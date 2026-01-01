W nowym raporcie opublikowanym przez Doodle, wiodącą na świecie platformę do ustalania terminów spotkań, przeprowadzono wywiady z ponad 6 500 profesjonalistami z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych oraz przeanalizowano 19 milionów spotkań zorganizowanych za pośrednictwem tej platformy w 2018 roku.

Przeciętny pracownik spędza trzy godziny tygodniowo na spotkaniach – co oznacza, że dwie trzecie wszystkich spotkań jest zbędne lub stanowi stratę czasu

W sumie w przyszłym roku na bezsensowne spotkania zostanie zmarnowanych 24 mld godzin

Ponad jedna trzecia (37%) pracowników uważa, że zbędne spotkania stanowią największy koszt dla ich organizacji

76% specjalistów woli spotkania twarzą w twarz od rozmów telefonicznych lub wideorozmów

Poranki to zdecydowanie najlepsza pora na organizowanie spotkań – aż 70% pracowników woli spotkania odbywające się między 8:00 a 12:00

Platforma do planowania spotkań online Doodle ogłasza dzisiaj publikację swojego kompleksowego raportu „Doodle Meeting Report 2019” – zupełnie nowego, dogłębnego analizy aktualnego stanu spotkań w miejscu pracy, opartego na danych własnych oraz nowych badaniach przeprowadzonych wśród 6 026 specjalistów w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Z serwisu Doodle, z którego co miesiąc korzysta ponad 30 milionów osób w takich firmach jak Apple, Google i Amazon, korzysta ponad 30 milionów osób miesięcznie. Jest to światowy lider w dziedzinie planowania spotkań online. Raport stanowi kompleksowe spojrzenie na czas poświęcany na odwołane lub zbędne spotkania, nieefektywne sposoby pracy oraz preferowane metody organizowania spotkań, a także zawiera komentarze ekspertów – naukowców zajmujących się zarządzaniem organizacjami oraz psychologów.

Do najważniejszych ustaleń należą:

Źle zorganizowane spotkania mają poważny wpływ na wyniki finansowe

Źle zorganizowane spotkania co roku kosztują firmy ogromną ilość czasu i pieniędzy. Pracownicy w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych spędzają co tydzień dwie godziny na bezsensownych spotkaniach, co w skali roku daje łącznie 13 dni. Przeciętny pracownik uczestniczy w trzech spotkaniach tygodniowo, z których każde trwa średnio godzinę. Proporcjonalnie rzecz biorąc – pracownicy uważają, że dwie trzecie spotkań, w których uczestniczą, jest zbędnych.

Koszty źle zorganizowanych spotkań są najbardziej odczuwalne w Wielkiej Brytanii, gdzie 40% pracowników uważa je za największy koszt ponoszony przez ich organizację, w porównaniu z 38% w Niemczech i 34% w Stanach Zjednoczonych. Firma Doodle obliczyła również łączny roczny koszt, wyrażony w czasie i godzinach, ponoszony przez przedsiębiorstwa w badanych krajach*:

Analizując dokładniej konkretne skutki dla poszczególnych osób, ponad jedna czwarta (26%) respondentów stwierdziła, że źle zorganizowane spotkania miały negatywny wpływ na ich relacje z klientami, podczas gdy inni uważają, że powodują one zamieszanie w miejscu pracy (43%) oraz ograniczają ich zdolność do faktycznego wykonywania pracy (44%).

Potwierdza to wynik badania, z którego wynika, że jedna trzecia (33%) specjalistów nie jest w stanie wnieść wkładu w większość spotkań, w których uczestniczy – co sugeruje, że nadmierna liczba zaproszeń stanowi poważną stratę czasu w pracy.

Firma Doodle przeanalizowała ponad 19 milionów zaproszeń na spotkania i odpowiedzi na nie, aby określić średni czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie, wskazując kraje, w których ustalanie terminów spotkań przebiega najsprawniej i najmniej sprawnie:

Najbardziej wydajny

Włochy – 5 godzin 24 minuty

Polska – 5 godzin 30 minut

Izrael – 5 godzin 48 minut

Najmniej wydajny

Szwecja – 10 godzin 18 minut

Szwajcaria – 10 godzin 30 minut

Francja – 10 godzin 45 minut

Paul Axtell, autor książki „Meetings Matter” uwagi na temat konsekwencji źle zorganizowanych spotkań:

„Negatywne skutki nieudanych spotkań wpływają również na zachowanie samych uczestników. Kiedy mają wrażenie, że spotkanie nie przynosi im korzyści, zamiast angażować się w rozmowę, zaczynają zajmować się innymi zadaniami i wykonują wiele czynności jednocześnie. To właśnie pracownicy ponoszą mniej oczywiste koszty związane ze źle prowadzonymi spotkaniami, ponieważ nie są w pełni na bieżąco i nie mają uporządkowanych spraw, co może powodować, że zabierają pracę do domu, a tym samym nie mogą się zrelaksować i zregenerować. W perspektywie krótkoterminowej poszczególne osoby mogą jakoś sobie z tym poradzić – jednak w dłuższej perspektywie płacą za to wysoką cenę w postaci dodatkowego stresu.

