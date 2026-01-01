छोटे व्यवसाय दूर से ग्राहकों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं, इसके 3 तरीके

'ग्राहक राजा है।' हम में से अधिकांश ने यह कई बार सुना (और कहा) है। यह आज हर व्यवसाय का मंत्र बन गया है। व्यक्तिगत रूप से, मुझे अमेज़न के संस्थापक जेफ बेज़ोस का यह कहना पसंद है: "हम अपने ग्राहकों को एक पार्टी में आमंत्रित अतिथि के रूप में देखते हैं और हम मेज़बान हैं। हर दिन हमारा काम ग्राहक अनुभव के हर महत्वपूर्ण पहलू को थोड़ा और बेहतर बनाना है।" बेज़ोस ने बिल्कुल सही कहा।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

यदि आप डेटा देखें, तो आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि बेजोस और अन्य व्यापारिक नेता ग्राहक अनुभव में सुधार को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं। के अनुसार गार्टनर75 प्रतिशत संगठन यह दिखाने में सक्षम हैं कि ग्राहक संतुष्टि ग्राहक प्रतिधारण या जीवनकाल मूल्य में वृद्धि के माध्यम से राजस्व वृद्धि को जन्म देती है। इसके अलावा, वफादार ग्राहकों के फिर से खरीदारी करने की संभावना पांच गुना अधिक होती है और कंपनी को किसी मित्र का संदर्भ देने की संभावना चार गुना अधिक होती है।

लेकिन छोटे व्यवसायों के लिए संकट के समय ग्राहकों का विश्वास और वफादारी बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। जैसे-जैसे सभी बातचीत ऑनलाइन हो रही है, एक छोटी सी चूक ग्राहकों को खोने का कारण बन सकती है। और एक भी खोया हुआ ग्राहक छोटे व्यवसाय के लिए संकट थमने के बाद उबरना मुश्किल बना सकता है। डेटा इसे समर्थन देता है: एक थ्राइव और अमेरिका के लघु व्यवसाय विकास केंद्रों (ASBDC) द्वारा हालिया अध्ययन पाया गया कि महामारी के महीनों बाद भी, तीन-चौथाई अमेरिकी छोटे व्यवसायों ने मांग में भारी गिरावट का अनुभव कर लिया है। वहीं, 60 प्रतिशत अपने दीर्घकालिक सुधार को लेकर काफी चिंतित हैं।

लेकिन छोटे व्यवसायों (और उन्हें चलाने वाले उद्यमियों) में मुझे जो बात सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह है उनकी लड़ाई की भावना। इसलिए, हालांकि अभी परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप से कठिन हैं, आप अपने ग्राहकों के साथ विश्वास और वफादारी बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं – भले ही यह दूर से ही क्यों न हो।

आप कैसे, कब और कहाँ संवाद करते हैं, इस बारे में रचनात्मक बनें।

बचपन में मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थीं, "तुम्हारे मुँह से निकला एक शब्द बंदूक से चली गई गोली जैसा है। एक बार तुम कुछ कह दो, तो उसे वापस नहीं ले सकते।" यह बात हमेशा मेरे मन में बनी रही। यही वह सलाह है जिसे छोटे व्यवसायों को अभी ध्यान में रखना चाहिए।

संचार शैली उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रदान की जा रही वास्तविक जानकारी और सेवाएँ। इसके लिए छोटे व्यवसायों (उनके मालिकों और कर्मचारियों) को यह रचनात्मक होना होगा कि वे ग्राहकों के साथ कैसे, कब और कहाँ संवाद करें। उदाहरण के लिए, एक छोटे व्यवसाय को लें जो आमतौर पर अपने ग्राहकों के कार्यालयों में त्रैमासिक व्यापार समीक्षाएँ (QBRs) आयोजित करता है। परंपरागत रूप से, इस प्रकार की बैठकें लंबी अवधि तक चल सकती हैं, कभी-कभी पूरे दिन तक, जिसमें कॉफ़ी, नाश्ते और दोपहर के भोजन के ब्रेक शामिल होते हैं।

लेकिन इस मौजूदा माहौल में, छोटे व्यवसाय महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ इन त्रैमासिक व्यापार समीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने का जोखिम नहीं उठा सकते। शो बिजनेस उद्योग के शब्दों में, शो चलता रहना चाहिए। लेकिन केवल टीम को इकट्ठा करने और वही पुरानी ज़ूम मीटिंग आयोजित करने के बजाय, छोटे व्यवसायों को अपनी QBR बैठकों के बदले हुए संस्करण को उतना ही रचनात्मक, गतिशील और इंटरैक्टिव बनाने के तरीके खोजने चाहिए, जितना कि वे अपने ग्राहक के कार्यालय में बैठकर करते।

यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

अपने लिविंग रूम में बोर्डरूम या कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल फिर से बनाएं। पृष्ठभूमि में बुकशेल्फ़ लगाएं, और वहां बेक्ड गुड्स, पेपर पैड, पेन और एक व्हाइटबोर्ड रखें।

