Escritório de Cultura: Tudo o que você sempre quis saber

Tem perguntas sobre cultura de escritório? Doodle tem as respostas!

É a expressão buzzy que está voando pelos espaços de trabalho - mas o que exatamente é culturalidade do escritório? Como você pode construí-la, mudá-la ou fazê-la funcionar para você? Em nosso mergulho profundo na cultura do escritório, estamos olhando além do burburinho...

Então...o que é exatamente a cultura de escritório?

Provavelmente, ela aparece em suas reuniões ou aparece nas comunicações de toda a sua empresa, mas talvez você ainda não tenha certeza do que é exatamente a "cultura de escritório". Tudo bem! Na verdade, é um conceito bastante difícil de ser definido, e diferentes locais de trabalho podem usar o conceito para significar coisas diferentes. Mas, em poucas palavras, a cultura de escritório é a personalidade de seu local de trabalho - suas crenças, valores, objetivos, ética, expectativas e atitudes compartilhadas: são os comportamentos que uma empresa incentiva e aceita.

Na Doodle, por exemplo, nossa base está em Zurique e também temos escritórios em Berlim, Belgrado e Atlanta. Mas embora cada um de nossos escritórios seja diferente, todos eles são lugares onde a energia e a inovação são valorizadas. Quando estamos no escritório, quer estejamos na Suíça ou na Sérvia, compartilhamos um objetivo comum: fazer com que as reuniões aconteçam - da maneira mais simples, intuitiva e eficaz possível.

Por que a cultura de escritório importa?

Vamos contar os caminhos! Uma cultura positiva de escritório promove o engajamento e a satisfação dos funcionários, incentiva o trabalho em equipe coeso, assegura contratações de maior qualidade e maiores taxas de retenção de pessoal e - aqui está o grande - estabelece as bases para um desempenho excepcional dos funcionários.

Por que devo definir cultura de escritório?

Portanto, aqui está o problema da cultura de escritório: seu local de trabalho já tem uma, quer você tenha ou não pensado ou tentado defini-la. Na ausência de um conceito definido de cultura de escritório, uma cultura se formará naturalmente. Agora, isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas confie em nós: se você ainda não definiu sua cultura de escritório, você está perdendo oportunidades chave para moldar os valores e a atmosfera que você quer ver em seu local de trabalho. Sem uma cultura de escritório definida, você pode acabar contratando funcionários que não se encaixam, ou tolerando estilos de gestão e fluxos de trabalho que são menos do que ideais.

Como posso definir cultura de escritório?

O processo de definição da cultura do escritório será diferente para cada local de trabalho e cada estágio do desenvolvimento do negócio.

Se você é um iniciante com dificuldades, prestes a contratar seus primeiros funcionários, então, chegar a uma definição pode ser fácil. Sente-se, e apresente uma declaração de missão para a cultura da empresa. A declaração de cada local de trabalho parecerá diferente, mas aqui estão algumas coisas em que recomendamos que você pense:

Objetivos Qual é o objetivo coletivo de seu local de trabalho?

Valores Que valores essenciais sustentam o trabalho que você faz?

Gerenciamento Qual o estilo de gerenciamento que você está visando?

Equipe Que habilidades, atitudes e atributos você valoriza nos funcionários?

Practices Pense: onboarding, offboarding, leave, benefits...

Políticas Você tem horário de trabalho principal? Um código de vestimenta?

Ambiente Seu espaço é casual e colorido? Elegante e profissional?

Se você é uma empresa estabelecida sem uma cultura de escritório definida, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Você pode ter que gerenciar múltiplas - ou mesmo competir - percepções da cultura de escritório entre sua equipe. Tente trazer todos na mesma página, buscando feedback e conduzindo pesquisas com funcionários sobre os tópicos da cultura de escritório e satisfação no trabalho. *Então, você pode estabelecer uma cultura de escritório definida.

Se você já possui uma cultura de escritório claramente definida, isso é ótimo! Mas certifique-se de que essa definição seja mais do que apenas uma impressão em sua embalagem de bordo. Faça check-in regularmente para ter certeza de que a cultura de escritório que você quer não é diferente da cultura de escritório que você tem.

Como construo a cultura de escritório?

Definir Se você tem prestado atenção, você já completou o primeiro passo para construir uma cultura positiva de escritório: defini-la de fato.

**Não contrate apenas funcionários por suas habilidades e experiência - contrate-os pelo que eles trarão para a cultura de seu escritório. Trate a adequação cultural como um dos principais critérios de seleção para novos candidatos. Use o processo de entrevista como uma oportunidade para determinar se um candidato irá ou não gelar dentro do local de trabalho. Se a cultura de seu escritório recompensa a iniciativa e o trabalho independente, não adianta contratar alguém que goste que lhe digam o que fazer - mesmo que o C.V. deles seja o C.V. mais impressionante que se deparar com sua mesa.

Retenha Caso você tenha contratado as pessoas certas, mantenha-as! Altas taxas de retenção de funcionários são melhores para o moral, o desempenho e o resultado final. Um ambiente de trabalho flexível, positivo e respeitoso contribuirá em muito para garantir que seus funcionários permaneçam por muito tempo. Uma boa atmosfera é um excelente preditor de bom desempenho e satisfação do pessoal.

Colaborar Todos contribuem para formar e sustentar a cultura do escritório - é por isso que o trabalho em equipe deve ser central para o seu. Incentive um senso de colaboração e propriedade - enfatize que seus funcionários fazem parte de uma equipe, não apenas engrenagens em uma máquina.

Como melhorar a cultura do escritório?

Às vezes a cultura de seu escritório é descartada, mas com algum esforço ela pode ser ajustada e melhorada. Aqui estão algumas coisas para tentar se você sente que a cultura de seu escritório simplesmente não está funcionando

Se abra Garanta que a cultura de seu escritório seja uma cultura que promova transparência e confiança. Mantenha os canais de comunicação abertos, através de canais frouxos, reuniões regulares, e uma política de portas abertas.

Recompensar e reconhecer Um local de trabalho não pode simplesmente dizer valorizar certos comportamentos, atitudes e resultados: eles precisam colocar seu dinheiro onde sua boca está. Reconheça e recompense os comportamentos que você encoraja em teoria quando os vê em ação. A forma da recompensa depende de você - pode ser uma promoção ou um bônus, ou simplesmente um reconhecimento público de um excelente trabalho.

**Certifique-se de que sua cultura de escritório está alinhada com os valores centrais de sua empresa em todos os níveis. A sua empresa é "familiar"? Ótimo! Certifique-se de que suas políticas de licenças familiares e horários de trabalho flexíveis reflitam isso.

O feedback consistente Em um local de trabalho funcional, o feedback deve fluir consistentemente entre gerentes e funcionários e através das equipes. Certifique-se de que a cultura do escritório não seja um tópico negligenciado em suas sessões de feedback.

Prioritize Culture Sua cultura de escritório não é algo que acontece espontaneamente. E uma vez estabelecida, não se pode descuidar dela. Faça com que seja uma prioridade monitorar, ajustar e melhorar continuamente a cultura de seu escritório.

Como posso avaliar a cultura do escritório?

Lembra-se de como dissemos que a cultura de seu escritório deveria impulsionar suas práticas de recrutamento? Bem, o mesmo se aplica se você estiver sendo recrutado: você precisa avaliar se seu local de trabalho em perspectiva e sua cultura de escritório serão um bom ajuste para você. Mas como? O processo de entrevista pode lhe dar um vislumbre da cultura de escritório de seu novo emprego em potencial, mas é difícil ter uma visão completa. Algumas perguntas inteligentes, no entanto, podem ajudá-lo a lidar com o tema. Aqui estão algumas perguntas que todos os entrevistados devem fazer:

Há quanto tempo você está com a empresa?

Esta pergunta é uma maneira útil de obter uma noção das taxas de retenção.

É encorajado um comportamento de risco?

É bom saber se você será recompensado por ter tomado a iniciativa.

Como é celebrado o bom trabalho? Como são tratados os erros?

As respostas a esta pergunta darão uma visão concisa do estilo de gestão e dos processos de feedback.

Como são tomadas as decisões aqui?

Caminhando através dos processos de tomada de decisão, você poderá avaliar os níveis de colaboração e a estrutura organizacional.

Qual foi o último desafio significativo que a empresa/departamento enfrentou? Como foi enfrentado?

É importante saber como seu local de trabalho em perspectiva aborda a solução de problemas.

Que tipo de acordos de trabalho flexível estão em vigor aqui?

Não pergunte que tipo de arranjos flexíveis são oferecidos - pergunte que arranjos flexíveis foram realmente implementados.

Como é uma hora típica de almoço aqui?

Um instantâneo da hora do almoço é uma visão da atmosfera da equipe.

Você pode me mostrar o local?

Um passeio pelo escritório lhe dará uma noção ainda mais forte de como é a cultura do escritório.

Como posso me adaptar a uma nova cultura de escritório?

Talvez você tenha passado de um local de trabalho do tipo capuz e tênis para um trabalho que não faz nem mesmo as sextas-feiras ocasionais. Ou talvez você tenha vindo de um escritório onde todos se revezam às 17h para um escritório que faz bebidas após o trabalho, dia sim, dia não. Além de aprender novas responsabilidades e fluxos de trabalho, mudar de emprego muitas vezes significa navegar por toda uma nova cultura de escritório. Então, como você pode administrá-la?

Antes de mais nada, seja observador. Aceite as sugestões de seus colegas - se eles oferecerem um feedback franco à gerência, provavelmente é seguro que você faça o mesmo. Se todos em sua equipe estiverem em sua mesa às 9h00, talvez você queira pensar duas vezes sobre a chegada às 10h30. E não se preocupe se você cometer um erro - você é novo, e todos devem estar dispostos a lhe dar um pouco de folga.

Mantenha uma mente aberta. Vindo de um local de trabalho que encoraja certos tipos de comportamentos e estilos de trabalho pode dificultar o ajuste a um ambiente onde diferentes comportamentos são recompensados. Mas isso não significa que a cultura de seu antigo escritório era melhor, ou que não há benefícios para a cultura de seu novo escritório. Mergulhe em uma nova maneira de fazer as coisas e você poderá descobrir que ela tem suas vantagens, afinal de contas.

Faça perguntas. Não tenha medo de perguntar por que as coisas são feitas em uma determinada ordem, ou por que algumas questões são priorizadas em relação a outras - compreender por que seu novo local de trabalho funciona da maneira como funciona é fundamental para o ajuste à sua cultura.

Preciso participar da cultura do meu escritório?

Bem, a resposta curta é sim. Se você está no escritório, já está participando - seja de forma positiva ou negativa - da cultura de seu escritório. A resposta mais longa é sim, mas tente participar de uma maneira que funcione para você. Você não precisa se engajar plenamente em todos os aspectos da cultura de seu local de trabalho. Digamos que seu escritório é extremamente social - embora não faça mal em fazer uma apresentação ocasional nos almoços de grupo ou nas noites de pingue-pongue de sexta-feira, também é perfeitamente aceitável recusar educadamente estes convites. Mas se aspectos mais críticos da cultura do escritório estão lhe esfregando da maneira errada - talvez você discorde fundamentalmente do estilo de gestão, ou não consiga entrar plenamente nos objetivos comerciais da empresa - então talvez seja hora de considerar se a cultura do escritório precisa mudar, ou se você é uma boa pessoa para a empresa.

Ajuda! Eu odeio a cultura do meu escritório!

Isto pode ser difícil! E é também um motivo perfeitamente legítimo para procurar outra posição em uma empresa diferente. Não tolere uma cultura que o impeça de fazer seu melhor trabalho se você não precisar: o fato é que, se você é um jogador de equipe em uma empresa que valoriza um estilo de trabalho independente, você provavelmente não está alcançando todo o seu potencial profissional. Mas o que acontece se desistir não for uma opção? Ou se você ama o trabalho mas odeia a cultura? É hora de ser honesto com você mesmo. Seu escritório em open space é apenas algo que o irrita? Ou isso afeta sua capacidade de realizar seu trabalho? Ordenar os inconvenientes dos problemas genuínos pode ajudá-lo a ter uma imagem mais clara do que você pode, e não pode, conviver no trabalho. A má notícia é que, a menos que você esteja em uma pequena empresa ou em uma posição de alta gerência, você pode não estar em posição de mudar os aspectos da cultura do escritório que você considera desafiadores. O que você pode tentar é mudar a cultura em sua equipe, iniciando fluxos de trabalho, práticas e hábitos mais positivos.

O que mata a cultura do escritório?

Até agora, temos tentado nos concentrar nos aspectos positivos. Mas não há outra maneira de dizê-lo: estas práticas tóxicas são garantidamente capazes de matar a cultura do bom escritório. Cuidado com

Muitas regras! Um código de conduta é uma coisa útil, mas somente quando as regras que ele estabelece são intuitivas ou necessárias. Regras rígidas dificultam a flexibilidade e a criatividade e podem se mostrar incômodas quando aplicadas de forma pesada. Tente organizar suas regras em torno de suas metas e objetivos e não confunda diretrizes com regras que devem ser obedecidas a todo custo.

Micro-Gestão Existe uma diferença entre um estilo de gestão prática e uma micro-gestão. Os microgerentes asfixiam o crescimento dos funcionários e impedem que eles sintam um sentimento de propriedade e até mesmo orgulho de seu trabalho. Em casos extremos, os microgerentes podem estar tão concentrados em fazer o trabalho de todos os outros que deixam de ter suas próprias funções gerenciais. Evite este estilo gerencial a todo custo!

Canal de comunicação contundente e intuitiva Canais de comunicação volutivos só causam confusão, mal-entendidos e desinformação. Certifique-se de que todos em seu escritório estejam na mesma página, esclarecendo seus canais e estilos de comunicação preferidos.

Um ambiente sem conseqüências Em todos os ambientes profissionais, as ações devem ter conseqüências. Não deixe que erros ou violações passem despercebidos - use-os como uma oportunidade para corrigir e fornecer feedback. Da mesma forma, a menos que o bom trabalho seja reconhecido, os funcionários perderão rapidamente seu impulso. Ninguém quer sentir que está trabalhando no vácuo!

É a cultura do meu escritório inclusiva?

Uma cultura positiva de escritório é aquela em que todos se sentem acolhidos, valorizados e capazes de dar sua contribuição. E quando dizemos todos, queremos dizer todos: é por isso que é importante examinar os preconceitos na cultura de seu escritório. Se seu local de trabalho coloca uma ênfase positiva em chegar cedo, ficar até tarde, e colocar muito tempo de rosto em eventos fora do horário de trabalho, pode não se sentir bem-vindo aos pais trabalhadores, por exemplo. Vale a pena colocar a cultura de seu escritório sob um microscópio, para garantir que ele apóie e dê as boas-vindas aos funcionários de uma diversidade de origens.

Okay, mas eu sou um trabalhador remoto: como participo da cultura do escritório?

Cada vez mais, os locais de trabalho dependem de trabalhadores remotos. E só porque eles não estão no escritório, não significa que não seja importante se eles se sentem parte da cultura do escritório. Na verdade, um dos desafios críticos para gerenciar equipes remotas é incutir um senso de colegialidade e cultura que seja tão coerente e significativo quanto o é para os trabalhadores no local. Lembra-se de tudo o que dissemos sobre como a cultura do escritório é fundamental para a satisfação e o desempenho dos funcionários? Ela é tão verdadeira para as equipes remotas. Então, o que você pode fazer para garantir que sua equipe remota esteja engajada e motivada?

Realize reuniões regulares de equipe com sua equipe remota, exatamente como faria no escritório. E se seu escritório for composto de uma mistura de trabalhadores remotos e trabalhadores no local, certifique-se de que os trabalhadores remotos também tenham um link de vídeo confiável para todas as reuniões de sua equipe no local. Não está fora da vista, fora da mente!

Estabelecer datas regulares de feedback com trabalhadores remotos - só porque eles não estão no escritório não significa que não devem ser responsabilizados por erros ou reconhecidos por seus sucessos. Tente promover uma cultura de feedback que seja tanto formal quanto espontânea, incentivando o feedback informal dentro da equipe em cima das sessões programadas.

Faça uso de plataformas de chat como Slack - um Slack chat pode ser mais eficiente e intuitivo do que uma cadeia de e-mails. E certifique-se de que seu Slack tenha um canal 'watercooler' dedicado, onde os funcionários possam sair do tópico: estas interações casuais são ótimas para a formação de equipes.

Como parte de seus processos de embarque para novas contratações remotas, certifique-se de que eles tenham uma reunião 1:1 com todos em sua equipe, e quaisquer outros contatos relevantes na empresa.

Se o orçamento permitir, um retiro de equipe em um local acessível a todos pode proporcionar todos os tipos de oportunidades para a formação de equipes e redes de contatos.

Que idéias legais posso roubar - ahem, emprestar - de outras empresas?

O Zappos é sério em relação à adequação cultural. Aos novos funcionários são oferecidos 2.000 dólares para sair após sua primeira semana, se acharem que a empresa não é adequada para eles.

Google* é conhecido por exigir excelência mental e criativa de seus funcionários. Mas você sabia que eles também priorizam o bem-estar físico de seus funcionários? Os funcionários do Google podem esperar receber refeições e lanches nutritivos e gratuitos todos os dias, e eles estão livres para fazer uso das instalações da academia no campus do Google.

Para Espaço quadrado, a colaboração é um valor essencial: e eles têm a hierarquia plana para provar isso! A empresa emprega muito poucas pessoas em cargos de gerência - todos os outros estão no mesmo nível.

Em Warby Parker, eles levam a cultura do escritório tão a sério, que há até mesmo uma equipe dedicada a promover e melhorar a cultura em seu local de trabalho.

Airbnb* é tão sério em manter todos os seus milhares de funcionários em todo o mundo no circuito que eles realizam uma reunião mundial quinzenal!

Empresa de equipamentos ao ar livre REI actualmente recompensa seus funcionários por terem aventuras ao ar livre, oferecendo-lhes o que há de mais moderno em equipamentos ao ar livre e esportivos.