Vi har genomfört en undersökning bland hundratals anställda för att ta reda på vilka faktorer som har störst inverkan på produktiviteten på arbetsplatsen.

Amerikanerna arbetar hårdare än någonsin, men har mindre att visa upp för det

Undersökningen ”Work-Life” bland heltidsanställda chefer vid Fortune 500-företag belyser en oroande trend: amerikanerna lägger allt fler timmar på arbetet och går miste om sitt privatliv utan att för den skull bli mer produktiva. Det är inte ovanligt att man känner press att arbeta övertid; en fjärdedel av alla tillfrågade anser att det är avgörande för att avancera i karriären.

De flesta anställda arbetar utanför normal arbetstid och har deltagit i möten under en helgdag

44 procent av cheferna arbetar nu i genomsnitt 52 timmar per vecka, och den siffran stiger till 58 timmar bland ledande befattningshavare, av vilka 65 procent uppger att de arbetar övertid. Och det är ingen överraskning när man tänker på att över en fjärdedel av de tillfrågade medarbetarna medger att de har tillbringat 20 timmar eller mer i möten under en enda vecka. Dessa extra timmar äger inte nödvändigtvis rum på kontoret heller – de inkräktar på privatlivet:

Nästan alla tillfrågade ledande befattningshavare (99 %) deltog i ett möte medan de var på betald ledighet, medan siffran för övrig personal var 85 %.

Över hälften av de högsta cheferna (53 %) deltog i ett möte under en officiell helgdag.

Bland chefer som inte tillhör den högsta ledningsnivån deltog 57 % i ett möte under ett personligt möte och 40 % ringde in medan de var på semester.

Chefer ställer in sina privata planer i genomsnitt två gånger i månaden, och för 20 % av de högsta cheferna stiger den siffran till fem eller fler gånger per månad.

Även om planer med vänner och familj kan skjutas upp och semestrar kan återupptas efter att ett samtal har avslutats, finns det vissa milstolpar och engångshändelser som inte kan skjutas upp på grund av arbetet. Doodles undersökning visade följande:

Mer än en fjärdedel (28 %) av de tillfrågade har missat en familjemedlems eller nära väns bröllop.

Nästan en tredjedel (29 %) av de tillfrågade uppger att de har missat en examensceremoni.

Att hoppa över födelsedagsfirandet var det vanligaste (45 %).

Det mest hjärtskärande resultatet var att 26 % missade sitt barns första ord på grund av övertidsarbete.

De möten de deltar i leder inte till något

Särskilt frustrerande för dem som avstår från sina egna planer är att de möten de deltar i ofta är dåligt ledda och inte leder till något (59 %) – eller till och med sådana som de inte alls behövde vara med på (60 %). Dåligt ledda möten leder till att medarbetarna tappar engagemanget och deltagarna vänder sig till andra aktiviteter för att fördriva tiden, till exempel:

Titta på videor

Att ta selfies

Att somna

Skicka SMS

Lämnar rummet för att ta ett annat samtal

Arbetar med andra uppgifter

Det är orättvist att lägga skulden på mötena i sig – några av vår tids största innovationer, idéer och företag har alla fått sin början vid ett möte. Vi missbrukar mötena och deltar i dem utan tydliga ramar och mål. För företag som prövat den fyradagarsarbetsveckan ökade produktiviteten faktiskt eftersom medarbetarna var tvungna att utnyttja sin tid mycket mer effektivt; stora vinster uppnåddes genom att begränsa mötestiderna, begränsa antalet deltagare och ha en tydlig dagordning och ett tydligt syfte.

För tips om hur du kan genomföra bättre möten och ge medarbetarna tillbaka sin tid, kolla in Doodle blogg.