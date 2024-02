Bürokultur: Was Sie schon immer wissen wollten

Haben Sie Fragen zur Bürokultur? Doodle hat die Antworten!

Es ist das Schlagwort, das in der Arbeitswelt in aller Munde ist - aber was genau ist Bürokultur? Wie kann man sie aufbauen, verändern oder für sich arbeiten lassen? In unserem tiefen Einblick in die Bürokultur blicken wir über den Tellerrand hinaus...

So...was ist Bürokultur genau?

Wahrscheinlich ist es in Ihren Besprechungen zur Sprache gekommen oder wurde in Ihren unternehmensweiten Mitteilungen erwähnt, aber vielleicht sind Sie sich immer noch nicht sicher, was genau "Bürokultur" ist. Das ist nicht schlimm! Das Konzept ist schwer zu fassen, und an verschiedenen Arbeitsplätzen kann der Begriff unterschiedliche Bedeutungen haben. Aber kurz gesagt ist Bürokultur die Persönlichkeit Ihres Arbeitsplatzes - die gemeinsamen Überzeugungen, Werte, Ziele, ethischen Grundsätze, Erwartungen und Einstellungen: Es sind die Verhaltensweisen, die ein Unternehmen fördert und akzeptiert.

Bei Doodle zum Beispiel haben wir unseren Hauptsitz in Zürich, und wir haben auch Büros in Berlin, Belgrad und Atlanta. Obwohl jedes unserer Büros anders ist, sind sie alle Orte, an denen Energie und Innovation geschätzt werden. Ob in der Schweiz oder in Serbien - wenn wir im Büro sind, haben wir ein gemeinsames Ziel: Meetings so einfach, intuitiv und effektiv wie möglich zu gestalten.

Warum ist Bürokultur wichtig?

Lassen Sie uns die Gründe aufzählen! Eine positive Bürokultur fördert das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, fördert den Zusammenhalt im Team, sorgt für eine höhere Qualität der Einstellungen und eine bessere Mitarbeiterbindung und - das ist das Wichtigste - legt den Grundstein für außergewöhnliche Mitarbeiterleistungen.

Warum sollte ich Bürokultur definieren?

Die Sache mit der Bürokultur ist die: Ihr Arbeitsplatz hat bereits eine, ob Sie nun darüber nachgedacht haben oder nicht oder ob Sie versucht haben, sie zu definieren. Wenn es kein definiertes Konzept für die Bürokultur gibt, wird sich eine Kultur von selbst herausbilden. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber glauben Sie uns: Wenn Sie Ihre Bürokultur nicht definiert haben, verpassen Sie wichtige Gelegenheiten, die Werte und die Atmosphäre zu gestalten, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz sehen wollen. Ohne eine definierte Bürokultur stellen Sie möglicherweise Mitarbeiter ein, die nicht zu Ihnen passen, oder Sie tolerieren Managementstile und Arbeitsabläufe, die nicht ideal sind.

Wie kann ich Bürokultur definieren?

Der Prozess der Definition von Bürokultur wird für jeden Arbeitsplatz und jede Phase der Unternehmensentwicklung anders aussehen.

Wenn Sie ein Start-up-Unternehmen sind, das gerade dabei ist, seine ersten Mitarbeiter einzustellen, dann ist es vielleicht einfach, eine Definition zu finden. Setzen Sie sich hin und entwerfen Sie ein Leitbild für die Unternehmenskultur. Jeder Arbeitsplatz wird anders aussehen, aber hier sind einige Dinge, über die Sie nachdenken sollten:

Ziele Was ist das gemeinsame Ziel Ihres Arbeitsplatzes?

Werte Welche Grundwerte liegen Ihrer Arbeit zugrunde?

Führung Welchen Führungsstil streben Sie an?

Team Welche Fähigkeiten, Einstellungen und Eigenschaften schätzen Sie bei Ihren Mitarbeitern?

