4 lektioner til et produktivt liv

Man kan roligt sige, at vi er entusiaster af planlægning her på Doodle.

Her er en samling af nogle af de bedste kalender/planlægningshacks, som vi gerne vil dele med dig.

Ikke mere back-to-back

For din fornufts skyld er det bedst at undgå at køre aftaler i forlængelse af hinanden. Det kan synes uundgåeligt, men det er grunden til, at du bruger Doodle i første omgang. Hvis du føler, at du er udmattet af at bevæge dig til og fra møder, kan du prøve at tage kontrollen tilbage og give dig selv en pause ind imellem. Hyppige pauser er også med til at holde dig motiveret og yde dit bedste.

Opsæt tilbagevendende begivenheder

Hvis du forsøger at organisere tilbagevendende møder, kan du oprette en Doodle-afstemning til det. Derefter bør der i din kalender være en mulighed for at redigere din begivenhed og få den gentaget med et vilkårligt interval. Du kan have dit møde hver uge, måned eller år. Du skal blot vælge intervallet i rullemenuen.

Creative flow

Når du går op i dit arbejde, synes tiden at flyve forbi. Psykologen Mihály Csíkszentmihályi kaldte dette flow. Det er en mental tilstand, hvor dit fokus er skærpet, og du er så meget i den aktivitet, du udfører, at du mister fornemmelsen af, hvor du er, og hvor meget tid der er gået. Fidusen er, at den sjældent opstår under tidsmæssige begrænsninger. Hvis du skal have udført et seriøst arbejde, især et arbejde, hvor du skal generere mange nye idéer eller gøre reelle fremskridt, skal du stræbe efter flow. Det er bedst at blokere tid i din kalender for at tage højde for den tid, der er nødvendig for at generere idéer og flow.

Tag din tid tilbage

Lad være med at fylde din kalender op med møder. Produktivitet handler om at bruge tid på at udføre meningsfuldt arbejde. Fokuser på det, der er vigtigt, og ignorer resten. Hvis mødet ikke vil skabe værdi for dig eller dit arbejde, skal du ikke tilføje det til din kalender.

Booking Page er en fantastisk måde at administrere dine indkommende mødeanmodninger på. Du kan forbinde din kalender med din bookingside for at vise omverdenen, hvornår du er ledig eller optaget. Dine kolleger eller venner kan anmode om tidspunkter til at mødes på baggrund af disse oplysninger. Tilbuddene vælter ind, og du kan frit vælge at acceptere eller afvise dem.