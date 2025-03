Um novo relatório da principal plataforma de programação do mundo, Doodle, entrevistou mais de 6.500 profissionais em todo o Reino Unido, Alemanha e EUA e examinou 19 milhões de reuniões organizadas através de sua plataforma em 2018.

O profissional médio passa três horas por semana em reuniões - tornando dois terços de todas as reuniões desnecessárias ou uma perda de tempo

Cumulativamente, 24 bilhões de horas serão perdidas para reuniões inúteis no próximo ano.

Mais de um terço (37%) dos profissionais consideram as reuniões desnecessárias como o maior custo para sua organização

76% dos profissionais preferem reuniões face a face a chamadas ou bate-papos em vídeo

As manhãs são esmagadoramente o melhor momento para realizar uma reunião - com 70% dos profissionais preferindo reuniões entre 8h e 12h

A plataforma de programação on-line Doodle anuncia hoje o lançamento de seu abrangente Relatório de Reuniões Doodle 2019, um novo olhar em profundidade sobre o estado atual das reuniões no local de trabalho, incorporando dados de propriedade e novas pesquisas conduzidas com 6.026 profissionais no Reino Unido, Alemanha e EUA.

Utilizada por mais de 30 milhões de pessoas a cada mês em empresas como Apple, Google e Amazon, a Doodle é líder mundial em programação on-line. O relatório é um olhar abrangente sobre o tempo gasto por reuniões canceladas ou desnecessárias, formas ineficientes de trabalho e métodos preferidos de reunião e apresenta comentários de especialistas de acadêmicos e psicólogos organizacionais.

As principais conclusões incluem:

Reuniões pouco organizadas afetam seriamente o resultado final*

Reuniões mal organizadas custam às empresas uma quantia enorme em tempo e dinheiro a cada ano. Os profissionais no Reino Unido, Alemanha e EUA passam duas horas por semana em reuniões inúteis, somando 13 dias no decorrer de um ano. O profissional médio tem três reuniões por semana, com uma duração média de uma hora por reunião. Proporcionalmente - os profissionais acham que dois terços das reuniões que freqüentam são desnecessárias.

O custo das reuniões mal organizadas é mais sentido no Reino Unido, onde 40% dos profissionais vêem isso como o maior custo para sua organização, em comparação com 38% na Alemanha e 34% nos EUA. A Doodle também calculou o custo anual acumulado, em tempo e horas, para empresas nos países pesquisados*:

Aprofundando no impacto pessoal específico, mais de um quarto (26%) afirmou que reuniões mal organizadas impactaram seus relacionamentos com clientes, enquanto outros sentem que criam confusão no local de trabalho (43%), e impactam sua capacidade de realmente fazer seu trabalho (44%).

Apoiando esta conclusão está a constatação de que um terço (33%) dos profissionais se vê impossibilitado de contribuir para a maioria das reuniões a que assistem - sugerindo que o convite excessivo é uma grande perda de tempo no trabalho.

Doodle analisou mais de 19 milhões de solicitações de reuniões e respostas para determinar o tempo médio que alguém leva para responder a um convite de reunião, identificando os países mais e menos eficientes no agendamento de reuniões:

Mais eficiente*

Itália - 5 horas e 24 minutos

Polônia - 5 horas e 30 minutos

Israel - 5 horas 48 minutos

Menos eficiente*

Suécia - 10 horas 18 minutos

Suíça - 10 horas e 30 minutos

França - 10 horas 45 minutos

( https://www.paulaxtell.com/ ) comenta sobre as implicações de reuniões mal organizadas:

"Os impactos das reuniões ruins também afetam o próprio comportamento das pessoas. Quando sentem que uma reunião não está funcionando para elas, acabam trazendo outro trabalho e multitarefa em vez de serem donas da conversa.*

Os funcionários também são aqueles que pagam os custos menos óbvios associados às reuniões ruins por não serem totalmente rápidos e organizados, que podem vê-los levar trabalho para casa, não relaxando e se regenerando. A curto prazo, os indivíduos podem fazer frente a estas questões - mas a longo prazo eles pagam um preço alto através do stress adicional ".

Face to face is best*

Apesar da tecnologia nos dar a capacidade de participar de reuniões em qualquer parte do mundo, as reuniões presenciais ainda são claramente nosso método preferido de reunião.

76% dos profissionais pesquisados nomearam este formato como seu formato favorito, com outros métodos com pontuação baixa:

Teleconferências - 7%

Videochamadas - 5%

Mensagem instantânea - 4%

Quando perguntados sobre os benefícios das reuniões presenciais, os entrevistados foram claros sobre os benefícios definitivos da reunião presencial:

95% dos profissionais também sentem que o encontro presencial foi uma forma eficaz de construir relações no trabalho

menos da metade (47%) disse o mesmo sobre o envio de mensagens instantâneas

Steven Rogelberg, Professor do Chanceler e Professor de Administração da Universidade da Carolina do Norte, e autor de 'The Surprising Science of Meetings' comenta esta descoberta:

"A pesquisa sobre as reuniões é tão crítica. Talvez não haja outra atividade de trabalho que seja tão comum, e ainda assim tão reclamada.*

"Embora a tecnologia tenha tornado cada vez mais fácil o encontro remoto, e isso é uma coisa boa, há algo particularmente poderoso associado a indivíduos que se reúnem para se encontrar face a face. A comunicação tende a ser mais rica e matizada, uma vez que as pistas verbais e não verbais abundam prontamente. Estas camadas adicionais não apenas podem promover entendimentos mais profundos, mas podem realmente ajudar a fomentar relacionamentos, já que a intenção de comunicação é mais fácil de ver e empatizar, e os mal-entendidos são um pouco mais fáceis de evitar. Ao contrário de uma reunião virtual onde é mais fácil se esconder em segundo plano e multitarefa, as reuniões face a face tendem a ter mais responsabilidade e engajamento "*.

O que faz uma reunião boa, ou má?

Os entrevistados também foram questionados sobre o que faz uma boa ou má reunião, com os resultados mostrando que uma organização clara é essencial para uma boa reunião, ao mesmo tempo em que distrair ou ineficienciar o comportamento descarrila as reuniões:

O que faz uma boa reunião?

Definição de objetivos claros - 72%

Estabelecendo uma agenda clara - 67%

Não ter muitas pessoas na sala - 35%

O que faz uma reunião ruim?

Pessoas que recebem chamadas telefônicas ou mensagens de texto durante as reuniões - 55%

Participantes que interrompem uns aos outros - 50%

Pessoas que não ouvem as contribuições de outros - 49%

Pessoas chegando tarde ou saindo cedo - 49%

Pessoas não falam de nada por longos períodos de tempo - 46%

Dr. Sankalp Chaturvedi, Professor Associado de Comportamento Organizacional e Liderança no Imperial College London comenta sobre o que faz uma boa reunião:

"O segredo de uma reunião bem sucedida e eficiente em termos de tempo é a preparação. A agenda não deve ser muito longa. Caso contrário, há o risco de gastar muito tempo com os primeiros itens e os itens posteriores são apressados. A agenda deve ser distribuída com bastante antecedência, incluindo os objetivos do que se espera da reunião e detalhes específicos sobre os assuntos e alocação de tempo "*.

Gabriele Ottino, CEO da Doodle, comentários:

"Todos conhecem as dores das reuniões chatas e inúteis. Elas acontecem todos os dias, mas o efeito cumulativo é francamente chocante! Se você não está procurando melhorar a eficiência das reuniões em sua organização, você está desperdiçando uma enorme quantidade de dinheiro e tempo. Muitas organizações vão sofrer devido a uma abordagem casual de agendar e realizar reuniões, e em particular os 25% de profissionais que têm uma média de cinco ou mais reuniões por semana.*

Comissionamos este relatório porque queríamos ter uma melhor compreensão do que faz uma reunião ruim, e como ela afeta as pessoas diariamente. O que é positivo é que dentro das enormes implicações financeiras estão questões simples que podem ser facilmente resolvidas. Coisas como estabelecer uma agenda clara, apenas convidar pessoas relevantes e um planejamento adequado podem ser facilmente implementadas, e se nos atermos a estes princípios, há uma clara oportunidade de fazer uma enorme economia, cortar o tempo perdido e reduzir a irritação dos funcionários - beneficiando a todos ".