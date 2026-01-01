क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने कैलेंडर को अपने लिए कैसे काम में ला सकते हैं? खैर, यह सूची आपकी वन-स्टॉप शॉप है। अपने कैलेंडर गेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 55 बेहद व्यावहारिक टिप्स जानने के लिए आगे पढ़ें। 55 ही क्यों? खैर, जब आप हमारी तरह शेड्यूलिंग और उत्पादकता में पूरी तरह डूबे हों, तो एक बार शुरू करने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है…

इन कैलेंडर हैक्स के साथ शुरुआत करें

डिजिटल हो जाइए

अगर आप अभी भी कागज़ी कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम शर्त लगा सकते हैं कि जब भी आपको मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, तब आप शायद अभी भी ईमेल पिंग-पोंग खेल रहे होते हैं। एक ऑनलाइन कैलेंडर कागज़ी कैलेंडर की तुलना में कहीं ज़्यादा फ़ंक्शनलिटी प्रदान करता है – स्मार्ट शेड्यूलिंग, सहयोगी कैलेंडर, इवेंट रिमाइंडर, और भी बहुत कुछ। क्या आपका 'कैट ऑफ द मंथ' वॉल कैलेंडर ये सब कर सकता है? इस लेख को पढ़ना बंद करें, एक डिजिटल कैलेंडर से परिचित हों – इशारा! शायद आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर एक है जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है – फिर वापस आएं। जब आप यह कर ही रहे हैं, तो Doodle क्यों नहीं आज़माते? हम इंतज़ार करेंगे।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

इसे सरल रखें

यदि आप एक से अधिक कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, तो यह अनिवार्य है: जल्दी या बाद में, कोई महत्वपूर्ण घटना या तत्काल अपॉइंटमेंट छूट ही जाएगा। पर टिके रहें एक ऑनलाइन प्लानर का उपयोग करें और जानें कि इसे अपने लिए कैसे काम में लाया जाए – यह गाइड शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है।

अपने गूगल कैलेंडर को सिंक करें

Doodle का मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर अपने पसंदीदा कैलेंडर सॉफ़्टवेयर के साथ सिंक करना न भूलें: आप जो भी मीटिंग्स Doodle के माध्यम से शेड्यूल करेंगे, वे स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में दिख जाएँगी। कितना आसान है!

स्वयं को जानें

एक बार जब आप काम करने के लिए एक डिजिटल कैलेंडर चुन लेते हैं और अपनी मीटिंग्स को आसानी से ट्रैक करने के लिए इसे Doodle के साथ सिंक कर लेते हैं, तो अब इसमें अपनी ऑनलाइन एजेंडा पर मौजूद सभी इवेंट्स और ज़िम्मेदारियों को भरने का समय है। समय-ब्लॉकिंग और रंग-कोडिंग में पूरी तरह से खो जाने से पहले (हम इन हैक्स पर बाद में और जानकारी साझा करेंगे: संक्षेप में, आप इन्हें यहाँ पा सकते हैं), अपनी शेड्यूलिंग प्राथमिकताओं पर एक मिनट के लिए विचार करें। उत्साहित हो जाना और अपनी सुबह को नाश्ते की मीटिंग्स से भर देना बहुत आसान है, लेकिन बाद में यह याद आता है कि असल में आप सुबह 10 बजे अपनी तीसरी कप कॉफी पीने तक सुसंगठित नहीं होते। इस बात पर विचार करना कि आपके लिए वास्तविक रूप से काम करने वाली समय-सारणी कैसी होनी चाहिए, आपको अत्यधिक प्रतिबद्ध, अत्यधिक थके हुए और कम प्रेरित होने से बचाएगा!

