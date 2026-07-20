4 lärdomar för ett produktivt liv

Man kan nog lugnt säga att vi här på Doodle är riktiga planeringsentusiaster.

Här är en samling av några av de bästa tipsen för kalender- och schemaläggning som vi vill dela med er.

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För din mentala hälsas skull är det bäst att undvika att boka möten direkt efter varandra. Det kan verka oundvikligt, men det är just därför du använder Doodle från början. Om du känner att du blir utmattad av att springa mellan mötena, försök att ta tillbaka lite kontroll och unna dig en paus emellanåt. Regelbundna pauser ... och bidrar dessutom till att du håller motivationen uppe och presterar på topp.

Ställ in återkommande händelser

Om du vill organisera återkommande möten kan du skapa en Doodle-omröstning för detta. I din kalender bör det sedan finnas ett alternativ att redigera händelsen och ställa in att den ska upprepas med valfritt intervall. Du kan välja att hålla mötet varje vecka, månad eller år. Välj bara intervallet i rullgardinsmenyn.

Kreativt flöde

När man förlorar sig i sitt arbete verkar tiden flyga förbi. Psykologen Mihály Csíkszentmihályi kallade detta flöde. Det är ett mentalt tillstånd där din koncentration är på topp och du blir så uppslukad av den aktivitet du utför att du tappar känslan för var du befinner dig och hur mycket tid som har gått. Tricket är att det sällan uppstår när man har tidspress. Om du måste få viktigt arbete gjort, särskilt arbete där du behöver komma på många nya idéer eller göra verkliga framsteg, sträva efter att uppnå flow. Det är bäst att avsätta tid i din kalender för att räkna med den tid som behövs för att generera idéer och uppnå flow.

Ta tillbaka din tid

Fyll inte din kalender nästan helt med möten. Produktivitet handlar om att ägna tiden åt meningsfullt arbete. Fokusera på det som är viktigt och strunta i resten. Om mötet inte kommer att ge något mervärde för dig eller ditt arbete, lägg inte in det i kalendern.

Bokningssida är ett utmärkt sätt att hantera dina inkommande mötesförfrågningar. Du kan koppla ihop din kalender med din bokningssida för att visa omvärlden när du är ledig eller upptagen. Dina kollegor eller vänner kan då begära mötes tider utifrån den informationen. Förslagen strömmar in, och du kan välja att antingen acceptera eller avböja dem.