Doodle-succeshistorier

Doodle kan spare din virksomhed for over 9.000 dollars pr. medarbejder pr. år

Doodle tilbyder enkle, intuitive løsninger til at planlægge alle slags møder i din kalender. Men Doodle gør det ikke bare nemt. Ved at strømline mødeadministration og muliggøre samarbejde sparer Doodle også tid og penge. Ved hjælp af reelle data fra tilfredse Doodle-kunder har vi beregnet, hvor meget du kan spare ved at bruge Doodle - og tallene vil måske overraske dig.

Møder sprænger dit budget

I vores 2019 State of Meetings Report anslog vi omkostningerne ved dårligt organiserede og styrede møder til 41 milliarder dollars hvert år alene i USA. Rapporten viste også, at uden Doodle tager det i gennemsnit 30 minutter at organisere et møde. En medarbejder med en universitetsgrad, der tjener en gennemsnitlig timeløn på 35 dollars og organiserer 6 møder om ugen, bruger derfor tre timer om ugen - og 156 timer om året - på at organisere møder.

Det er 156 timer, for ikke at nævne 5.460 dollars i løn, som kunne være mere produktivt brugt andre steder. Hvor mange møder holder dit team, blot fordi de er i kalenderen? Når mødeadministrationen er tidskrævende og besværlig, ender arbejdspladsen med at holde flere møder, end de har brug for. Hvor mange møder deltager du i om ugen, hvor din tilstedeværelse bare ikke er nødvendig? Uden fleksible planlægningsmuligheder eller et dedikeret en-til-en-planlægningsværktøj inviterer mange mødeadministratorer alle i teamet til at deltage, uanset om de har brug for at være der eller ej. Hvor mange ekstra møder skal du holde, fordi det første ikke var en succes? Det sker alt for ofte, at vigtige personer går glip af det vigtige møde, og så skal det planlægges om, hvilket koster arrangøren endnu mere værdifuld tid.

**Ved at strømline dine planlægningsarbejdsgange med Doodle sparer du tid og penge og frigør dit team til at udføre det arbejde, der virkelig betyder noget.

Vi fandt ud af, at den gennemsnitlige arbejdstager bruger 2 timer om ugen på meningsløse møder. Det er 104 timer om året, som kunne være brugt på rigtigt arbejde, der giver håndgribelige resultater. Dårligt organiserede eller meningsløse møder dræner dig for tid og penge, kan påvirke kunderelationer og udgør en trussel mod produktiviteten på arbejdspladsen.

Doodle-brugere sparer tid og penge

Vi har regnet på det, og Doodle-kunder sparer tid og penge. Hvad mere er mere, jo mere du bruger Doodle, jo mere sparer du. Og hvis dit team holder mange møder, kan du spare rigtig meget! Den typiske arbejdsplads kan spare 5.460 dollars og 156 timer pr. medarbejder i løbet af et år, blot ved at få mest muligt ud af deres Doodle-abonnement.

Doodle er mere end bare effektiv planlægning. Det forbedrer samarbejdet på tværs af teams. Forbedret samarbejde betyder færre meningsløse møder og endnu flere sparede omkostninger. At genvinde de 104 timer om året, som medarbejderne bruger på meningsløse møder, svarer til 3.640 dollars i lønninger.

Det er en ikke-triviel omkostningsbesparelse for enhver organisation - og det er uden at medregne de økonomiske fordele ved optimeret mødeorganisation. Doodle hjælper din virksomhed med at lave flere forretninger! Ved at give dig værktøjerne til at planlægge møder effektivt, intelligent og fleksibelt, hjælper vi dig med at indgå aftaler, vinde nye kunder, afslutte projekter og få de rigtige mennesker i lokalet - til tiden, hver gang!

Er du nysgerrig efter at lære mere? Vi deler det op efter Doodle-funktion for at vise dig præcis, hvad vi mener.

Planlægning af gruppemøder

Vi har sagt det før, men det er værd at gentage: At organisere et gruppemøde på den gammeldags måde kræver i gennemsnit 30 e-mails og koster din mødeadministrator - mindst - 30 minutters tid. mindst - 30 minutters tid. Doodle Groups sparer dig for de tidskrævende e-mail frem og tilbage.

Her er, hvordan det fungerer: Først sender du din mødeinvitation ud med en række mulige tidspunkter for dit møde til dine gæster. De vælger de tidspunkter, der passer bedst ind i deres skemaer. Derefter vælger du den mulighed, der passer alle, og begivenheden bliver booket i alles kalendere. Fra 30 e-mails til 3 trin.

Planlægning af en-til-en-møder

Uanset om du skal mødes med en direkte underordnet for en hurtig debriefing, eller om du skal noget med en kunde, bør en-til-en-møder være hurtige og nemme at organisere. Så hvorfor tager det så ofte lige så lang tid at få dem ind i kalenderen som et almindeligt møde?

Hos Doodle synes vi, at en-til-en-samarbejde skal være enkelt og hurtigt. Derfor har vi opfundet Doodle 1:1 - den hurtigste måde for to personer at mødes på. Gør et par tidsintervaller tilgængelige via 1:1-værktøjet, og inviter din gæst til at vælge det, der passer dem. Så snart de vælger en tid, bliver den booket i begge jeres kalendere. Så er det gjort!

Planlægning af aftaler: Bookingside

Er din indbakke fuld af mødeinvitationer? Er din kalender et tag-selv-bord, hvor kollegaer hopper ind og vælger møder, som teknisk set er ledige, men som ikke rigtig fungerer for dig? Så har du brug for Doodles bookingside. En åben blok til aftaler, hvor man kommer først til mølle, giver gæsterne mulighed for at se og reagere på din skiftende tilgængelighed, uden at du hele tiden skal opdatere dem.

Planlæg med alle i eller uden for din organisation

Lyder dette bekendt? Dine interne møder kommer hurtigt i stand, men når som helst du skal arrangere et møde med potentielle partnere eller eksterne interessenter, er du pludselig tilbage i den mørke tidsalder for mødeorganisation. Og alt sammen fordi I ikke har adgang til hinandens kalendere! Alle, der er inviteret til din Doodle-afstemning, kan svare, uanset hvilken kalender de har valgt. Hvis dine mødedeltagere har deres eget Doodle-abonnement, synkroniseres mødet automatisk med deres kalender.

Sæt deadlines for hurtige svar

Hvad er det værst tænkelige scenarie for mødeplanlægning? Når det tager så lang tid at et møde, at mødet ikke bliver til noget. Partnerskaber går tabt, projekter går i stå, og aftaler bliver ikke til noget. Doodles deadline-funktion sikrer, at dit møde finder sted i rette tid. Du skal blot sætte en svarfrist, når du sender en invitation til en afstemning. Alle dine deltagere vil blive mindet om at svare inden afstemningens slutdato. Og du behøver aldrig at gå glip af et vigtigt møde igen.

Jo flere møder du holder, jo mere sparer du

Når din virksomhed vokser, gør dine mødebehov det også. Det er derfor, Doodle vokser med dig. Vores teamabonnementer gør det nemt at tilføje nye Doodle-brugere, efterhånden som dit team udvides. Og vores produkter er lige effektive, uanset om I er et team på 10 eller 10.000. Det bedste af det hele er, at dine besparelser skaleres sammen med dig.

Download hele artiklen for at læse, hvordan andre Doodle-kunder bruger vores planlægger til at spare tid og penge.