Najlepiej spotkać się osobiście

Mimo że technologia umożliwia nam uczestnictwo w spotkaniach z dowolnego miejsca na świecie, spotkania twarzą w twarz nadal są zdecydowanie preferowaną przez nas formą spotkań.

76% ankietowanych specjalistów wskazało ten format jako swój ulubiony, podczas gdy inne metody uzyskały niskie wyniki:

Telekonferencje – 7%

Rozmowy wideo – 5%

Komunikatory internetowe – 4%

Zapytani o zalety spotkań twarzą w twarz, respondenci jednoznacznie wskazali na konkretne korzyści płynące z osobistych spotkań:

95% specjalistów uważa również, że spotkania osobiste były skutecznym sposobem na budowanie relacji w miejscu pracy

mniej niż połowa (47%) wyraziła podobną opinię na temat komunikatorów internetowych

Steven Rogelberg, profesor z tytułem „Chancellor’s Professor” oraz profesor zarządzania na Uniwersytecie Karoliny Północnej, oraz autor książki „Zaskakująca nauka o spotkaniach” komentarze dotyczące tego ustalenia:

„Badania nad spotkaniami mają ogromne znaczenie. Prawdopodobnie nie ma żadnej innej czynności w pracy, która byłaby tak powszechna, a jednocześnie budziła tyle narzekań.” „Chociaż technologia sprawia, że spotkania zdalne stają się coraz łatwiejsze – co jest pozytywną zmianą – to jednak w osobistym spotkaniu twarzą w twarz tkwi coś wyjątkowo silnego. Komunikacja bywa wtedy bogatsza i bardziej zniuansowana, ponieważ mamy do dyspozycji mnóstwo sygnałów werbalnych i niewerbalnych. Te dodatkowe aspekty nie tylko sprzyjają głębszemu zrozumieniu, ale także pomagają w budowaniu relacji, ponieważ łatwiej jest dostrzec intencje rozmówcy i wczuć się w jego sytuację, a nieporozumień można nieco łatwiej uniknąć. W przeciwieństwie do spotkań wirtualnych, podczas których łatwiej jest schować się w tle i wykonywać wiele zadań jednocześnie, spotkania twarzą w twarz zazwyczaj wiążą się z większą odpowiedzialnością i zaangażowaniem.”

Co decyduje o tym, czy spotkanie jest udane, a co o tym, że jest nieudane?

Respondenci zostali również zapytani o to, co decyduje o tym, czy spotkanie jest udane, czy nieudane. Wyniki pokazały, że jasna organizacja ma zasadnicze znaczenie dla udanego spotkania, podczas gdy zachowania rozpraszające uwagę lub nieefektywne prowadzą do jego fiaska:

Co decyduje o tym, że spotkanie jest udane?

Wyznaczanie jasnych celów – 72%

Określenie jasnego planu działania – 67%

Brak zbyt dużej liczby osób w pomieszczeniu – 35%

Co sprawia, że spotkanie jest nieudane?

Osoby odbierające telefony lub piszące SMS-y podczas spotkań – 55%

Uczestnicy przerywający sobie nawzajem – 50%

Osoby, które nie zwracają uwagi na opinie innych – 49%

Osoby spóźniające się lub wychodzące przed czasem – 49%

Ludzie, którzy przez długi czas rozmawiają o niczym – 46%

Dr Sankalp Chaturvedi, profesor nadzwyczajny w dziedzinie zachowań organizacyjnych i przywództwa w Imperial College London, wypowiada się na temat tego, co decyduje o sukcesie spotkania:

„Sekretem udanego i efektywnego czasowo spotkania jest dobre przygotowanie. Porządek obrad nie może być zbyt obszerny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zbyt dużo czasu poświęci się na pierwsze punkty, a kolejne będą omawiane w pośpiechu. Porządek obrad należy rozesłać z odpowiednim wyprzedzeniem, podając cele spotkania oraz szczegółowe informacje na temat poszczególnych tematów i przydzielonego na nie czasu.”

Gabriele Ottino, dyrektor generalny firmy Doodle, komentuje: