कर्मचारी जो औसतन $35 प्रति घंटा कमाता है और सप्ताह में 6 बैठकें आयोजित करता है, वह बैठकें आयोजित करने में सप्ताह में तीन घंटे - और एक वर्ष में 156 घंटे - खर्च करता है।

यह 156 घंटे हुए, और इसमें 5,460 डॉलर की मजदूरी भी शामिल है, जिसे कहीं और अधिक उत्पादक रूप से खर्च किया जा सकता था। आपकी टीम की कितनी मीटिंग्स सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वे कैलेंडर में हैं? जब मीटिंग एडमिन समय लेने वाला और बोझिल होता है, तो कार्यस्थलों में जरूरत से ज्यादा मीटिंग्स हो जाती हैं। आप प्रति सप्ताह कितनी ऐसी बैठकों में शामिल होते हैं जहाँ आपकी उपस्थिति वास्तव में उतनी आवश्यक नहीं होती? लचीले शेड्यूलिंग विकल्पों या एक समर्पित वन-टू-वन शेड्यूलिंग टूल के बिना, कई मीटिंग एडमिन टीम के सभी सदस्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, चाहे उन्हें वहाँ रहने की आवश्यकता हो या नहीं। पहली बैठक सफल नहीं होने के कारण आपको कितनी अतिरिक्त बैठकें करनी पड़ती हैं? अक्सर ऐसा होता है कि आवश्यक व्यक्ति उस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं, और फिर इसे पुनर्निर्धारित करना पड़ता है, जिससे आयोजक का और भी अधिक कीमती समय बर्बाद होता है।

Doodle के साथ अपने शेड्यूलिंग वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने से आपका समय और पैसा बचता है, और आपकी टीम को वास्तव में महत्वपूर्ण काम करने के लिए स्वतंत्र करता है।

हमने पाया कि औसत कर्मचारी सप्ताह में 2 घंटे निरर्थक बैठकों में बिताता है। यह प्रति वर्ष 104 घंटे होते हैं जिन्हें ठोस परिणाम देने वाले वास्तविक कार्य में लगाया जा सकता है। खराब तरीके से आयोजित या निरर्थक बैठकें आपके समय और धन की बर्बादी हैं, ग्राहक संबंधों पर असर डाल सकती हैं, और कार्यस्थल की उत्पादकता के लिए खतरा हैं।

Doodle उपयोगकर्ता समय और पैसा बचाते हैं

हमने हिसाब लगाया है, और Doodle ग्राहक समय और पैसा बचा रहे हैं। इसके अलावा, आप Doodle का जितना अधिक उपयोग करेंगे, उतनी अधिक बचत करेंगे। और यदि आपकी टीम की बहुत सारी बैठकें होती हैं, तो आप बहुत अधिक बचत कर सकते हैं! एक सामान्य कार्यस्थल अपनी Doodle सदस्यता का अधिकतम लाभ उठाकर, एक वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी $5,460 और 156 घंटे बचा सकता है।

Doodle सिर्फ कुशल शेड्यूलिंग से कहीं ज़्यादा है। यह टीमों के बीच सहयोग को बेहतर बनाता है। बेहतर सहयोग का मतलब है कम बेमतलब की बैठकें और और भी ज़्यादा लागत की बचत। कर्मचारियों द्वारा बेमतलब की बैठकों में बिताए गए साल के 104 घंटों को वापस पाना वेतन में $3,640 के बराबर है।

यह किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण लागत बचत है - और इसमें अनुकूलित बैठक आयोजन के अतिरिक्त वित्तीय लाभों को शामिल नहीं किया गया है। Doodle आपके व्यवसाय को और अधिक व्यापार करने में मदद करता है! आपको कुशलतापूर्वक, बुद्धिमत्ता से और लचीलेपन के साथ बैठकें निर्धारित करने के उपकरण प्रदान करके, हम आपको सौदे पक्के करने, नए ग्राहक जीतने, परियोजनाएँ बंद करने और सही लोगों को समय पर, हर बार कमरे में लाने में मदद करते हैं!

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और जानने के लिए उत्सुक हैं? हम इसे Doodle फीचर के अनुसार विभाजित करके दिखाएंगे, ताकि आपको ठीक से पता चल सके कि हमारा क्या मतलब है।

समूह बैठकें निर्धारित करना

हम यह पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसे दोहराना ज़रूरी है: पारंपरिक तरीके से एक समूह बैठक आयोजित करने के लिए औसतन 30 ईमेल भेजने पड़ते हैं और आपके मीटिंग एडमिन का कम से कम 30 मिनट का समय लगता है। Doodle ग्रुप्स आपको समय लेने वाले ईमेल के आदान-प्रदान से बचाता है। यह इस तरह काम करता है: सबसे पहले, आप अपने मेहमानों को अपनी मीटिंग के लिए संभावित समयों की एक श्रृंखला के साथ अपना मीटिंग निमंत्रण भेजते हैं। वे उन समयों को चुनते हैं जो उनके कार्यक्रमों के लिए सबसे उपयुक्त हों। फिर आप उस विकल्प का चयन करते हैं जो सभी के लिए उपयुक्त हो, और इवेंट सभी के कैलेंडर में बुक हो जाता है। 30 ईमेल से 3 चरणों तक।

एक-एक-एक बैठकें निर्धारित करना

चाहे आप किसी सीधे अधीनस्थ से एक संक्षिप्त जानकारी साझा करने के लिए मिल रहे हों, या आपको किसी ग्राहक से कोई बात साझा करनी हो, एक-एक करके होने वाली बैठकें जल्दी और आसानी से आयोजित की जानी चाहिए। तो, फिर वे अक्सर आपकी डायरी में एक नियमित बैठक की तरह ही उतना ही समय क्यों लगाती हैं?

Doodle में, हम मानते हैं कि एक-एक करके सहयोग करना सरल और तेज़ होना चाहिए। इसलिए हमने Doodle 1:1 बनाया है - दो लोगों के मिलने का सबसे तेज़ तरीका। 1:1 टूल के माध्यम से कुछ समय स्लॉट उपलब्ध कराएँ और अपने अतिथि को उनमें से कोई एक चुनने के लिए आमंत्रित करें जो उनके लिए उपयुक्त हो। जैसे ही वे कोई समय स्लॉट चुनते हैं, यह आपके दोनों कैलेंडरों में बुक हो जाता है। हो गया!

अपॉइंटमेंट निर्धारित करना: बुकिंग पेज

क्या आपका इनबॉक्स मीटिंग निमंत्रणों से भरा है? क्या आपका कैलेंडर एक खुली जगह बन गया है, जहाँ सहकर्मी घुसकर मीटिंग स्लॉट चुन लेते हैं जो तकनीकी रूप से उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन असल में आपके लिए काम नहीं करते? तो आपको Doodle का बुकिंग पेज चाहिए। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर खुला अपॉइंटमेंट ब्लॉक मेहमानों को आपकी बदलती उपलब्धता देखने और उस पर प्रतिक्रिया करने की सुविधा देता है, बिना आपको बार-बार अपडेट किए।

अपने संगठन के अंदर या बाहर किसी के साथ भी अनुसूची बनाएँ

क्या यह परिचित लगता है? आपकी आंतरिक बैठकें तो जल्दी से तय हो जाती हैं, लेकिन जब भी आपको संभावित भागीदारों या बाहरी हितधारकों के साथ आमने-सामने की बैठक तय करनी होती है, तो आप अचानक बैठक आयोजन के पुराने जमाने में वापस आ जाते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि आपको एक-दूसरे के कैलेंडर तक पहुंच नहीं है! आपके Doodle पोल में आमंत्रित कोई भी व्यक्ति, अपने कैलेंडर की पसंद की परवाह किए बिना, प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि आपके मीटिंग में आमंत्रित लोगों के पास अपनी Doodle सदस्यता है, तो मीटिंग अपने आप उनके कैलेंडर में सिंक हो जाएगी।

त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए बैठक की समय-सीमाएँ निर्धारित करें

मीटिंग शेड्यूलिंग के लिए सबसे बुरा परिदृश्य क्या है? जब किसी मीटिंग को तय करने में इतना समय लग जाता है कि वह मीटिंग ही रद्द हो जाती है। साझेदारियाँ खो जाती हैं, परियोजनाएँ ठप हो जाती हैं, और सौदे आगे नहीं बढ़ पाते। Doodle की डेडलाइन सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि आपकी मीटिंग समय पर हो। बस पोल का निमंत्रण भेजते समय प्रतिक्रिया की समय-सीमा निर्धारित करें। आपके सभी प्रतिभागियों को पोल बंद होने की तारीख तक प्रतिक्रिया देने के लिए याद दिलाया जाएगा। और आपको फिर कभी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं छोड़नी पड़ेगी।

जितनी अधिक बैठकें आप करते हैं, उतना ही अधिक आप बचाते हैं।

जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपकी मीटिंग की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। इसीलिए Doodle आपके साथ बढ़ता है। हमारी टीम प्लान आपके टीम के विस्तार के साथ नए Doodle उपयोगकर्ताओं को जोड़ना आसान बनाती है। और हमारे उत्पाद चाहे आप 10 की टीम हों या 10,000 की, समान रूप से प्रभावी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बचत भी आपके साथ-साथ बढ़ती है।

यह जानने के लिए पूरा लेख डाउनलोड करें कि अन्य Doodle ग्राहक समय और पैसा बचाने के लिए हमारे शेड्यूलर का उपयोग कैसे करते हैं।