अपॉइंटमेंट तय करने का कोई फायदा नहीं है…

…अगर आप इसे याद नहीं रख सकते। अपने कैलेंडर में कोई मीटिंग दर्ज करें और फिर उसे भूल न जाएँ! एक बेहद सरल तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि आपका कैलेंडर 'दृष्टि से दूर, मन से दूर' न हो। तैयार हैं? यह रहा:

अपना ऑनलाइन कैलेंडर को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट करें।

हर बार जब आप अपने कंप्यूटर में लॉग इन करेंगे, तो आपको ठीक-ठीक दिखाई देगा कि आपने दिन, सप्ताह और महीने के लिए क्या निर्धारित किया है।

इवेंट रिमाइंडर का उपयोग करें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से बने रहें, इवेंट रिमाइंडर चालू करना न भूलें – ये स्वचालित सूचनाएं आपको सही राह पर बनाए रखेंगी।

लेकिन डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर सेटिंग्स का उपयोग न करें!

जब आपका कैलेंडर पूरी तरह से भर जाता है, तो आपको इवेंट रिमाइंडर्स की बौछार बिलकुल नहीं चाहिए। अपने प्लानर की सेटिंग्स के साथ प्रयोग करें ताकि रिमाइंडर्स को अपनी सुविधा के अनुसार अनुकूलित कर सकें। शायद आपको आवर्ती कार्यक्रमों के लिए अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं है। यदि बैठक से 15 मिनट पहले की तुलना में 2 मिनट पहले का अनुस्मारक कम विघटनकारी होगा, तो छोटा अनुस्मारक समय निर्धारित करें। फिर भी, कुछ बैठकों के लिए अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है – ऐसे मामलों में, बैठक से एक घंटा पहले अनुस्मारक सेट करें।

अपना प्रवाह बनाए रखें

रिमाइंडर बहुत अच्छे होते हैं…जब तक वे आपके वर्कफ़्लो में बाधा न डालें। कभी-कभी एक ईमेल इवेंट सूचना ही वह प्रोत्साहन होती है जिसकी आपको गहरी सोच वाले काम को रोककर अपने इनबॉक्स पर क्लिक करने के लिए ज़रूरत होती है। और अगर आप इवेंट निमंत्रण खोलते हैं, तो बाकी नई ईमेल भी देख ही लेते हैं…है ना? अगर यह स्थिति आपको परिचित लगती है, तो इनबॉक्स से बचें और इसके बजाय डेस्कटॉप नोटिफिकेशन्स सेट करें।

क्या आप अपनी सारी जानकारी एक ही बार में चाहते हैं?

कुछ कैलेंडर आपको दिन भर रिमाइंडर और सूचनाएं प्राप्त करने के बजाय दैनिक एजेंडा ईमेल चुनने की सुविधा देते हैं। और यदि आप चीज़ों को 'एक नज़र में' देखना पसंद करते हैं…

व्यक्तिगत Doodle डैशबोर्ड का उपयोग करें

आपके सभी पोल और बैठक अनुरोध एक ही स्थान पर यहां प्रदर्शित होते हैं। सरल!

व्यस्त लोगों के लिए स्मार्ट बैठकें

अपनी मीटिंग्स शेड्यूल करने के लिए Doodle का उपयोग करें

सबसे पहले, Doodle के मीटिंग निमंत्रण अनुरोधों का उपयोग करके न्यूनतम झंझट में मीटिंग्स की पुष्टि करें और उन्हें अपने कैलेंडर में जोड़ें। समय सुझाएँ, प्रतिभागियों को आमंत्रित करें और उन्हें उनके पसंदीदा समय पर मतदान करने दें, फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें और प्रतिभागियों को लिंक या ईमेल के माध्यम से सूचित करें।

कैलेंडर निमंत्रण भेजें

एक बार जब आप मिलने का सबसे अच्छा समय ढूंढ लेते हैं, तो आप Doodle Premium के साथ भेज सकते हैं। एक कैलेंडर निमंत्रण आपके सभी प्रतिभागियों के लिए, ताकि बैठक में स्वचालित रूप से प्रवेश हो जाए। हर किसी का कैलेंडर। निफ्टी, है ना? अगर आप इसे आज़माना चाहते हैं, अपना Doodle Premium ट्रायल शुरू करेंयदि आप पहले से ही Doodle Premium उपयोगकर्ता हैं, तो आप शायद जानते होंगे कि आप यह भी कर सकते हैं…

रिमाइंडर और अपडेट भेजें

यदि आप मीटिंग के प्रतिभागियों को व्यक्तिगत अनुस्मारक भेजना चाहते हैं या उन्हें अपनी मीटिंग से संबंधित कोई नई जानकारी देना चाहते हैं, तो Doodle Premium आपको यह भी करने की सुविधा देता है। क्या हमने उल्लेख किया कि ट्रायल है नि:शुल्कक्या?