सभी बैठक प्रतिभागियों को शौचालय जाने, कुछ ताज़गी लेने या बस पैर फैलाने के लिए समय देने हेतु (आभासी रूप से) छोटे-छोटे ब्रेक बनाएँ।

बैठक में प्रत्येक व्यक्ति से बैठक के दौरान एक विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने के लिए कहें।

मीटिंग के रिकैप नोट्स और एक्शन आइटम्स भेजने के लिए ईमेल का उपयोग करने के बजाय, एक निजी स्लैक चैनल बनाएं जहाँ QBR मीटिंग में शामिल सभी लोग नोट्स तक पहुंच सकें और फॉलो-अप प्रश्न पूछ सकें।

विशेष सेवाएँ और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करें

संकट के समय बजट कड़े (या कट) हो जाते हैं, संसाधन सीमित हो जाते हैं और तनाव का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसा काम जो आपके ग्राहकों के साथ विश्वास और वफादारी बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है, वह है विशेष सेवाएं और समर्थन प्रदान करना। यह कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह केवल अपने ग्राहकों को किसी विशिष्ट विषय पर आपके विचार जानने का अवसर देने जैसा हो सकता है। यह किसी परियोजना की मुफ्त परामर्श (और विश्लेषण) भी हो सकती है।

Salesforce द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन ने मेरे सिद्धांत का समर्थन किया है। वास्तव में, इस अध्ययन में यह पाया गया कि लोग लंबे समय तक छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए पाँच मुख्य कारणों से ऐसा करते हैं। इनमें शामिल हैं:

ग्राहक सेवा लगातार उत्कृष्ट थी। छोटे व्यवसाय ने अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया। छोटे व्यवसाय ने अनूठी उत्पाद या सेवाएँ प्रदान कीं। समय के साथ, व्यवसाय और उसके कर्मचारी ग्राहक की जरूरतों या रुचियों को समझ जाते हैं। छोटे व्यवसाय में एक अनूठा चरित्र या आकर्षण होता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है।

इस तरह के इशारे (और देखभाल) ग्राहक वफादारी में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। ये आपके ग्राहकों को दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप केवल अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोच रहे हैं और आप उन्हें संकट की धुंधली परिस्थितियों से निकलने में मदद करना चाहते हैं (ठीक वैसे ही जैसे आप अपने व्यवसाय के लिए करना चाहते हैं)। जब आप अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हैं (और थोड़ी अतिरिक्त कोशिश करते हैं), तो इसका मतलब एक पुराने ग्राहक को बनाए रखने और संकट खत्म होने के बाद उस ग्राहक के साथ अपने संबंध और व्यवसाय को बढ़ाने के बीच का अंतर हो सकता है।

अपने क्लाइंट को एक इकाई की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करें।

एक व्यवसायी के रूप में, ग्राहकों को संस्थाओं के रूप में सोचना आसान है। लेकिन यह देखते हुए कि हर कोई इस समय कितना अलग-थलग और तनाव में है (क्योंकि उन्हें महीनों से घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है), इस मानसिकता और दृष्टिकोण पर कायम रहना आपके व्यवसाय के लिए दीर्घकाल में हानिकारक हो सकता है। छोटे व्यवसायों की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक (बड़ी कंपनियों की तुलना में) यह है कि उनमें पारिवारिक माहौल होता है। हर बातचीत और संवाद में प्रत्येक ग्राहक और उनकी टीमों की व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुरूप एक व्यक्तिगत स्पर्श होता है।

तो आपका छोटा व्यवसाय ग्राहकों को संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों की तरह कैसे देखभाल कर सकता है? यहाँ कुछ सुझाव हैं (मेरी ओर से):

एक ही क्लाइंट के विभिन्न हितधारकों के साथ एक-एक करके बैठकें आयोजित करें। उन्हें सभी को एक ही बैठक में एक साथ न रखें। प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध बनाने के लिए समय निकालें।

हर बैठक में एक ही तरीका न अपनाएँ। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यक्तित्व, ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली, संचार शैली और बैठक की शैली को अनुकूलित करें।

आपके प्रत्येक ग्राहक को उनके साथ आपके संबंध के आधार पर प्रेरणादायक संदेश भेजें। यदि आपका कोई ग्राहक वर्तमान में अपने कर्मचारियों की छंटनी या अवकाश पर भेजने की प्रक्रिया में है, तो लचीलेपन के बारे में एक प्रेरणादायक संदेश या उद्धरण भेजें। या बस उन्हें एक व्यक्तिगत पोस्टकार्ड भेजें, यह बताने के लिए कि आप उनकी परवाह करते हैं और बिना किसी निर्णय के बात करने के लिए उपलब्ध हैं।

यदि आप अपने ग्राहकों के साथ बैठकों का शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सहज बनाना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्पाद प्रदर्शन के लिए हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें।