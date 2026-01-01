Kultura organizacyjna: wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć

Masz pytania dotyczące kultury organizacyjnej? Doodle ma na nie odpowiedzi!

To modne wyrażenie, które krąży po miejscach pracy – ale co dokładnie jest Kultura organizacyjna? Jak ją budować, zmieniać lub dostosować do własnych potrzeb? W naszej szczegółowej analizie kultury organizacyjnej wykraczamy poza modne hasła…

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A więc… czym właściwie jest kultura organizacyjna?

Prawdopodobnie temat ten pojawiał się już podczas waszych spotkań lub w komunikatach kierowanych do wszystkich pracowników, ale być może nadal nie jesteście pewni, czym dokładnie jest „kultura organizacyjna”. To nic złego! W rzeczywistości jest to pojęcie dość trudne do jednoznacznego zdefiniowania, a różne miejsca pracy mogą nadawać mu różne znaczenia. Krótko mówiąc, kultura organizacyjna to osobowość Twojego miejsca pracy – wspólne przekonania, wartości, cele, zasady etyczne, oczekiwania i postawy: są to zachowania, które firma promuje i akceptuje.

Na przykład w firmie Doodle nasza główna siedziba znajduje się w Zurychu, a ponadto mamy biura w Berlinie, Belgradzie i Atlancie. Chociaż każde z naszych biur jest inne, we wszystkich tych miejscach ceni się energię i innowacyjność. Kiedy jesteśmy w biurze – niezależnie od tego, czy w Szwajcarii, czy w Serbii – łączy nas wspólny cel: sprawić, by spotkania odbywały się w sposób jak najprostszy, najbardziej intuicyjny i jak najskuteczniejszy.

Dlaczego kultura organizacyjna ma znaczenie?

Wymieńmy te zalety! Pozytywna kultura organizacyjna sprzyja zaangażowaniu i zadowoleniu pracowników, wspiera spójną pracę zespołową, zapewnia wyższą jakość rekrutacji oraz wyższy wskaźnik utrzymania pracowników, a – co najważniejsze – tworzy podstawy do osiągania przez pracowników wyjątkowych wyników.

Dlaczego powinienem zdefiniować kulturę organizacyjną?

A więc sprawa z kulturą organizacyjną wygląda tak: Twoje miejsce pracy już ją ma, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, czy próbowałeś ją zdefiniować. Nawet jeśli nie ma jasno określonej koncepcji kultury organizacyjnej, to i tak powstanie ona w sposób naturalny. Niekoniecznie jest to coś złego, ale uwierz nam: jeśli nie zdefiniowałeś swojej kultury organizacyjnej, tracisz kluczowe okazje do kształtowania wartości i atmosfery, które chcesz widzieć w swoim miejscu pracy. Bez zdefiniowanej kultury organizacyjnej możesz skończyć zatrudniając pracowników, którzy nie pasują do zespołu, lub tolerując style zarządzania i sposoby pracy, które nie są idealne.

Jak mogę zdefiniować kulturę organizacyjną?

Proces definiowania kultury organizacyjnej będzie wyglądał inaczej w każdym miejscu pracy i na każdym etapie rozwoju firmy.

Jeśli prowadzisz start-up finansowany z własnych środków i zamierzasz zatrudnić pierwszych pracowników, sformułowanie takiej definicji może okazać się łatwe. Usiądź i opracuj deklarację misji dotyczącą kultury firmy. Deklaracja ta będzie wyglądać inaczej w każdym miejscu pracy, ale oto kilka kwestii, nad którymi warto się zastanowić:

Cele Jaki jest wspólny cel w Twoim miejscu pracy?

Wartości Jakie podstawowe wartości stanowią fundament Twojej pracy?

Zarząd Jaki styl zarządzania chcesz wprowadzić?

Zespół Jakie umiejętności, postawy i cechy cenisz u pracowników?

Praktyki Pomyśl o: wdrażaniu nowych pracowników, zakończeniu zatrudnienia, urlopach, świadczeniach…

Zasady Czy obowiązują u Państwa stałe godziny pracy? Czy obowiązują zasady dotyczące ubioru?

Środowisko Czy Twoje wnętrze jest swobodne i kolorowe? A może eleganckie i profesjonalne?

Jeśli prowadzisz firmę o ugruntowanej pozycji bez W przypadku niejasno zdefiniowanej kultury organizacyjnej sytuacja może się nieco skomplikować. Być może będziesz musiał radzić sobie z różnymi – a nawet sprzecznymi – postrzeganiami kultury organizacyjnej wśród członków swojego zespołu. Postaraj się doprowadzić wszystkich do porozumienia, zbierając opinie i przeprowadzając ankiety wśród pracowników na temat kultury organizacyjnej oraz satysfakcji z pracy. Następnie można stworzyć określoną kulturę organizacyjną.

Jeśli w Twoim miejscu pracy panuje już jasno zdefiniowana kultura organizacyjna, to świetnie! Upewnij się jednak, że ta definicja to coś więcej niż tylko wydruk w pakiecie powitalnym. Sprawdzaj to regularnie, aby mieć pewność, że kultura organizacyjna, którą chcieć nie różni się niczym od kultury organizacyjnej, którą znasz mają.

Jak stworzyć kulturę organizacyjną w biurze?

Zdefiniuj Jeśli zwracałeś uwagę, to znaczy, że wykonałeś już pierwszy krok w kierunku budowania pozytywnej kultury organizacyjnej: jej zdefiniowanie.

Rekrutacja Nie zatrudniaj pracowników wyłącznie ze względu na ich umiejętności i doświadczenie – zatrudniaj ich ze względu na to, co wniosą do kultury Twojej firmy. Traktuj dopasowanie kulturowe jako jedno z głównych kryteriów wyboru nowych kandydatów. Wykorzystaj proces rozmowy kwalifikacyjnej jako okazję do ustalenia, czy kandydat wkomponuje się w środowisko pracy. Jeśli kultura Twojej firmy premiuje inicjatywę i samodzielną pracę, nie ma sensu zatrudniać kogoś, kto lubi, gdy mu się mówi, co ma robić – nawet jeśli ma najbardziej imponujące CV spośród wszystkich, które trafiają na Twoje biurko.

Zachowaj Kiedy już zatrudnisz odpowiednich ludzi, postaraj się ich zatrzymać! Wysoki wskaźnik retencji pracowników pozytywnie wpływa na morale, wydajność i wyniki finansowe. Elastyczne, pozytywne i oparte na wzajemnym szacunku środowisko pracy w znacznym stopniu przyczyni się do tego, że Twoi pracownicy pozostaną w firmie przez długi czas. Dobra atmosfera jest doskonałym wyznacznikiem wysokiej wydajności i zadowolenia personelu.

Współpraca Każdy ma swój wkład w kształtowanie i utrzymywanie kultury organizacyjnej – dlatego praca zespołowa powinna stanowić jej centralny element. Należy wspierać poczucie współpracy i odpowiedzialności – podkreślaj, że pracownicy są częścią zespołu, a nie tylko trybikami w maszynie.

Jak mogę poprawić atmosferę w biurze?

Czasami kultura organizacyjna w firmie zbacza z kursu, ale przy odrobinie wysiłku można ją skorygować i ulepszyć. Oto kilka pomysłów, które warto wypróbować, jeśli wydaje ci się, że kultura organizacyjna w twojej firmie po prostu nie działa

Bądź otwarty Zadbaj o to, by kultura organizacyjna w Twoim biurze sprzyjała przejrzystości i zaufaniu. Utrzymuj otwarte kanały komunikacji poprzez kanały na Slacku, regularne spotkania oraz politykę otwartych drzwi.

Nagradzaj i doceniaj Miejsce pracy nie może po prostu powiedz Cenią sobie pewne zachowania, postawy i wyniki: muszą poprzeć swoje słowa czynami. Dostrzegaj i nagradzaj zachowania, do których zachęcasz w teorii, gdy zauważysz je w praktyce. Forma nagrody zależy od Ciebie – może to być awans, premia lub po prostu publiczne uznanie za doskonałą pracę.

Nie trać z oczu wartości Upewnij się, że kultura organizacyjna w Twoim biurze jest zgodna z podstawowymi wartościami firmy na każdym poziomie. Czy Twoja firma jest „przyjazna rodzinie”? Świetnie! Upewnij się, że odzwierciedlają to zasady dotyczące urlopów rodzinnych oraz elastyczne godziny pracy.

Spójna informacja zwrotna W dobrze funkcjonującym miejscu pracy informacja zwrotna powinna płynąć nieprzerwanie między kierownictwem a pracownikami oraz w obrębie zespołów. Upewnij się, że kultura organizacyjna nie jest pomijanym tematem podczas sesji poświęconych informacji zwrotnej.

Kultura na pierwszym miejscu Kultura organizacyjna w firmie nie powstaje sama z siebie. A kiedy już ją stworzycie, nie możecie o niej zapomnieć. Nieustanne monitorowanie, dostosowywanie i ulepszanie kultury organizacyjnej w firmie powinno być dla was priorytetem.

Jak mogę ocenić kulturę organizacyjną w biurze?

Pamiętasz, jak mówiliśmy, że kultura organizacyjna powinna determinować Twoje praktyki rekrutacyjne? Cóż, to samo dotyczy sytuacji, gdy to Ty jesteś kandydatem: musisz ocenić, czy potencjalne miejsce pracy i panująca tam kultura organizacyjna będą dla Ciebie odpowiednie. Ale jak to zrobić? Proces rekrutacyjny może dać ci pewne wyobrażenie o kulturze organizacyjnej w nowej pracy, ale trudno jest uzyskać pełny obraz sytuacji. Kilka sprytnych pytań może jednak pomóc ci zorientować się w tej kwestii. Oto kilka pytań, które każdy kandydat powinien zadać:

Od jak dawna pracujesz w tej firmie?

To pytanie stanowi praktyczny sposób na zorientowanie się w wskaźnikach retencji.

Czy zachęca się do podejmowania ryzyka?

Warto wiedzieć, czy za wykazanie się inicjatywą zostaniesz nagrodzony.

W jaki sposób docenia się dobrą pracę? Jak radzi się sobie z błędami?

Odpowiedzi na to pytanie pozwolą w zwięzły sposób zapoznać się ze stylem zarządzania i procesami przekazywania informacji zwrotnej.

Jak tutaj podejmowane są decyzje?

Przeanalizowanie procesów decyzyjnych pomoże Ci ocenić poziom współpracy oraz strukturę organizacyjną.

Jakie było ostatnie poważne wyzwanie, przed którym stanęła firma/dział? Jak sobie z nim poradzono?

Warto wiedzieć, w jaki sposób Twoje przyszłe miejsce pracy podchodzi do rozwiązywania problemów.

Jakie formy elastycznej organizacji pracy są tu stosowane?

Nie pytaj, jakie są możliwości elastycznej organizacji pracy oferowane – zapytaj, jakie elastyczne rozwiązania faktycznie zostały wprowadzone wdrożone.

Jak wygląda tutaj typowa przerwa obiadowa?

Migawka z przerwy obiadowej pozwala poznać atmosferę panującą w zespole.

Czy mógłbyś mi pokazać okolicę?

Zwiedzanie biura pozwoli Ci jeszcze lepiej poznać panującą w nim atmosferę.

Jak mogę dostosować się do nowej kultury organizacyjnej w biurze?

Być może przeniosłeś się z miejsca pracy, gdzie panuje styl „bluza z kapturem i trampki”, do firmy, w której nie ma nawet „nieformalnych piątków”. A może przeniosłeś się z biura, gdzie wszyscy kończą pracę o 17:00, do takiego, w którym co drugi dzień organizuje się spotkania po pracy? Oprócz nauki nowych obowiązków i sposobów pracy zmiana pracy często wiąże się z koniecznością odnalezienia się w zupełnie nowej kulturze organizacyjnej. Jak więc sobie z tym poradzić?

Przede wszystkim bądź spostrzegawczy. Obserwuj zachowanie swoich współpracowników – jeśli przekazują kierownictwu szczere uwagi, prawdopodobnie możesz bez obaw zrobić to samo. Jeśli wszyscy członkowie twojego zespołu są przy swoich biurkach już o 9:00 rano, warto dwa razy się zastanowić, zanim przyjdziesz do pracy o 10:30. I nie przejmuj się, jeśli popełnisz błąd – jesteś nowy, więc wszyscy powinni być skłonni dać ci trochę luzu.

Zachowaj otwarty umysł. Przejście z miejsca pracy, które promuje określone rodzaje zachowań i style pracy, może utrudniać dostosowanie się do środowiska, w którym docenia się inne zachowania. Nie oznacza to jednak, że Twoja poprzednia kultura organizacyjna była lepsza ani że nowa nie ma żadnych zalet. Zanurz się w nowym sposobie działania, a być może przekonasz się, że ma on jednak swoje zalety.

Zadawaj pytania. Nie bój się pytać, dlaczego pewne czynności wykonuje się w określonej kolejności lub dlaczego niektóre sprawy są traktowane priorytetowo w stosunku do innych – zrozumienie, dlaczego Twoje nowe miejsce pracy funkcjonuje w taki sposób, ma kluczowe znaczenie dla dostosowania się do panującej tam kultury.

Czy muszę angażować się w kulturę organizacyjną mojego biura?

Cóż, krótka odpowiedź brzmi: tak. Jeśli jesteś w biurze, to już bierzesz w tym udział – albo w pozytywny sposób lub w negatywny sposób – w kulturze Twojego biura. Dłuższa odpowiedź brzmi: tak, ale postaraj się angażować w sposób, który Ci odpowiada. Nie musisz w pełni angażować się w każdy aspekt kultury Twojego miejsca pracy. Załóżmy, że w Twoim biurze panuje bardzo towarzyska atmosfera – choć nie zaszkodzi pojawić się od czasu do czasu na wspólnych lunchach lub piątkowych wieczorkach z ping-pongiem, to równie dobrze możesz grzecznie odmówić udziału w tych wydarzeniach. Jeśli jednak bardziej istotne aspekty kultury biurowej nie odpowiadają ci – być może zasadniczo nie zgadzasz się ze stylem zarządzania lub nie możesz w pełni poprzeć celów biznesowych firmy – być może nadszedł czas, aby zastanowić się, czy to kultura biura wymaga zmiany, czy też to ty pasujesz do tej firmy.

Pomocy! Nie znoszę kultury organizacyjnej w moim biurze!

To może być trudne! Jest to też całkowicie uzasadniony powód, by poszukać innej pracy w innej firmie. Nie godź się na kulturę organizacyjną, która uniemożliwia ci pracę na najwyższym poziomie, jeśli nie musisz: faktem jest, że jeśli jesteś osobą nastawioną na pracę zespołową w firmie, która ceni niezależny styl pracy, prawdopodobnie nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału zawodowego. Ale co się stanie, jeśli odejście nie wchodzi w grę? Albo jeśli kochasz swoją pracę, ale nie znosisz kultury organizacyjnej? Czas być ze sobą szczerym. Czy biuro typu open space to tylko coś, co cię irytuje? A może wpływa na twoją zdolność do wykonywania pracy? Oddzielenie niedogodności od prawdziwych problemów może pomóc ci uzyskać jaśniejszy obraz tego, z czym możesz się pogodzić w pracy, a z czym nie. Zła wiadomość jest taka, że – o ile nie pracujesz w małej firmie lub nie zajmujesz wysokiego stanowiska kierowniczego – prawdopodobnie nie masz możliwości zmiany tych aspektów kultury biurowej, które sprawiają ci trudności. Możesz jednak spróbować zmienić kulturę w swoim zespole, wprowadzając bardziej pozytywne procesy pracy, praktyki i nawyki.

Co niszczy kulturę organizacyjną?

Do tej pory staraliśmy się skupiać na pozytywnych aspektach. Nie da się jednak tego ująć inaczej: te szkodliwe praktyki z pewnością zniszczą dobrą kulturę organizacyjną. Uważajcie na

Za dużo zasad! Kodeks postępowania jest przydatny, ale tylko wtedy, gdy zawarte w nim zasady są intuicyjne lub niezbędne. Surowe zasady ograniczają elastyczność i kreatywność, a ich rygorystyczne stosowanie może być uciążliwe. Staraj się dostosować zasady do swoich celów i zadań oraz nie myl wytycznych z zasadami, których należy przestrzegać za wszelką cenę.

Mikrozarządzanie Istnieje różnica między praktycznym stylem zarządzania a mikrozarządzaniem. Osoby stosujące mikrozarządzanie hamują rozwój pracowników i uniemożliwiają im poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, a nawet dumy z niej. W skrajnych przypadkach osoby te mogą być tak skupione na wykonywaniu zadań za innych, że zaniedbują swoje własne obowiązki kierownicze. Za wszelką cenę unikaj tego stylu zarządzania!

Komunikacja sprzeczna z intuicją Skomplikowane kanały komunikacji prowadzą jedynie do zamieszania, nieporozumień i dezinformacji. Upewnij się, że wszyscy pracownicy w Twoim biurze są na bieżąco, wyjaśniając, jakie kanały i style komunikacji preferujesz.

Środowisko wolne od konsekwencji W każdym środowisku zawodowym działania powinny pociągać za sobą konsekwencje. Nie pozwól, by błędy lub uchybienia pozostawały niezauważone – wykorzystaj je jako okazję do skorygowania kursu i przekazania informacji zwrotnej. Z tego samego powodu, jeśli dobra praca nie zostanie doceniona, pracownicy szybko stracą motywację. Nikt nie chce czuć się, jakby pracował w próżni!

Czy kultura organizacyjna w moim biurze sprzyja integracji?

Pozytywna kultura organizacyjna to taka, w której każdy czuje się mile widziany, doceniany i ma możliwość wyrażania swoich opinii. A kiedy mówimy „każdy”, mamy na myśli wszyscy: właśnie dlatego warto przyjrzeć się uprzedzeniom obecnym w kulturze organizacyjnej Twojej firmy. Jeśli w Twoim miejscu pracy kładzie się pozytywny nacisk na wczesne przychodzenie do pracy, pozostawanie w niej do późna oraz częste uczestnictwo w wydarzeniach poza godzinami pracy, może to sprawiać, że nie będzie ono przyjazne np. dla pracujących rodziców. Warto dokładnie przyjrzeć się kulturze organizacyjnej, aby upewnić się, że wspiera ona i przyjmuje z otwartością pracowników pochodzących z różnorodnych środowisk.

No dobrze, ale ja pracuję zdalnie: jak mam włączyć się w kulturę biurową?

Coraz częściej miejsca pracy polegają na pracownikach zdalnych. A to, że nie ma ich w biurze, nie oznacza, że nie jest ważne, czy czują się częścią kultury organizacyjnej. W rzeczywistości jednym z kluczowych wyzwań związanych z zarządzaniem zespołami pracującymi zdalnie jest budowanie poczucia wspólnoty i kultury organizacyjnej, które są równie spójne i znaczące, jak w przypadku pracowników stacjonarnych. Pamiętasz wszystko, co mówiliśmy o tym, jak kluczowa jest kultura organizacyjna dla zadowolenia i wydajności pracowników? To samo dotyczy zespołów pracujących zdalnie. Co więc możesz zrobić, aby zapewnić zaangażowanie i motywację swojego zespołu zdalnego?

Organizuj regularne spotkania ze swoim zespołem pracującym zdalnie, tak jak robiłbyś to w biurze. A jeśli w Twoim zespole pracują zarówno pracownicy zdalni, jak i stacjonarni, zadbaj o to, by pracownicy zdalni mieli również niezawodne połączenie wideo podczas wszystkich spotkań zespołu stacjonarnego. Nie oznacza to przecież, że „co z oczu, to z serca”!

Ustalaj regularne terminy spotkań poświęconych informacji zwrotnej z pracownikami pracującymi zdalnie – to, że nie ma ich w biurze, nie oznacza, że nie należy ich rozliczać z błędów ani doceniać za sukcesy. Staraj się promować kulturę informacji zwrotnej, która jest zarówno formalna, jak i spontaniczna, zachęcając do nieformalnej wymiany opinii w zespole jako uzupełnienie zaplanowanych spotkań.

Warto korzystać z platform do komunikacji, takich jak Slack – rozmowa na Slacku może być bardziej wydajna i intuicyjna niż wymiana e-maili. Pamiętaj też, aby w Slacku utworzyć specjalny kanał „watercooler”, na którym pracownicy mogą poruszać tematy niezwiązane z pracą: takie swobodne interakcje świetnie sprzyjają budowaniu zespołu.

W ramach procesu wdrażania nowych pracowników pracujących zdalnie zadbaj o to, aby odbyli indywidualne spotkania z każdym członkiem swojego zespołu oraz z innymi odpowiednimi osobami w firmie.

Jeśli pozwala na to budżet, wyjazd integracyjny zespołu w miejsce łatwo dostępne dla wszystkich może stworzyć wiele okazji do budowania więzi w zespole i nawiązywania kontaktów.

Jakie fajne pomysły mogę ukraść – *hm*, pożyczyć – od innych firm?

Zappos przywiązuje dużą wagę do dopasowania kulturowego. Nowym pracownikom oferuje się 2000 dolarów za wyjść po pierwszym tygodniu pracy, jeśli uznają, że firma nie jest dla nich odpowiednia.

Google słynie z tego, że wymaga od swoich pracowników doskonałości intelektualnej i twórczej. Ale czy wiesz, że firma ta przywiązuje również dużą wagę do dobrego samopoczucia fizycznego swoich pracowników? Pracownicy Google mogą codziennie liczyć na bezpłatne, pożywne posiłki i przekąski, a także mają swobodny dostęp do siłowni na terenie kampusu Google.

Dla Squarespace, współpraca to jedna z podstawowych wartości: a dowodem na to jest płaska struktura organizacyjna! Firma zatrudnia bardzo niewielu pracowników na stanowiskach kierowniczych – wszyscy pozostali znajdują się na tym samym szczeblu.

O godz. Warby Parker, traktują kulturę organizacyjną tak poważnie, że mają nawet specjalny zespół zajmujący się promowaniem i ulepszaniem kultury w ich miejscu pracy.

Airbnb tak bardzo zależy im na tym, by wszyscy ich tysiące pracowników na całym świecie byli na bieżąco, że organizują co dwa tygodnie globalne spotkanie!

Firma produkująca sprzęt outdoorowy REI w rzeczywistości nagradza swoich pracowników za udział w przygodach na świeżym powietrzu, obdarowując ich najnowszym sprzętem outdoorowym i sportowym.