Praktiken Denken Sie an Onboarding, Offboarding, Urlaub, Leistungen....

Policies Haben Sie Kernarbeitszeiten? Eine Kleiderordnung?

Umgebung Ist Ihr Arbeitsplatz leger und farbenfroh? Elegant und professionell?

Wenn Sie ein etabliertes Unternehmen ohne eine definierte Bürokultur sind, könnte es etwas schwieriger werden. Möglicherweise müssen Sie mit verschiedenen - oder sogar konkurrierenden - Auffassungen von Bürokultur in Ihrem Team umgehen. Versuchen Sie, alle auf den gleichen Stand zu bringen, indem Sie Feedback einholen und Mitarbeiterbefragungen zu den Themen Bürokultur und Arbeitszufriedenheit durchführen. Dann können Sie eine definierte Bürokultur aufstellen.

Wenn es an Ihrem Arbeitsplatz bereits eine klar definierte Bürokultur gibt, ist das großartig! Aber stellen Sie sicher, dass diese Definition mehr ist als nur ein Ausdruck in Ihrem Einführungspaket. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die von Ihnen gewünschte Bürokultur nicht von der Kultur unterscheidet, die Sie *haben.

Wie baue ich eine Bürokultur auf?

Definieren Wenn Sie gut aufgepasst haben, haben Sie den ersten Schritt zum Aufbau einer positiven Bürokultur bereits getan: Sie haben sie tatsächlich definiert.

Einstellen Stellen Sie Mitarbeiter nicht nur aufgrund ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen ein - stellen Sie sie aufgrund dessen ein, was sie in Ihre Bürokultur einbringen werden. Machen Sie die kulturelle Eignung zu einem der wichtigsten Auswahlkriterien für neue Bewerber. Nutzen Sie das Vorstellungsgespräch als Gelegenheit, um herauszufinden, ob ein Kandidat zu Ihrem Unternehmen passt oder nicht. Wenn Ihre Bürokultur Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten belohnt, ist es sinnlos, jemanden einzustellen, der sich gerne sagen lässt, was er zu tun hat - selbst wenn sein Lebenslauf der beeindruckendste ist, der auf Ihren Schreibtisch kommt.

Behalten Wenn Sie die richtigen Leute eingestellt haben, behalten Sie sie! Eine hohe Mitarbeiterbindung ist besser für die Arbeitsmoral, die Leistung und das Endergebnis. Ein flexibles, positives und respektvolles Arbeitsumfeld trägt wesentlich dazu bei, dass Ihre Mitarbeiter lange Zeit bei Ihnen bleiben. Eine gute Atmosphäre ist ein hervorragender Prädiktor für gute Leistung und Mitarbeiterzufriedenheit.

Zusammenarbeiten Jeder trägt dazu bei, die Bürokultur zu gestalten und aufrechtzuerhalten - deshalb sollte die Teamarbeit bei Ihnen im Mittelpunkt stehen. Fördern Sie den Sinn für Zusammenarbeit und Eigenverantwortung - betonen Sie, dass Ihre Mitarbeiter Teil eines Teams sind und nicht nur Rädchen in einer Maschine.

Wie kann ich die Bürokultur verbessern?

Manchmal wird Ihre Bürokultur aus der Bahn geworfen, aber mit etwas Mühe kann sie angepasst und verbessert werden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Bürokultur nicht funktioniert, sollten Sie Folgendes versuchen

Seien Sie offen Sorgen Sie für eine Bürokultur, die Transparenz und Vertrauen fördert. Halten Sie die Kommunikationskanäle offen, durch Slack-Kanäle, regelmäßige Meetings und eine Politik der offenen Tür.

Belohnen und anerkennen Ein Arbeitsplatz kann nicht nur sagen, dass er bestimmte Verhaltensweisen, Einstellungen und Ergebnisse schätzt: Er muss sie auch in die Tat umsetzen. Erkennen Sie die Verhaltensweisen, die Sie theoretisch fördern, an und belohnen Sie sie, wenn Sie sie in Aktion sehen. Die Form der Belohnung bleibt Ihnen überlassen - es könnte eine Beförderung oder ein Bonus sein oder einfach eine öffentliche Anerkennung für hervorragende Arbeit.

