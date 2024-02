Vous avez des questions sur la culture du bureau ? Doodle a les réponses !

C'est l'expression à la mode qui circule dans les espaces de travail - mais qu'est-ce que la culture de bureau ? Comment pouvez-vous la construire, la changer ou la faire fonctionner pour vous ? Dans notre plongée dans la culture de bureau, nous regardons au-delà de l'expression à la mode...

Alors... qu'est-ce que la culture d'entreprise, exactement ?

Le sujet a probablement été abordé lors de vos réunions ou dans vos communications d'entreprise, mais peut-être n'êtes-vous pas encore sûr de ce qu'est exactement la "culture d'entreprise". Ce n'est pas grave ! Il s'agit en fait d'un concept assez difficile à cerner, et différents lieux de travail peuvent utiliser ce concept pour signifier différentes choses. Mais, en résumé, la culture d'entreprise est la personnalité de votre lieu de travail - ses croyances, ses valeurs, ses objectifs, son éthique, ses attentes et ses attitudes partagées : ce sont les comportements qu'une entreprise encourage et accepte.

Chez Doodle, par exemple, notre siège social est à Zurich et nous avons également des bureaux à Berlin, Belgrade et Atlanta. Mais si chacun de nos bureaux est différent, ce sont tous des lieux où l'énergie et l'innovation sont appréciées. Lorsque nous sommes au bureau, que nous soyons en Suisse ou en Serbie, nous partageons un objectif commun : faire en sorte que les réunions aient lieu - de la manière la plus simple, intuitive et efficace possible.

Pourquoi la culture de bureau est-elle importante ?

Laissez-nous compter les raisons ! Une culture de bureau positive favorise l'engagement et la satisfaction des employés, encourage la cohésion du travail d'équipe, garantit des recrutements de meilleure qualité et des taux plus élevés de fidélisation du personnel et - et c'est là le plus important - jette les bases d'une performance exceptionnelle des employés.

Pourquoi devrais-je définir la culture de bureau?

En ce qui concerne la culture d'entreprise, votre lieu de travail en possède déjà une, que vous y ayez ou non réfléchi ou tenté de la définir. En l'absence d'un concept défini pour la culture de bureau, une culture se formera naturellement. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais croyez-nous : si vous n'avez pas défini votre culture d'entreprise, vous manquez des occasions clés de façonner les valeurs et l'atmosphère que vous voulez voir sur votre lieu de travail. Sans une culture de bureau définie, vous risquez d'embaucher des employés qui ne correspondent pas à vos attentes, ou de tolérer des styles de gestion et des flux de travail qui ne sont pas idéaux.

Comment puis-je définir la culture de bureau?

Le processus de définition de la culture d'entreprise sera différent pour chaque lieu de travail et pour chaque étape du développement de l'entreprise.

Si vous êtes une start-up en phase de démarrage et que vous êtes sur le point d'embaucher vos premiers employés, il peut être facile de trouver une définition. Asseyez-vous et rédigez une déclaration de mission pour la culture d'entreprise. La déclaration de chaque entreprise sera différente, mais voici quelques éléments auxquels nous vous recommandons de réfléchir :

Objectifs Quel est l'objectif collectif de votre entreprise ?

ValeursQuelles sont les valeurs fondamentales qui sous-tendent votre travail ?

Management Quel style de management souhaitez-vous adopter ?

Equipe Quelles compétences, attitudes et qualités appréciez-vous chez vos employés ?

Pratiques Pensez à l'intégration, à l'exclusion, aux congés, aux avantages sociaux... ....

Politiques Avez-vous des horaires de travail fixes ? Un code vestimentaire ?

Environnement Votre espace est-il décontracté et coloré ? Élégant et professionnel ?

Si vous êtes une entreprise établie sans culture de bureau définie, les choses peuvent devenir un peu plus délicates. Vous devrez peut-être gérer des perceptions multiples - ou même concurrentes - de la culture de bureau au sein de votre équipe. Essayez de mettre tout le monde d'accord en demandant un retour d'information et en menant des enquêtes auprès des employés sur les thèmes de la culture de bureau et de la satisfaction au travail. *Ensuite, vous pourrez établir une culture de bureau définie.

Si votre lieu de travail possède déjà une culture d'entreprise clairement définie, c'est formidable ! Mais assurez-vous que cette définition est plus qu'une simple impression dans votre dossier d'accueil. Vérifiez régulièrement que la culture d'entreprise que vous voulez n'est pas différente de celle que vous avez.

Comment construire une culture d'entreprise ?

Définir Si vous avez été attentif, vous avez déjà franchi la première étape vers la construction d'une culture de bureau positive : la définir réellement.

Recrutez Ne vous contentez pas d'engager des employés pour leurs compétences et leur expérience, engagez-les pour ce qu'ils apporteront à votre culture d'entreprise. Considérez l'adéquation culturelle comme l'un des principaux critères de sélection des nouveaux candidats. Utilisez le processus d'entretien comme une occasion de déterminer si un candidat s'intégrera ou non dans le lieu de travail. Si votre culture d'entreprise récompense l'initiative et le travail indépendant, il ne sert à rien d'embaucher quelqu'un qui aime qu'on lui dise ce qu'il doit faire - même si son C.V. est le plus impressionnant qui arrive sur votre bureau.

Une fois que vous avez engagé les bonnes personnes, gardez-les ! Un taux élevé de fidélisation des employés est meilleur pour le moral, les performances et les résultats. Un environnement de travail flexible, positif et respectueux contribuera grandement à faire en sorte que vos employés restent vos employés pendant longtemps. Une bonne ambiance est un excellent prédicteur de bonnes performances et de la satisfaction du personnel.

Collaborez Tout le monde contribue à former et à maintenir la culture du bureau - c'est pourquoi le travail d'équipe doit être au cœur de la vôtre. Encouragez le sentiment de collaboration et d'appartenance - soulignez le fait que vos employés font partie d'une équipe et ne sont pas seulement les rouages d'une machine.

Comment améliorer la culture d'entreprise ?

Il arrive que la culture de votre bureau soit mise à mal, mais avec quelques efforts, elle peut être ajustée et améliorée. Voici quelques pistes à suivre si vous avez l'impression que la culture de votre entreprise ne fonctionne pas.

Soyez ouvert Assurez-vous que la culture de votre bureau favorise la transparence et la confiance. Gardez les canaux de communication ouverts, par le biais de canaux slack, de réunions régulières et d'une politique de la porte ouverte.

Récompensez et reconnaissez Un lieu de travail ne peut pas se contenter de dire qu'il apprécie certains comportements, attitudes et résultats : il doit joindre le geste à la parole. Reconnaissez et récompensez les comportements que vous encouragez en théorie lorsque vous les voyez en action. La forme de la récompense vous appartient - il peut s'agir d'une promotion ou d'une prime, ou simplement d'une reconnaissance publique d'un excellent travail.

**Veillez à ce que la culture de votre bureau soit en phase avec les valeurs fondamentales de votre entreprise à tous les niveaux. Votre entreprise est-elle "familiale" ? Très bien ! Assurez-vous que vos politiques de congés familiaux et vos horaires de travail flexibles le reflètent.

**Dans un lieu de travail fonctionnel, le feedback doit circuler de manière cohérente entre les managers et les employés et au sein des équipes. Assurez-vous que la culture d'entreprise n'est pas un sujet négligé lors de vos sessions de feedback.

Priorité à la culture La culture de votre bureau n'est pas quelque chose qui se produit spontanément. Et une fois que vous l'avez établie, vous ne pouvez pas la négliger. Faites de la surveillance, de l'ajustement et de l'amélioration continus de votre culture d'entreprise une priorité.

Comment évaluer la culture d'entreprise ?

Vous vous souvenez que nous avons dit que la culture de votre entreprise devait être le moteur de vos pratiques de recrutement ? Eh bien, il en va de même si vous êtes recruté : vous devez évaluer si votre lieu de travail potentiel et sa culture d'entreprise vous conviennent. Mais comment ? Le processus d'entretien peut vous donner un aperçu de la culture de bureau de votre nouvel emploi potentiel, mais il est difficile d'obtenir une image complète. Quelques questions astucieuses peuvent toutefois vous aider à vous faire une idée du thème. Voici quelques questions que toutes les personnes interrogées devraient poser :

Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'entreprise ?

Cette question est un moyen pratique d'avoir une idée des taux de rétention.

La prise de risque est-elle encouragée ?

Il est bon de savoir si vous serez récompensé pour avoir pris l'initiative.

Comment le bon travail est-il célébré ? Comment les erreurs sont-elles traitées ?

Les réponses à cette question donneront un aperçu concis du style de management et des processus de feedback.

Comment les décisions sont-elles prises ici ?

En parcourant les processus décisionnels, vous pourrez évaluer les niveaux de collaboration et la structure organisationnelle.

Quel a été le dernier défi important auquel l'entreprise ou le service a été confronté ? Comment l'a-t-il relevé ?

Il est important de savoir comment votre futur lieu de travail aborde la résolution des problèmes.

Quelles sont les modalités de travail flexibles mises en place ici ?

Ne demandez pas quel type d'aménagement flexible est offert - demandez quels aménagements flexibles ont été effectivement mis en œuvre.

A quoi ressemble une heure de déjeuner typique ici ?

Un instantané de l'heure du déjeuner donne un aperçu de l'atmosphère de l'équipe.

Pouvez-vous me faire visiter les lieux ?

Une visite guidée des bureaux vous donnera une idée encore plus précise de la culture d'entreprise.

Comment puis-je m'adapter à une nouvelle culture de bureau?

Vous êtes peut-être passé d'un lieu de travail où l'on portait des chaussures à capuche et des baskets à un emploi qui ne prévoit même pas de vendredis décontractés. Ou peut-être êtes-vous passé d'un bureau où tout le monde termine à 17 heures à un bureau où l'on prend un verre après le travail tous les deux jours. En plus d'apprendre de nouvelles responsabilités et de nouveaux flux de travail, changer d'emploi signifie souvent naviguer dans une toute nouvelle culture de bureau. Alors, comment gérer cela ?

Tout d'abord, soyez observateur. Prenez exemple sur vos collègues : s'ils donnent un avis franc à la direction, vous pouvez probablement faire de même. Si tous les membres de votre équipe sont à leur bureau à 9 heures, vous devriez y réfléchir à deux fois avant de venir à 10h30. Et ne vous inquiétez pas si vous faites une erreur : vous êtes nouveau et tout le monde devrait être prêt à vous laisser un peu de répit.

Gardez l'esprit ouvert. Venir d'un lieu de travail qui encourage certains types de comportements et de styles de travail peut rendre difficile l'adaptation à un environnement où des comportements différents sont récompensés. Mais cela ne signifie pas que votre ancienne culture de bureau était meilleure ou que votre nouvelle culture de bureau ne présente pas d'avantages. Plongez dans une nouvelle façon de faire les choses et vous découvrirez peut-être qu'elle a ses avantages après tout.

Posez des questions. N'ayez pas peur de demander pourquoi les choses sont faites dans un certain ordre, ou pourquoi certains problèmes sont prioritaires par rapport à d'autres - il est essentiel de comprendre pourquoi votre nouveau lieu de travail fonctionne comme il le fait pour vous adapter à sa culture.

Dois-je participer à la culture de mon bureau ?

