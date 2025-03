4 Lektionen für ein produktives Leben

Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir hier bei Doodle Terminplanungs-Enthusiasten sind.

Hier ist eine Sammlung der besten Kalender- und Zeitplanungs-Hacks, die wir mit Ihnen teilen möchten.

Nie mehr Back-to-Backs

Für Ihre Gesundheit ist es am besten, wenn Sie es vermeiden, Termine hintereinander zu legen. Das mag unvermeidlich erscheinen, aber genau deshalb benutzen Sie Doodle. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie auf dem Weg zu und von den Terminen erschöpft sind, versuchen Sie, die Kontrolle zurückzugewinnen und sich zwischendurch eine Pause zu gönnen. Häufige Pausen tragen ebenfalls dazu bei, dass Sie motiviert bleiben und Ihr Bestes geben können.

Richten Sie wiederkehrende Veranstaltungen ein

Wenn Sie versuchen, wiederkehrende Termine zu organisieren, können Sie dafür eine Doodle-Umfrage erstellen. In Ihrem Kalender sollten Sie dann die Möglichkeit haben, Ihr Ereignis zu bearbeiten und es in beliebigen Abständen zu wiederholen. Sie können Ihre Besprechung jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr abhalten. Wählen Sie einfach das Intervall aus dem Pulldown-Menü.

Kreativer Fluss

Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit verlieren, scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen. Der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi nannte dies Flow. Es handelt sich um einen geistigen Zustand, in dem die Konzentration erhöht ist und man so sehr in den Bann der Tätigkeit gerät, die man gerade ausführt, dass man das Gefühl dafür verliert, wo man ist und wie viel Zeit vergangen ist. Der Trick dabei ist, dass dies selten unter Zeitdruck geschieht. Wenn Sie ernsthafte Arbeit zu erledigen haben, vor allem solche, bei denen Sie viele neue Ideen entwickeln oder echte Fortschritte machen müssen, sollten Sie sich um den Flow bemühen. Am besten ist es, wenn Sie in Ihrem Kalender die Zeit einplanen, die Sie brauchen, um Ideen zu entwickeln und in Fluss zu kommen.

Holen Sie sich Ihre Zeit zurück

Füllen Sie Ihren Kalender nicht nur mit Terminen. Bei der Produktivität geht es darum, Zeit mit sinnvoller Arbeit zu verbringen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und ignorieren Sie den Rest. Wenn die Besprechung keinen Nutzen für Sie oder Ihre Arbeit bringt, tragen Sie sie nicht in Ihren Kalender ein.

Die Buchungsseite ist eine großartige Möglichkeit, Ihre eingehenden Terminanfragen zu verwalten. Sie können Ihren Kalender mit Ihrer Buchungsseite verbinden, um der Außenwelt zu zeigen, wann Sie frei oder beschäftigt sind. Ihre Kollegen oder Freunde können auf der Grundlage dieser Informationen nach Terminen für ein Treffen fragen. Die Angebote gehen ein, und Sie können sie annehmen oder ablehnen.