Werte im Blick behalten Stellen Sie sicher, dass Ihre Bürokultur auf jeder Ebene mit den Grundwerten Ihres Unternehmens übereinstimmt. Ist Ihr Unternehmen "familienfreundlich"? Prima! Stellen Sie sicher, dass Ihre Richtlinien für Familienurlaub und flexible Arbeitszeiten dies widerspiegeln.

Konsistentes Feedback In einem funktionierenden Unternehmen sollte das Feedback zwischen Managern und Mitarbeitern und innerhalb der Teams konsistent sein. Achten Sie darauf, dass die Bürokultur kein vernachlässigtes Thema in Ihren Feedbackgesprächen ist.

Kultur priorisieren Ihre Bürokultur ist nichts, was spontan entsteht. Und wenn Sie sie einmal etabliert haben, dürfen Sie sie nicht vernachlässigen. Machen Sie es zu einer Priorität, Ihre Bürokultur kontinuierlich zu überwachen, anzupassen und zu verbessern.

Wie kann ich die Bürokultur bewerten?

Erinnern Sie sich daran, dass wir gesagt haben, dass Ihre Bürokultur Ihre Einstellungspraktiken bestimmen sollte? Das Gleiche gilt für Sie, wenn Sie eingestellt werden: Sie müssen einschätzen, ob Ihr zukünftiger Arbeitsplatz und seine Bürokultur gut zu Ihnen passen. Aber wie? Das Vorstellungsgespräch kann Ihnen vielleicht einen Eindruck von der Bürokultur Ihres potenziellen neuen Arbeitsplatzes vermitteln, aber es ist schwierig, sich ein vollständiges Bild zu machen. Ein paar geschickte Fragen können Ihnen jedoch helfen, das Thema in den Griff zu bekommen. Hier sind einige Fragen, die alle Gesprächspartner stellen sollten:

Wie lange sind Sie schon in dem Unternehmen?

Diese Frage eignet sich gut, um ein Gefühl für die Verbleibquote zu bekommen.

Wird risikofreudiges Verhalten gefördert?

Es ist gut zu wissen, ob man für die Übernahme von Initiative belohnt wird.

Wie wird gute Arbeit gewürdigt? Wie wird mit Fehlern umgegangen?

Die Antworten auf diese Fragen geben einen präzisen Einblick in den Führungsstil und die Feedbackprozesse.

Wie werden hier Entscheidungen getroffen?

Wenn Sie die Entscheidungsprozesse durchgehen, können Sie den Grad der Zusammenarbeit und die Organisationsstruktur beurteilen.

Was war die letzte große Herausforderung, vor der das Unternehmen/die Abteilung stand? Wie wurde sie bewältigt?

Es ist wichtig zu wissen, wie Ihr zukünftiger Arbeitsplatz an die Problemlösung herangeht

Welche Art von flexiblen Arbeitsregelungen gibt es hier?

Fragen Sie nicht, welche Art von flexiblen Regelungen angeboten werden - fragen Sie, welche flexiblen Regelungen tatsächlich umgesetzt wurden.

Wie sieht hier eine typische Mittagspause aus?

Eine Momentaufnahme der Mittagspause gibt einen Einblick in die Atmosphäre im Team.

Können Sie mich herumführen?

Ein Rundgang durch das Büro wird Ihnen einen noch besseren Eindruck von der Bürokultur vermitteln.

Wie kann ich mich an eine neue Bürokultur anpassen?

Vielleicht sind Sie von einem Arbeitsplatz mit Kapuzenpullis und Turnschuhen zu einem Arbeitsplatz gewechselt, an dem es freitags nicht einmal lockere Kleidung gibt. Oder vielleicht sind Sie von einem Büro, in dem alle um 17 Uhr Feierabend machen, zu einem Büro gewechselt, in dem jeden zweiten Tag After-Work-Drinks stattfinden. Neben dem Erlernen neuer Verantwortlichkeiten und Arbeitsabläufe bedeutet ein Arbeitsplatzwechsel oft auch, sich in einer völlig neuen Bürokultur zurechtzufinden. Wie können Sie das also schaffen?

Seien Sie zunächst einmal aufmerksam. Lassen Sie sich von Ihren Kollegen inspirieren - wenn sie der Geschäftsleitung offenes Feedback geben, können Sie das wahrscheinlich auch tun. Wenn alle in Ihrem Team um 9 Uhr morgens an ihrem Arbeitsplatz sind, sollten Sie es sich zweimal überlegen, ob Sie um 10:30 Uhr kommen. Und machen Sie sich nichts draus, wenn Sie einen Fehler machen - Sie sind neu, und alle sollten bereit sein, ein wenig Nachsicht mit Ihnen zu üben.

Seien Sie aufgeschlossen. Wenn Sie von einem Arbeitsplatz kommen, der bestimmte Verhaltensweisen und Arbeitsstile fördert, kann es schwierig sein, sich an eine Umgebung zu gewöhnen, in der andere Verhaltensweisen belohnt werden. Das heißt aber nicht, dass Ihre alte Bürokultur besser war oder dass Ihre neue Bürokultur keine Vorteile bietet. Wenn Sie sich auf eine neue Arbeitsweise einlassen, werden Sie vielleicht feststellen, dass sie doch ihre Vorteile hat.

Stellen Sie Fragen. Scheuen Sie sich nicht zu fragen, warum bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden oder warum bestimmte Dinge Vorrang vor anderen haben - zu verstehen, warum Ihr neuer Arbeitsplatz so funktioniert, wie er funktioniert, ist entscheidend für die Anpassung an die neue Kultur.

Muss ich an der Kultur meines Büros teilhaben?

Nun, die kurze Antwort lautet ja. Wenn Sie im Büro sind, nehmen Sie bereits an der Kultur Ihres Büros teil - entweder auf positive oder auf negative Weise. Die längere Antwort lautet: Ja, aber versuchen Sie, sich auf eine Weise zu beteiligen, die für Sie geeignet ist. Sie müssen sich nicht an jedem Aspekt der Kultur Ihres Arbeitsplatzes voll beteiligen. Angenommen, Ihr Büro ist sehr gesellig - dann schadet es zwar nicht, gelegentlich zum gemeinsamen Mittagessen oder zum freitäglichen Tischtennis zu erscheinen, aber es ist auch völlig in Ordnung, diese Einladungen höflich abzulehnen. Wenn Ihnen jedoch kritischere Aspekte der Bürokultur missfallen - vielleicht sind Sie mit dem Führungsstil grundsätzlich nicht einverstanden oder können die Geschäftsziele des Unternehmens nicht ganz nachvollziehen -, dann ist es vielleicht an der Zeit zu überlegen, ob die Bürokultur geändert werden muss oder ob Sie in das Unternehmen passen.

Hilfe! Ich hasse meine Bürokultur!

Das kann hart sein! Und es ist auch ein völlig legitimer Grund, sich nach einer anderen Stelle in einem anderen Unternehmen umzusehen. Lassen Sie sich nicht mit einer Kultur abfinden, die Sie daran hindert, Ihre beste Arbeit zu leisten, wenn Sie es nicht müssen: Tatsache ist, dass Sie als Teamplayer in einem Unternehmen, das einen unabhängigen Arbeitsstil schätzt, wahrscheinlich nicht Ihr volles berufliches Potenzial ausschöpfen. Aber was ist, wenn kündigen keine Option ist? Oder wenn Sie den Job lieben, aber die Unternehmenskultur hassen? Es ist an der Zeit, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ist Ihr Großraumbüro lediglich etwas, das Sie stört? Oder beeinträchtigt es Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit zu erfüllen? Wenn Sie die Unannehmlichkeiten von den echten Problemen unterscheiden, können Sie sich ein klareres Bild davon machen, womit Sie bei der Arbeit leben können und womit nicht. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie die Aspekte der Bürokultur, die Sie als problematisch empfinden, möglicherweise nicht ändern können, es sei denn, Sie arbeiten in einem kleinen Unternehmen oder haben eine hochrangige Führungsposition inne. Was Sie versuchen können, ist, die Kultur in Ihrem Team zu ändern, indem Sie positivere Arbeitsabläufe, Praktiken und Gewohnheiten einführen.

Was tötet die Bürokultur?

Bis jetzt haben wir versucht, uns auf das Positive zu konzentrieren. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, es zu sagen: Diese schädlichen Praktiken zerstören garantiert eine gute Bürokultur. Achten Sie auf

Zu viele Regeln! Ein Verhaltenskodex ist eine nützliche Sache, aber nur, wenn die darin festgelegten Regeln intuitiv oder notwendig sind. Strenge Regeln behindern Flexibilität und Kreativität und können sich als lästig erweisen, wenn sie mit harter Hand angewendet werden. Versuchen Sie, Ihre Regeln an Ihren Zielen auszurichten, und verwechseln Sie Richtlinien nicht mit Regeln, die um jeden Preis eingehalten werden müssen.

Micro-Management Es gibt einen Unterschied zwischen einem zupackenden Managementstil und Micro-Management. Mikromanager hemmen die Entwicklung der Mitarbeiter und verhindern, dass sie sich für ihre Arbeit verantwortlich fühlen und sogar stolz darauf sind. In extremen Fällen können Mikromanager so sehr darauf konzentriert sein, die Arbeit der anderen zu erledigen, dass sie ihre eigenen Führungsaufgaben vernachlässigen. Vermeiden Sie diesen Führungsstil auf jeden Fall!

Gegenintuitive Kommunikation Unübersichtliche Kommunikationskanäle führen nur zu Verwirrung, Missverständnissen und Fehlinformationen. Stellen Sie sicher, dass alle in Ihrem Büro auf derselben Seite stehen, indem Sie Ihre bevorzugten Kommunikationskanäle und -stile klarstellen.

Ein konsequenzfreies Umfeld In jedem beruflichen Umfeld sollten Handlungen Konsequenzen haben. Lassen Sie Fehler oder Verstöße nicht unerkannt - nutzen Sie sie als Gelegenheit, den Kurs zu korrigieren und Feedback zu geben. Wenn gute Arbeit nicht anerkannt wird, verlieren die Mitarbeiter schnell ihren Elan. Niemand möchte das Gefühl haben, in einem Vakuum zu arbeiten!

Ist meine Bürokultur integrativ?

Eine positive Bürokultur ist eine, in der sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt und seinen Beitrag leisten kann. Und wenn wir von allen sprechen, meinen wir jeden: Deshalb ist es wichtig, die Vorurteile in Ihrer Bürokultur zu untersuchen. Wenn an Ihrem Arbeitsplatz Wert darauf gelegt wird, dass man früh kommt, lange bleibt und viel Zeit bei Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit verbringt, ist das für berufstätige Eltern vielleicht nicht gerade einladend. Es lohnt sich, Ihre Bürokultur unter die Lupe zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie Mitarbeiter mit unterschiedlichem Hintergrund unterstützt und willkommen heißt.

Okay, aber ich bin ein Telearbeiter: Wie kann ich an der Bürokultur teilnehmen?

Immer mehr Unternehmen sind auf Fernarbeitskräfte angewiesen. Und nur weil sie nicht im Büro sind, heißt das nicht, dass es nicht wichtig ist, dass sie sich als Teil der Bürokultur fühlen. Tatsächlich besteht eine der größten Herausforderungen bei der Leitung von Remote-Teams darin, ein Gefühl von Kollegialität und Kultur zu vermitteln, das genauso kohärent und sinnvoll ist wie bei den Mitarbeitern vor Ort. Erinnern Sie sich an all das, was wir darüber gesagt haben, wie wichtig die Bürokultur für die Zufriedenheit und Leistung der Mitarbeiter ist? Das gilt genauso für Remote-Teams. Was können Sie also tun, um sicherzustellen, dass Ihr externes Team engagiert und motiviert ist?

Halten Sie regelmäßige Teambesprechungen mit Ihrem Remote-Team ab, so wie Sie es auch im Büro tun würden. Und wenn Ihr Büro aus einer Mischung aus Fernarbeitern und Mitarbeitern vor Ort besteht, sollten Sie sicherstellen, dass auch die Fernarbeiter eine zuverlässige Videoverbindung zu allen Teambesprechungen vor Ort haben. Nicht aus den Augen, nicht aus dem Sinn!

Vereinbaren Sie regelmäßige Feedback-Termine mit Ihren Mitarbeitern - nur weil sie nicht im Büro sind, heißt das nicht, dass sie nicht für Fehler zur Rechenschaft gezogen oder für ihre Erfolge gelobt werden sollten. Versuchen Sie, eine Feedback-Kultur zu fördern, die sowohl formell als auch spontan ist, indem Sie zusätzlich zu den geplanten Sitzungen informelles Feedback im Team fördern.

Nutzen Sie Chat-Plattformen wie Slack - ein Slack-Chat kann effizienter und intuitiver sein als eine E-Mail-Kette. Und stellen Sie sicher, dass Ihr Slack einen speziellen "Watercooler"-Kanal hat, in dem die Mitarbeiter vom Thema abweichen können: Diese zwanglosen Interaktionen sind ideal für die Teambildung.

Stellen Sie sicher, dass neue Mitarbeiter, die per Fernzugriff eingestellt werden, im Rahmen ihres Onboarding-Prozesses ein 1:1-Treffen mit allen Mitgliedern ihres Teams und allen anderen relevanten Kontakten im Unternehmen haben.

Wenn es das Budget zulässt, kann eine Teamklausur an einem Ort, der für alle zugänglich ist, eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Teambildung und zum Networking bieten.

Welche coolen Ideen kann ich mir von anderen Unternehmen abgucken?

Zappos nimmt die kulturelle Passung ernst. Neuen Mitarbeitern werden $2000 angeboten, damit sie das Unternehmen nach der ersten Woche verlassen können, wenn sie das Gefühl haben, dass es nicht das richtige für sie ist.

Google ist dafür bekannt, von seinen Mitarbeitern geistige und kreative Höchstleistungen zu verlangen. Aber wussten Sie, dass das Unternehmen auch das körperliche Wohlbefinden seiner Mitarbeiter in den Vordergrund stellt? Google-Mitarbeiter erhalten jeden Tag kostenlose, nahrhafte Mahlzeiten und Snacks und können die Fitnesseinrichtungen auf dem Google-Campus nutzen.

Für Squarespace ist die Zusammenarbeit ein zentraler Wert: und die flache Hierarchie beweist es! Das Unternehmen beschäftigt nur sehr wenige Mitarbeiter in Führungspositionen - alle anderen sind auf der gleichen Ebene angesiedelt.

Bei Warby Parker nimmt man die Bürokultur so ernst, dass es sogar ein eigenes Team gibt, das sich um die Förderung und Verbesserung der Kultur am Arbeitsplatz kümmert.

Bei Airbnb ist es so wichtig, alle Tausende von Mitarbeitern weltweit auf dem Laufenden zu halten, dass alle zwei Wochen ein Welttreffen stattfindet!

Der Outdoor-Ausrüster REI belohnt seine Mitarbeiter für ihre Outdoor-Abenteuer, indem er ihnen die neueste Outdoor- und Sportausrüstung schenkt.