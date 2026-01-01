यह कहना काफी सुरक्षित है कि हम यहाँ Doodle में शेड्यूलिंग के शौकीन हैं।

यहाँ कुछ बेहतरीन कैलेंडर/शेड्यूलिंग हैक्स का संग्रह है जिन्हें हम आपके साथ साझा करना चाहते थे।

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अब लगातार दो नहीं

आपकी मानसिक शांति के लिए, लगातार एक के बाद एक अपॉइंटमेंट रखना सबसे अच्छा नहीं है। यह अनिवार्य लग सकता है, लेकिन इसी लिए आप सबसे पहले Doodle का उपयोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मीटिंग्स में आने-जाने से थक चुके हैं, तो कुछ नियंत्रण वापस लें और बीच में खुद को एक ब्रेक दें। बार-बार ब्रेक यह आपको प्रेरित रखने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में भी मदद करता है।

बार-बार होने वाली घटनाएँ सेट करें

यदि आप आवर्ती बैठकों का आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एक Doodle पोल बना सकते हैं। फिर, अपने कैलेंडर में, आपके पास अपनी घटना को संपादित करने और उसे किसी भी अंतराल पर दोहराने का विकल्प होना चाहिए। आप अपनी बैठक हर सप्ताह, महीने या वर्ष में रख सकते हैं। बस पुलडाउन मेनू से अंतराल चुनें।

रचनात्मक प्रवाह

जब आप अपने काम में खो जाते हैं, तो समय उड़कर बीत जाता है। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने इसे प्रवाहयह एक मानसिक अवस्था है जिसमें आपका ध्यान तीव्र हो जाता है, और आप जिस गतिविधि में लगे होते हैं, उसके जादू में इस कदर खो जाते हैं कि आपको यह एहसास ही नहीं रहता कि आप कहाँ हैं और कितना समय बीत चुका है। चाल यह है कि यह समय की पाबंदियों के तहत शायद ही कभी होता है। यदि आपको गंभीर काम करना है, खासकर वह काम जिसमें आपको बहुत सारे नए विचार उत्पन्न करने या वास्तविक प्रगति करने की आवश्यकता हो, तो फ्लो की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करें। विचारों को उत्पन्न करने और फ्लो के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए अपने कैलेंडर में समय आरक्षित करना सबसे अच्छा है।

अपना समय वापस लें

अपना कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स से भरने की कोशिश न करें। उत्पादकता का मतलब है सार्थक काम में समय बिताना। जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी सबको अनदेखा करें। अगर कोई मीटिंग आपके या आपके काम के लिए कोई मूल्य नहीं लाएगी, तो उसे अपने कैलेंडर में शामिल न करें।

बुकिंग पेज यह आपके आने वाले अपॉइंटमेंट अनुरोधों को प्रबंधित करने का एक शानदार तरीका है। आप अपने कैलेंडर को अपने बुकिंग पेज से जोड़ सकते हैं ताकि बाहरी लोग देख सकें कि आप कब फ्री हैं या व्यस्त। आपके सहकर्मी या मित्र उस जानकारी के आधार पर मिलने के लिए समय का अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध आते हैं, और आप उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं।