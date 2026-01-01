Można śmiało powiedzieć, że w Doodle wszyscy jesteśmy pasjonatami planowania.

Oto zbiór najlepszych trików dotyczących kalendarza i planowania, którymi chcielibyśmy się z wami podzielić.

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Koniec z meczami rozgrywanymi dzień po dniu

Dla własnego spokoju najlepiej unikać umawiania spotkań jedno po drugim. Może się to wydawać nieuniknione, ale właśnie po to korzystasz z Doodle. Jeśli czujesz, że wyczerpuje Cię ciągłe przemieszczanie się między spotkaniami, spróbuj odzyskać kontrolę i zrób sobie przerwę pomiędzy nimi. Częste przerwy pomagają również utrzymać motywację i osiągać najlepsze wyniki.

Konfiguracja wydarzeń cyklicznych

Jeśli chcesz zorganizować cykliczne spotkania, możesz utworzyć w tym celu ankietę w serwisie Doodle. Następnie w kalendarzu powinna pojawić się opcja edycji wydarzenia i ustawienia jego powtarzania w dowolnych odstępach czasu. Spotkania mogą odbywać się co tydzień, co miesiąc lub co rok. Wystarczy wybrać odpowiedni odstęp czasu z menu rozwijanego.

Przepływ twórczy

Kiedy całkowicie pochłania cię praca, czas wydaje się mijać w mgnieniu oka. Psycholog Mihály Csíkszentmihályi nazwał to przepływ. Jest to stan umysłu, w którym koncentracja jest wzmożona, a osoba wykonująca daną czynność zostaje tak bardzo wciągnięta w to, co robi, że traci poczucie tego, gdzie się znajduje i ile czasu minęło. Problem polega na tym, że rzadko pojawia się on w sytuacji, gdy mamy ograniczony czas. Jeśli musisz wykonać poważną pracę, zwłaszcza taką, która wymaga generowania wielu nowych pomysłów lub osiągnięcia rzeczywistego postępu, postaraj się osiągnąć stan flow. Najlepiej zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby uwzględnić czas potrzebny na generowanie pomysłów i osiągnięcie stanu flow.

Odzyskaj swój czas

Nie wypełniaj kalendarza samymi spotkaniami. Produktywność polega na poświęcaniu czasu na wykonywanie pracy, która ma sens. Skup się na tym, co naprawdę ważne, a resztę zignoruj. Jeśli spotkanie nie wniesie żadnej wartości ani dla Ciebie, ani dla Twojej pracy, nie wpisuj go do kalendarza.

strona rezerwacji To świetny sposób na zarządzanie przychodzącymi prośbami o spotkanie. Możesz połączyć swój kalendarz ze stroną rezerwacji, żeby pokazać innym, kiedy masz wolne, a kiedy jesteś zajęty. Twoi koledzy lub znajomi mogą na tej podstawie proponować terminy spotkań. Propozycje napływają, a ty możesz je zaakceptować albo odrzucić.