Doodle 1:1 का उपयोग करें

प्रिमियम उपयोगकर्ताओं को भी पहुँच मिलती है Doodle 1:1, एक-एक करके बैठकें निर्धारित करने के लिए एक सहज उपकरण। यह एक नियमित बैठक निमंत्रण अनुरोध की तरह है, लेकिन यह और भी अधिक सुव्यवस्थित है। कुछ संभावित समयों के साथ एक निमंत्रण भेजें, दूसरे व्यक्ति का अपनी पसंदीदा समय की पुष्टि करने का इंतज़ार करें, और फिर बैठक को अपने कैलेंडर में दर्ज करें…रुको, क्या हमने कहा 'बैठक को अपने कैलेंडर में दर्ज करें'? हमारा मतलब है, आराम से बैठें और आराम करें: हमने इसे पहले ही आपके कैलेंडर में जोड़ दिया है।

नियमित बैठकें बनाएँ

यदि आपका कार्य सप्ताह हमेशा सोमवार सुबह की स्टैंड-अप मीटिंग से शुरू होता है, या आपके मैनेजर के साथ आपकी नियमित फीडबैक सत्र होती है, तो हर हफ्ते वही मीटिंग्स दर्ज करने में समय बर्बाद न करें – इन मीटिंग्स को पुनरावर्ती सेट करें, और ये अपने आप आपके कैलेंडर में दिख जाएँगी।

अपने समय स्लॉट समायोजित करें!

अधिकांश ऑनलाइन कैलेंडर डिफ़ॉल्ट रूप से 30 मिनट और एक घंटे के समय स्लॉट का उपयोग करते हैं। जब तक आप इन सेटिंग्स को नहीं बदलते, आप पाएँगे कि आप उन कॉल्स के लिए 30 मिनट निर्धारित कर रहे हैं जिन्हें अधिकतम 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है, और उन मीटिंग्स के लिए एक घंटा निर्धारित कर रहे हैं जिन्हें 45 मिनट में पूरा किया जा सकता है। अधिक कुशलता से मीटिंग्स शेड्यूल करने के लिए अपने समय स्लॉट को अनुकूलित करें।

बैठकों को खंडों में अनुसूचित करें

मीटिंग्स के बारे में सबसे परेशान करने वाली बातों में से एक यह है कि जब वे ठीक से योजनाबद्ध और व्यवस्थित नहीं होतीं, तो वे आपको, आप जानते हैं, हर दिन करने वाले असली काम से भटका सकती हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि 'फ्लो स्टेट' तक पहुँचने के लिए आपको विचलन-मुक्त समय की आवश्यकता होती है – और हर बार जब आपका ध्यान टूटता है, तो फिर से ध्यान केंद्रित करने में औसतन 25 मिनट लगते हैं। जटिल कार्यों से निपटने के लिए समय निकालने हेतु बैठकों को एक साथ शेड्यूल करें – जैसे कि दोपहर में एक के बाद एक तीन बैठकें, दिन भर में अलग-अलग समय पर करने के बजाय।

संपर्क करें

अपने कैलेंडर इवेंट में अपनी मीटिंग के सभी निमंत्रितों की संपर्क जानकारी रखें, ताकि उन्हें किसी भी समय आसानी से संपर्क किया जा सके – Doodle Premium कैलेंडर निमंत्रणों के साथ यह स्वचालित रूप से करता है। यदि आप दूर से बैठक कर रहे हैं, तो Skype उपयोगकर्ता नाम भी जोड़ें!

स्मार्ट शीर्षक का उपयोग करें

अपने कैलेंडर में हर मीटिंग को 'मीटिंग' नाम देना न केवल कल्पनाहीन है, बल्कि अनुपयोगी भी है। प्रत्येक मीटिंग को एक विशिष्ट शीर्षक दें, ताकि आप ठीक-ठीक देख सकें कि आपकी एजेंडा में क्या है: 'बजट अपडेट' या 'पिच' 'मीटिंग' की तुलना में कहीं अधिक जानकारीपूर्ण हैं।

स्थान, स्थान

अपनी प्रत्येक बैठक का स्थान नोट करना न भूलें – इससे आपको आखिरी समय में भागदौड़ से बचने में मदद मिलेगी जब आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको वास्तव में कहाँ होना है।

शेड्यूलिंग में कम समय और काम करने में अधिक समय बिताएँ। 14-दिन के निःशुल्क परीक्षण के लिए साइन अप करें।

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अपनी टू-डू लिस्ट को एकीकृत करें

अधिकांश डिजिटल कैलेंडर आपको अपनी टू-डू सूची को एकीकृत करने की अनुमति देते हैं ताकि आप दिन के कार्यों को दिन की नियुक्तियों के साथ देख सकें। आपके कैलेंडर में हर खाली समय को मीटिंग्स और सामाजिक कार्यक्रमों से भरने का मन हो सकता है – स्क्रीन के कोने में पंद्रह-बिंदु की टू-डू सूची पर एक नज़र आपको अपना समय और समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है…

मीटिंग्स के आसपास टास्क शेड्यूल न करें

यदि आप अपने दैनिक कार्यों को अपनी दैनिक बैठकों के बराबर महत्व नहीं देते हैं, तो आप खुद को अपनी सूची की सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए भागदौड़ करते हुए पाएंगे, या एक ऐसे कार्य को, जिसमें आमतौर पर एक घंटा लगता है, तीन 20 मिनट के ब्रेक में निचोड़ते हुए पाएंगे। कार्यों के साथ-साथ बैठकों को भी शेड्यूल करने से ओवरशेड्यूलिंग से बचाव होता है, और आपको वास्तव में अपना काम पूरा करने का कहीं बेहतर मौका मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्यों न आजमाएँ…

समय-खंडन

अगर यह रिचर्ड ब्रैनसन और मिशेल ओबामा के लिए पर्याप्त है, तो इसे आज़माना ही चाहिए। टाइम-ब्लॉकिंग आपकी टू-डू लिस्ट की अवधारणा को कैलेंडर प्रारूप में बदल देती है: मूल रूप से, आप प्रत्येक कार्य के लिए समय का एक हिस्सा निर्धारित करते हैं और इसे अपने कैलेंडर पर किसी अन्य प्रतिबद्धता की तरह ही मानते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करने का मतलब है कि आप उसे अधिक कुशलता से पूरा करेंगे; इसके अलावा, उस अवास्तविक 37-बिंदु की टू-डू सूची को समय खंडों में बदलने से आप यह पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से कार्य सौंपे, स्थगित या भूल भी दिए जा सकते हैं।

प्राथमिकता दें!

जब टाइम-ब्लॉकिंग की बात आती है, तो सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना सुनिश्चित करें। योजनाएँ बदलती रहती हैं और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए हर दिन अपने सबसे तात्कालिक कार्यों को पूरा करने का सर्वोत्तम अवसर खुद को दें।

छोटा सोचें

क्या आपने माइक्रो-शेड्यूलिंग के बारे में सुना है? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आप अपना समय मिनट तक शेड्यूल करते हैं – और कुछ उत्पादकता विशेषज्ञ इसकी कसम खाते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि आप अपने दिन को कुछ माइक्रो-शेड्यूलर्स की तरह 5 मिनट के टुकड़ों में शेड्यूल करें – लेकिन मीटिंग्स के बीच वह परेशान करने वाला दस मिनट का ब्रेक व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अपने कैलेंडर का उपयोग करके छोटे-छोटे कार्यों, जैसे एक-दो ईमेल भेजने, के लिए समय के छोटे-छोटे हिस्से आवंटित करें।

बैचों में काम करें

समान कार्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयास करें। यदि आपको तीन कर्मचारी मूल्यांकन लिखने हैं, तो दिन में अलग-अलग समय पर काम करने के बजाय उन्हें एक साथ पूरा करने के लिए अपने कैलेंडर में पर्याप्त समय निकालें। विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार के ध्यान की आवश्यकता होती है और वे अलग-अलग कौशलों की मांग करते हैं। समान कार्यों को एक ही समय में निपटाने का मतलब है दिन भर में कम मानसिक समायोजन करना। आपको ऐसा करने में मदद करने के लिए, प्रयास करें और…

कार्यों को प्रकारों के अनुसार क्रमबद्ध करें

ईमेल लिखना, बैठकें निर्धारित करना और अपॉइंटमेंट लेना जैसे कार्यों को प्रशासनिक कार्यों के रूप में सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग या लेखन जैसे कार्यों को रचनात्मक कार्यों के रूप में सोचें, और इसी तरह। अपने कैलेंडर में कार्यों को प्रकार के अनुसार समूहित करने का प्रयास करें।

यात्रा समय

मीटिंग्स आयोजित करते समय उन्हें एक के बाद एक शेड्यूल करना आकर्षक हो सकता है – लेकिन अपने यात्रा समय को ध्यान में रखना न भूलें। भले ही आप सिर्फ एक मीटिंग रूम से दूसरे में जा रहे हों, वहां पहुंचने के लिए खुद को 5 मिनट का समय देना आपको जल्दबाजी महसूस करने से बचाएगा।

बफ़र समय

बफर समय यात्रा समय जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है! यदि आप जानते हैं कि दिन की आपकी पहली बैठक तीव्र और डेटा-संचालित होने वाली है, जबकि दूसरी बैठक संभावित ग्राहक के साथ विचार-विमर्श करने में व्यतीत होगी, तो दोनों के बीच पर्याप्त समय छोड़ें ताकि आप सही मानसिकता में आ सकें।

ब्रेक शेड्यूल करें

दोपहर का खाना भूल गए? हाँ, हमें भी यह संभव नहीं लगता। लेकिन सच तो यह है कि व्यस्त दिनों में खाना खाना या पानी पीना भूल जाना आसान हो सकता है – आप जानते हैं, वे सभी बुनियादी चीजें जो आपको जीवित रखती हैं। जब तक आप अच्छी तरह से खाना नहीं खाते और पर्याप्त पानी नहीं पीते, तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते, इसलिए आगे बढ़ें और अपने दिन में कुछ ब्रेक शेड्यूल करें।

विक्षेपों का समय-सारिणीकरण

भले ही हम कभी-कभी दोपहर का खाना भूल जाते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम कभी नहीं करना भूल जाना। महत्वपूर्ण चीजें, जैसे सोशल मीडिया की जाँच करना, या बिल्ली के बच्चों के मीम्स स्क्रॉल करना। थोड़ी-बहुत मनोरंजन में लिप्त होने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आप इसे अपने दिन पर हावी न होने दें। अगर आपको पता है कि आप अपने ट्विटर फीड पर क्लिक करने वाले हैं, तो इसकी योजना बनाएं! दस मिनट का ट्विटर ब्रेक शेड्यूल करें, और समय सीमा का पालन करें! इस तरह आपका मासूम मनोरंजन एक समस्याग्रस्त समय-खाने वाला काम नहीं बन जाएगा।

निष्क्रिय समय निर्धारित करें

इसी तरह, आपको ब्रेक और विचलन के लिए समय निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको हर हफ्ते कुछ समय…कुछ नहीं करने के लिए भी निर्धारित करना चाहिए। यह आपका समय है सोचने, विचार-मंथन करने, दिवास्वप्न देखने, आराम करने, स्विच-ऑफ करने का – और यह उतना ही उत्पादक है जितना कि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं। कुछ न करने का समय आपके मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने और आपकी रचनात्मकता को पोषित करने के लिए आवश्यक है।

