On peut dire sans risque de se tromper que nous sommes des passionnés de programmation ici à Doodle.

Voici une collection de quelques-unes des meilleures astuces de calendrier/planification que nous voulions partager avec vous.

Fini les dos-à-dos

Pour votre santé mentale, il est préférable d'éviter d'enchaîner les rendez-vous. Cela peut sembler inévitable, mais c'est pour cela que vous utilisez Doodle. Si vous avez l'impression d'être épuisé par les allers-retours entre les réunions, essayez de reprendre le contrôle et de vous accorder une pause. Des pauses fréquentes vous aideront également à rester motivé et à donner le meilleur de vous-même.

Mettre en place des événements récurrents

Si vous essayez d'organiser des réunions récurrentes, vous pouvez créer un sondage Doodle à cet effet. Ensuite, dans votre calendrier, il devrait y avoir une option pour modifier votre événement et le faire répéter à n'importe quel intervalle. Vous pouvez organiser votre réunion chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Choisissez simplement l'intervalle dans le menu déroulant.

Flux créatif

Lorsque vous vous perdez dans votre travail, le temps semble passer plus vite. Le psychologue Mihály Csíkszentmihályi appelle cela le flow. Il s'agit d'un état mental dans lequel votre concentration est accrue et vous tombez sous le charme de l'activité que vous réalisez, à tel point que vous ne savez plus où vous êtes ni combien de temps s'est écoulé. Le truc, c'est qu'elle se produit rarement sous contrainte de temps. Si vous devez effectuer un travail sérieux, en particulier un travail où vous devez générer beaucoup de nouvelles idées ou faire de réels progrès, recherchez le flux. Il est préférable de bloquer du temps dans votre calendrier, afin de tenir compte du temps nécessaire pour générer des idées et du flux.

Reprenez votre temps

Ne vous contentez pas de remplir votre agenda de réunions. La productivité consiste à passer du temps à faire un travail utile. Concentrez-vous sur ce qui compte et ignorez le reste. Si la réunion ne génère pas de valeur pour vous ou votre travail, ne l'ajoutez pas à votre calendrier.

La Page de réservation est un excellent moyen de gérer vos demandes de rendez-vous entrantes. Vous pouvez connecter votre agenda à votre page de réservation pour montrer au monde extérieur quand vous êtes libre ou occupé. Vos collègues ou amis peuvent demander des rendez-vous sur la base de ces informations. Les offres affluent, et vous êtes libre d'accepter ou de refuser.