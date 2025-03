4 lezioni per una vita produttiva

È abbastanza sicuro dire che qui a Doodle siamo appassionati di programmazione.

Ecco una raccolta di alcuni dei migliori trucchi per il calendario e la pianificazione che abbiamo voluto condividere con voi.

Niente più back-to-back

Per la vostra sanità mentale, è meglio evitare di fissare appuntamenti uno dietro l'altro. Può sembrare inevitabile, ma è proprio per questo che si usa Doodle. Se avete la sensazione di essere esausti quando andate e tornate dalle riunioni, cercate di riprendere il controllo e concedetevi una pausa tra un appuntamento e l'altro. [Anche le pause frequenti (https://lifehacker.com/productivity-101-a-primer-to-the-pomodoro-technique-1598992730) aiutano a mantenere la motivazione e a dare il meglio di sé.

Impostare eventi ricorrenti

Se state cercando di organizzare riunioni ricorrenti, potete creare un sondaggio Doodle per questo. Poi, nel vostro calendario, dovrebbe esserci un'opzione per modificare l'evento e farlo ripetere a qualsiasi intervallo. È possibile organizzare la riunione ogni settimana, mese o anno. Basta scegliere l'intervallo dal menu a tendina.

Flusso creativo

Quando ci si perde nel lavoro, il tempo sembra volare. Lo psicologo Mihály Csíkszentmihályi lo ha chiamato flusso. È uno stato mentale in cui l'attenzione è massima e si cade nell'incantesimo dell'attività che si sta svolgendo, tanto da perdere il senso di dove ci si trova e di quanto tempo è passato. Il problema è che raramente si verifica in condizioni di tempo limitato. Se dovete portare a termine un lavoro serio, soprattutto se dovete generare molte nuove idee o fare progressi concreti, cercate di ottenere il flusso. È meglio bloccare il tempo nel calendario, per tenere conto del tempo necessario a generare idee e a fluire.

Riprendetevi il vostro tempo

Non limitatevi a riempire il vostro calendario di riunioni. La produttività consiste nel dedicare tempo a un lavoro significativo. Concentratevi su ciò che conta e ignorate il resto. Se la riunione non genera valore per voi o per il vostro lavoro, non aggiungetela al calendario.

Booking Page è un ottimo modo per gestire le richieste di appuntamento in arrivo. Potete collegare il vostro calendario alla vostra pagina di prenotazione per mostrare al mondo esterno quando siete liberi o impegnati. I colleghi o gli amici possono chiedere di incontrarsi sulla base di queste informazioni. Le offerte arrivano e voi siete liberi di accettare o rifiutare.