खुद को व्यस्त दिखाएँ

कई कार्यस्थलों में, आपका कैलेंडर केवल आपके पास ही नहीं होता। आपका मैनेजर और टीम भी इसे देख सकते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि आप कब उपलब्ध हैं। और जब भी आप किसी मीटिंग में नहीं होते, तो आपको उपलब्ध होना ही चाहिए – है ना? अगर आपकी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप परेशान नहीं होना चाहते, तो अपने कैलेंडर में खुद को व्यस्त दिखाएँ। आपके सहकर्मी जान जाएँगे कि आपको परेशान न करें, और आप शांति से कैंडी क्रश खेल सकेंगे – माफ़ कीजिए, हमारा मतलब है उन बजट के आंकड़ों को अंतिम रूप देना।

काम को हावी न होने दें

भले ही आप अपने कैलेंडर का मुख्य रूप से काम के लिए उपयोग करते हों, अपने कैलेंडर में व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएँ (जैसे आपके साथी का जन्मदिन का डिनर) और लक्ष्य (सप्ताह में तीन बार जिम जाना) जोड़ने पर विचार करें। यह कोशिश करने का एक सरल तरीका है और उस मुश्किल से हासिल होने वाले कार्य-जीवन संतुलन को ध्यान में रखें।

इतने काम के हैक्स कि साझा किए बिना रह नहीं सकते

श्रेणियाँ आपकी मित्र हैं!

क्या आप अपने कैलेंडर का उपयोग काम की जिम्मेदारियों, व्यक्तिगत मुलाकातों, सामाजिक कार्यक्रमों, फिटनेस के लक्ष्यों, पारिवारिक जन्मदिनों और बहुत कुछ का हिसाब रखने के लिए कर रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ है – और अगर नहीं है, तो कृपया वापस जाकर हमारी 35वीं टिप फिर से पढ़ें! लेकिन जब आपका कैलेंडर इतना मेहनत कर रहा होता है, तो कभी-कभी अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। इन्हें श्रेणियों में क्यों न व्यवस्थित करें – कार्य, सामाजिक, पारिवारिक, फिटनेस, आदि। यदि आपको ये बहुत विचलित कर रही हों तो आप कुछ श्रेणियों को छिपा भी सकते हैं।

रंग-कोडिंग

श्रेणियों से बेहतर क्या हो सकता है? रंग-कोडित श्रेणियाँ! प्रत्येक श्रेणी को एक अलग रंग दें और फिर आप एक ही नजर में अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पहचान सकते हैं।

एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें

अधिकांश कैलेंडर चार मानक दृश्य मोड प्रदान करते हैं: दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। यदि आप दैनिक मोड में देख रहे हैं, तो अल्पकालिक लक्ष्यों में उलझना आसान हो सकता है और बड़ी तस्वीर से नजर हट सकती है। अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कुछ समय निकालें: अपने सप्ताह, महीने और वर्ष की प्रगति पर भी नज़र डालें।

कार्य-सप्ताह अवलोकन

इससे बुरा कुछ नहीं कि जब अभी सिर्फ सोमवार की सुबह हो, और आपका कैलेंडर वादे भरी सामाजिक गतिविधियों से भरा सप्ताहांत दिखा रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि सप्ताह अभी शुरू ही हुआ है और शनिवार की पार्टियों व रविवार दोपहर की पिकनिक के ख्यालों से आपका ध्यान भटकने न पाए, तो आप कार्य सप्ताह दृश्य में स्विच कर सकते हैं।

अपने शॉर्टकट्स को जानें

एक असली कैलेंडर निंजा सभी प्रासंगिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स को जानता है। क्या आप जानते हैं कि हम अभी-अभी आपके व्यूइंग मोड को बदलने की बात कर रहे थे? यदि आप Google Calendar के उपयोगकर्ता हैं, तो दैनिक मोड में देखने के लिए '1' या 'd', साप्ताहिक मोड में देखने के लिए '2' या 'w', और – आपने सही अनुमान लगाया – मासिक मोड में देखने के लिए '3' या 'm' का उपयोग करें। और भी बहुत कुछ है! अपने कैलेंडर के कीबोर्ड शॉर्टकट्स से खुद को परिचित कराएं और शेड्यूलिंग को और भी तेज़ और आसान बनाएं।

आमंत्रणों को स्वचालित रूप से अस्वीकार करें

एक आदर्श दुनिया में, आप कार्यालय समय के बाहर काम नहीं करेंगे। और आप कार्यालय समय के बाहर आने वाले मीटिंग के निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करेंगे। शायद आपका कैलेंडर रुक नहीं सकता। तुम यह ओवरटाइम काम कर सकता है, लेकिन कार्यदिवस समाप्त होने के बाद यह मीटिंग शेड्यूल करना बंद कर सकता है। बस अपने कैलेंडर में अपने कार्य समय को दर्ज करें, फिर कैलेंडर को स्वचालित रूप से उन सभी मीटिंग्स को अस्वीकार करने के लिए सेट करें जो इन समयों के बाहर हों।

विश्व घड़ी का उपयोग करें

यदि आप अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ व्यापार कर रहे हैं, या आप दुनिया भर में कार्यालयों वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हैं, तो विश्व घड़ी सुविधा से परिचित हो जाएँ: अब यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि न्यूयॉर्क कार्यालय को कॉल करने के लिए अभी बहुत जल्दी है!

विशिष्ट समय क्षेत्र जोड़ें

आप सीधे अपने कैलेंडर व्यू में एक विशिष्ट टाइमज़ोन – या कई टाइमज़ोन भी – जोड़ सकते हैं।

Doodle के साथ विभिन्न समय क्षेत्रों में मीटिंग शेड्यूल करें

विश्व घड़ियाँ और समय क्षेत्र सेटिंग्स निश्चित रूप से उपयोगी हैं – लेकिन जब विभिन्न समय क्षेत्रों में स्थित ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ कैलेंडर समन्वय की बात आती है, तो कोई जोखिम नहीं लेना ही बेहतर है। Doodle की समय क्षेत्र सुविधा का उपयोग करें ताकि आप कई समय क्षेत्रों में स्थित प्रतिभागियों के साथ बैठक के समय को सहजता से तय कर सकें।

साझा करना ही देखभाल है (कैलेंडर के लिए भी)

अपनी टीम के साथ कैलेंडर साझा करें

शेयरिंग सेटिंग्स चालू करें ताकि आपकी टीम के सभी लोग देख सकें कि आपकी प्रतिबद्धताएँ क्या हैं और आप कब उपलब्ध हैं (जब आप बाधित नहीं होना चाहते तो खुद को व्यस्त चिह्नित करना न भूलें)।

और एक साझा टीम कैलेंडर बनाएँ

एक मास्टर कैलेंडर होना, जिसे पूरी टीम एक्सेस कर सके, जिसमें साझा समय-सीमाएँ, टीम बैठकें और छुट्टियाँ हों, सभी को सही राह पर बनाए रखने में मदद कर सकता है।

परियोजना-आधारित कैलेंडर आज़माएँ

एक परियोजना-आधारित कैलेंडर साझा टीम कैलेंडर की तरह ही काम करता है। यदि आप एक बड़ी परियोजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक समर्पित कैलेंडर यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर कोई अपने कार्य पर बना रहे। इसे इस तरह सेट करें कि परियोजना में हिस्सेदारी रखने वाला हर व्यक्ति इसे एक्सेस कर सके, और इसमें सभी प्रासंगिक बैठकें, उद्देश्य और समय-सीमाएँ जोड़ें।

परिवार और दोस्तों के साथ कैलेंडर साझा करें

जब आप व्यस्त जीवन जीते हैं, तो दोस्तों के साथ डिनर के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है – और अपने दादा-दादी को उनकी स्वर्ण जयंती पर फोन करना भूल जाना बहुत आसान हो जाता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ कैलेंडर साझा करने से आप सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं पर नज़र रख सकते हैं। और अगर आप अपने तीन सबसे अच्छे दोस्तों के साथ डिनर आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी अगर इसमें हफ्तों तक कैलेंडर का तालमेल बिठाना शामिल है, तो यह न भूलें कि Doodle पोल सामाजिक और पेशेवर दोनों तरह की बैठकों को निर्धारित करने के लिए उतने ही उपयोगी हैं।

साझा कैलेंडर छिपाएँ

अगर आपने हमारी सलाह मानी है, और सहकर्मियों, परिवार और दोस्तों के साथ कैलेंडर साझा किए हैं – और कुछ और समर्पित कैलेंडर भी बनाए हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी ज़रूरी ज़िम्मेदारियों तक पहुँचने की कोशिश में अपने दोस्तों के व्यस्त डेटिंग शेड्यूल और अपनी माँ की बुक क्लब की बैठकों को छानते हुए खुद को पाएँ। इसका एक आसान समाधान है: बस उन कैलेंडरों को छिपाने का विकल्प चुनें जिन्हें आपको हर समय देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ चेक करना हो, आप उन पर हमेशा क्लिक कर सकते हैं।

अतिरिक्त-क्रेडिट कैलेंडर हैक्स

अतीत और भविष्य दोनों पर नज़र रखें।

बेशक, आप अपने भविष्य को प्रबंधित करने के लिए अपने कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं – लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसका उपयोग अपने अतीत को संग्रहीत करने के लिए भी कर सकते हैं? महत्वपूर्ण बैठकों के बाद उन पर नोट्स जोड़ें – क्या चर्चा हुई, छोटी-मोटी बातचीत में क्या बातें सामने आईं, कोई अन्य दिलचस्प बिंदु – फिर जब भी आप अपनी याद ताज़ा करना चाहें, अपने कैलेंडर में खोजें। सहकर्मी और ग्राहक आपकी याद रखने की क्षमता से प्रभावित होंगे, और आपका कैलेंडर अब दोहरा काम कर रहा है। दोनों का फायदा!

एड-ऑन देखें

सुबह क्या पहनना है, इस पर विचार कर रहे हैं? अपने कैलेंडर से मौसम दिखाने के लिए कहें। इस महीने बुध वक्री है या नहीं, यह जानना चाहते हैं? एक ज्योतिष कैलेंडर जोड़कर पक्का पता लगाएँ। आप जो भी डिजिटल कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसमें निश्चित रूप से कई दिलचस्प अतिरिक्त सुविधाएँ होती हैं – उनका पूरा लाभ उठाएँ!

छुट्टियाँ न भूलें

अधिकांश कैलेंडर अपने आप आपके क्षेत्र की सार्वजनिक छुट्टियाँ दिखा देते हैं – हालांकि, अगर आप हमारी तरह हैं, तो आप उन्हें भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने कैलेंडर को अन्य क्षेत्रों की छुट्टियाँ दिखाने के लिए भी सेट कर सकते हैं? यह एक सुविधाजनक तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके अंतरराष्ट्रीय सहयोगी कौन-सी छुट्टियाँ मना रहे होंगे।

जन्मदिनों में शानदार बनें

अपनी कैलेंडर में सभी के जन्मदिन जोड़कर बॉस के जन्मदिन पर केक लाने वाला कर्मचारी बनें – आप जल्द ही ऑफिस में सबसे लोकप्रिय कर्मचारी बन जाएंगे।

विस्तारों का अन्वेषण करें

एक्सटेंशन के साथ अपने कैलेंडर की कार्यक्षमता को सुपरचार्ज करें – जैसे की Doodle एक्सटेंशन, विशेष रूप से आपके गूगल कैलेंडर के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया. शेड्यूलिंग पहले कभी इतनी आसान नहीं रही!

और एक कैलेंडर ऐप डाउनलोड करें

एक मोबाइल ऐप के साथ अपनी सभी प्रतिबद्धताओं और कार्यों पर नज़र बनाए रखें, जो आपको चलते-फिरते अपने कैलेंडर और उसकी सभी जानकारी तक पहुँचने की सुविधा देता है। क्या हम आपको अपना ऐप आज़माने का सुझाव दें? Doodle मोबाइल केवल आपके व्यक्तिगत कैलेंडर के साथ सिंक नहीं करता, यह आपको अपने सभी वर्तमान Doodle पोल पर नज़र रखने देता है और चाहे आप कहीं भी हों, नए कार्यक्रम बनाएँ और उन पर प्रतिक्रिया दें। अब अपने कैलेंडर को व्यवस्थित न रखने का कोई बहाना नहीं है – शुभ अनुसूचीकरण!