En bref, la réponse est oui. Si vous êtes au bureau, vous participez déjà - de manière positive ou négative- à la culture de votre bureau. La réponse plus longue est oui, mais essayez de participer d'une manière qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de participer pleinement à tous les aspects de la culture de votre lieu de travail. Supposons que votre bureau soit extrêmement social - s'il n'y a pas de mal à faire une apparition occasionnelle aux déjeuners de groupe ou aux soirées ping-pong du vendredi, il est aussi parfaitement acceptable de refuser poliment ces invitations. Mais si des aspects plus importants de la culture du bureau vous déplaisent - peut-être n'êtes-vous pas du tout d'accord avec le style de management ou n'arrivez-vous pas à adhérer pleinement aux objectifs commerciaux de l'entreprise - il est peut-être temps de vous demander si la culture du bureau doit changer ou si vous convenez à l'entreprise.

Au secours ! Je déteste la culture de mon bureau!**

Cela peut être difficile ! Et c'est aussi une raison parfaitement légitime de chercher un autre poste dans une autre entreprise. Ne supportez pas une culture qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même si vous n'en avez pas besoin : le fait est que si vous avez l'esprit d'équipe dans une entreprise qui valorise un style de travail indépendant, vous n'atteignez probablement pas votre plein potentiel professionnel. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas la possibilité de démissionner ? Ou si vous aimez votre travail mais détestez la culture de l'entreprise ? Il est temps d'être honnête avec vous-même. Votre bureau à aire ouverte est-il simplement quelque chose qui vous irrite ? Ou affecte-t-il votre capacité à accomplir votre travail ? Faire le tri entre les inconvénients et les véritables problèmes peut vous aider à vous faire une idée plus précise de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas supporter au travail. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à moins d'être dans une petite entreprise ou d'occuper un poste de direction de haut niveau, vous n'êtes peut-être pas en mesure de changer les aspects de la culture du bureau qui vous posent problème. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de changer la culture au sein de votre équipe, en mettant en place des flux de travail, des pratiques et des habitudes plus positifs.

Qu'est-ce qui tue la culture d'entreprise ?

Jusqu'à présent, nous avons essayé de nous concentrer sur le positif. Mais il n'y a pas d'autre façon de le dire : ces pratiques toxiques sont garanties pour tuer une bonne culture de bureau. Attention aux

Trop de règles ! Un code de conduite est une chose utile, mais seulement si les règles qu'il énonce sont intuitives ou nécessaires. Des règles strictes entravent la flexibilité et la créativité et peuvent s'avérer irritantes lorsqu'elles sont appliquées de manière autoritaire. Essayez d'organiser vos règles autour de vos buts et objectifs et ne confondez pas les directives avec les règles à respecter à tout prix.

Microgestion Il y a une différence entre un style de gestion pratique et la microgestion. Les micro-managers étouffent la croissance des employés et les empêchent de s'approprier leur travail, voire d'en être fiers. Dans les cas extrêmes, les micro-managers peuvent être tellement concentrés sur le travail des autres qu'ils négligent leurs propres tâches de gestion. Évitez à tout prix ce style de gestion !

**Les canaux de communication compliqués ne font que semer la confusion, les malentendus et la désinformation. Assurez-vous que tout le monde dans votre bureau est sur la même longueur d'onde en clarifiant vos canaux et styles de communication préférés.

Un environnement sans conséquences Dans tout environnement professionnel, les actions doivent avoir des conséquences. Ne laissez pas les erreurs ou les manquements passer inaperçus - utilisez-les comme une occasion de corriger le tir et de fournir un retour d'information. De la même manière, si le bon travail n'est pas reconnu, les employés perdront rapidement leur motivation. Personne n'a envie d'avoir l'impression de travailler dans le vide !

La culture de mon bureau est-elle inclusive ?

Une culture de bureau positive est une culture dans laquelle chacun se sent accueilli, valorisé et capable de donner son avis. Et quand nous disons tout le monde, nous voulons dire tout le monde : c'est pourquoi il est important d'examiner les préjugés dans votre culture de bureau. Si votre lieu de travail met l'accent sur le fait d'arriver tôt, de rester tard et de participer à des événements en dehors des heures de travail, il peut ne pas être accueillant pour les parents qui travaillent, par exemple. Il vaut la peine de passer votre culture d'entreprise au crible pour s'assurer qu'elle soutient et accueille des employés d'origines diverses.

D'accord, mais je suis un travailleur à distance : comment puis-je participer à la culture d'entreprise ?

De plus en plus, les lieux de travail font appel à des travailleurs à distance. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au bureau qu'il n'est pas important qu'ils se sentent partie prenante de la culture du bureau. En fait, l'un des principaux défis de la gestion des équipes à distance est d'instiller un sentiment de collégialité et une culture tout aussi cohérente et significative que pour les travailleurs sur place. Vous vous souvenez de tout ce que nous avons dit sur l'importance de la culture d'entreprise pour la satisfaction et la performance des employés ? C'est tout aussi vrai pour les équipes à distance. Alors, que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre équipe à distance est engagée et motivée ?

Organisez régulièrement des réunions d'équipe avec votre équipe distante, comme vous le feriez au bureau. Et si votre bureau est composé d'un mélange de travailleurs à distance et de travailleurs sur place, assurez-vous que les travailleurs à distance disposent d'une liaison vidéo fiable pour toutes vos réunions d'équipe sur place. Ce n'est pas loin de la vue, loin de l'esprit !

Fixez des dates régulières de retour d'information avec les travailleurs à distance - ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au bureau qu'ils ne doivent pas être tenus responsables de leurs erreurs ou reconnus pour leurs succès. Essayez de promouvoir une culture du retour d'information à la fois formelle et spontanée, en encourageant le retour d'information informel au sein de l'équipe en plus des sessions programmées.

Utilisez des plateformes de chat comme Slack - un chat Slack peut être plus efficace et intuitif qu'une chaîne d'e-mails. Et assurez-vous que votre Slack dispose d'un canal dédié à la " fontaine à eau ", où les employés peuvent s'écarter du sujet : ces interactions informelles sont excellentes pour la consolidation de l'équipe.

Dans le cadre de votre processus d'intégration des nouveaux employés à distance, assurez-vous qu'ils ont une réunion individuelle avec tous les membres de leur équipe et tout autre contact pertinent dans l'entreprise.

Si le budget le permet, une retraite d'équipe dans un lieu accessible à tous peut offrir toutes sortes d'occasions de renforcer l'esprit d'équipe et de créer des réseaux.

Quelles idées géniales puis-je voler -ahem, emprunter - à d'autres entreprises ?

Zappos prend au sérieux l'adéquation culturelle. Les nouveaux employés se voient offrir 2000 $ pour partir après leur première semaine, s'ils estiment que l'entreprise ne leur convient pas.

Google est connu pour exiger l'excellence mentale et créative de ses employés. Mais saviez-vous qu'elle accorde également la priorité au bien-être physique de son personnel ? Les employés de Google peuvent s'attendre à recevoir gratuitement des repas et des collations nutritifs tous les jours, et ils sont libres d'utiliser les installations sportives du campus de Google.

Pour Squarespace, la collaboration est une valeur fondamentale : la hiérarchie plate en est la preuve ! L'entreprise emploie très peu de personnes à des postes de direction - tout le monde est au même niveau.

Chez Warby Parker, la culture d'entreprise est prise tellement au sérieux qu'il y a même une équipe dédiée à la promotion et à l'amélioration de la culture sur le lieu de travail.

Airbnb tient tellement à ce que ses milliers d'employés dans le monde soient au courant qu'ils organisent une réunion mondiale toutes les deux semaines !

L'entreprise d'équipement de plein air REI récompense réellement ses employés pour leurs aventures en plein air en leur offrant les derniers équipements sportifs et de plein air.