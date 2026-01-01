कार्यालय संस्कृति: वह सब कुछ जो आप कभी जानना चाहते थे

ऑफिस की संस्कृति के बारे में सवाल हैं? Doodle के पास जवाब हैं!

यह वह चर्चित वाक्यांश है जो कार्यस्थलों में उड़ रहा है – लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? है कार्यालय संस्कृति? आप इसे कैसे बना सकते हैं, बदल सकते हैं, या अपने लिए काम में ला सकते हैं? कार्यालय संस्कृति में हमारी गहन पड़ताल में, हम सिर्फ चमक-दमक से परे देख रहे हैं…

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

तो… दफ्तर की संस्कृति वास्तव में क्या है?

यह शायद आपकी बैठकों में उठा होगा या आपकी कंपनी-व्यापी संचार में शामिल रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी यह नहीं जानते कि 'ऑफिस कल्चर' वास्तव में क्या है। कोई बात नहीं! वास्तव में इसे परिभाषित करना काफी मुश्किल है, और अलग-अलग कार्यस्थल इस अवधारणा का उपयोग अलग-अलग मायनों में कर सकते हैं। लेकिन संक्षेप में, कार्यालय संस्कृति आपके कार्यस्थल की पहचान है – इसके साझा विश्वास, मूल्य, लक्ष्य, नैतिकता, अपेक्षाएँ और दृष्टिकोण: ये वे व्यवहार हैं जिन्हें एक कंपनी प्रोत्साहित करती है और स्वीकार करती है।

उदाहरण के लिए, Doodle में हमारा मुख्य कार्यालय ज़्यूरिख़ में है और हमारे बर्लिन, बेलग्रेड और अटलांटा में भी कार्यालय हैं। लेकिन जबकि हमारे प्रत्येक कार्यालय अलग हैं, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहाँ ऊर्जा और नवाचार को महत्व दिया जाता है। जब हम कार्यालय में होते हैं, चाहे हम स्विट्ज़रलैंड में हों या सर्बिया में, हमारा एक साझा उद्देश्य होता है: बैठकों को संभव बनाना – यथासंभव सरल, सहज और प्रभावी ढंग से।

कार्यालय की संस्कृति क्यों मायने रखती है?

आइए तरीकों को गिनें! एक सकारात्मक कार्यालय संस्कृति कर्मचारी जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ावा देती है, सामंजस्यपूर्ण टीमवर्क को प्रोत्साहित करती है, उच्च-गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारियों को बनाए रखने की उच्च दर सुनिश्चित करती है और – सबसे महत्वपूर्ण बात – असाधारण कर्मचारी प्रदर्शन के लिए आधार तैयार करती है।

मुझे कार्यालय संस्कृति को क्यों परिभाषित करना चाहिए?

तो, ऑफिस संस्कृति के बारे में बात यह है: आपके कार्यस्थल में पहले से ही एक संस्कृति मौजूद है, चाहे आपने इसके बारे में सोचा हो या इसे परिभाषित करने की कोशिश की हो या नहीं। ऑफिस संस्कृति के लिए एक परिभाषित अवधारणा के अभाव में, एक संस्कृति स्वाभाविक रूप से बन जाएगी। अब, यह जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो, लेकिन भरोसा करें: अगर आपने अपनी ऑफिस संस्कृति को परिभाषित नहीं किया है, तो आप उन मूल्यों और माहौल को आकार देने के महत्वपूर्ण अवसर खो रहे हैं जिन्हें आप अपने कार्यस्थल में देखना चाहते हैं। एक परिभाषित कार्यालय संस्कृति के बिना, हो सकता है कि आप ऐसे कर्मचारियों को काम पर रख लें जो उपयुक्त नहीं हैं, या ऐसी प्रबंधन शैलियों और कार्यप्रवाहों को सहन करें जो आदर्श से कम हों।

मैं कार्यालय की संस्कृति को कैसे परिभाषित कर सकता हूँ?

कार्यालय की संस्कृति को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रत्येक कार्यस्थल और व्यवसाय विकास के प्रत्येक चरण के लिए अलग दिखेगी।

यदि आप एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप हैं और अपने पहले कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले हैं, तो एक परिभाषा तैयार करना आसान हो सकता है। बैठें और कंपनी संस्कृति के लिए एक मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। हर कार्यस्थल का स्टेटमेंट अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम आपको सोचने की सलाह देते हैं:

उद्देश्य आपके कार्यस्थल का सामूहिक लक्ष्य क्या है?

मूल्य आपके काम को कौन-कौन से मूल मूल्य आधार प्रदान करते हैं?

प्रबंधन आप किस प्रबंधन शैली को अपनाना चाहते हैं?

टीम आप कर्मचारियों में किन कौशलों, दृष्टिकोणों और गुणों को महत्व देते हैं?

अभ्यास सोचें: ऑनबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग, अवकाश, लाभ….

नीतियाँ क्या आपके पास मुख्य कार्य घंटे हैं? क्या कोई ड्रेस कोड है?

पर्यावरण क्या आपकी जगह आरामदायक और रंगीन है? स्टाइलिश और पेशेवर?

यदि आप एक स्थापित कंपनी हैं बिना एक परिभाषित कार्यालय संस्कृति होने पर चीजें थोड़ी जटिल हो सकती हैं। आपको अपनी टीम के बीच कार्यालय संस्कृति के कई – या यहां तक कि प्रतिस्पर्धी – दृष्टिकोणों का प्रबंधन करना पड़ सकता है। कार्यालय संस्कृति और कार्य संतुष्टि के विषयों पर प्रतिक्रिया मांगकर और कर्मचारी सर्वेक्षण आयोजित करके सभी को एक ही पृष्ठ पर लाने का प्रयास करें। फिर आप एक परिभाषित कार्यालय संस्कृति स्थापित कर सकते हैं।

यदि आपके कार्यस्थल में पहले से ही एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यालय संस्कृति है, तो यह बहुत अच्छा है! लेकिन सुनिश्चित करें कि वह परिभाषा केवल आपके ऑनबोर्डिंग पैक में एक प्रिंटआउट से कहीं अधिक हो। नियमित रूप से जाँच करते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यालय संस्कृति जिसे आप चाहता है आपकी ऑफिस की संस्कृति से कोई अलग नहीं है। है।

मैं कार्यालय की संस्कृति कैसे बनाऊं?

परिभाषित करें यदि आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपने सकारात्मक कार्यालय संस्कृति बनाने की दिशा में पहला कदम पहले ही पूरा कर लिया है: वास्तव में इसे परिभाषित करना।

भर्ती करें कर्मचारियों को केवल उनके कौशल और अनुभव के लिए न रखें – उन्हें इस आधार पर रखें कि वे आपकी कार्यालय संस्कृति में क्या योगदान देंगे। सांस्कृतिक अनुकूलता को नए उम्मीदवारों के चयन के मुख्य मानदंडों में से एक मानें। साक्षात्कार प्रक्रिया का उपयोग यह निर्धारित करने के अवसर के रूप में करें कि कोई उम्मीदवार कार्यस्थल में घुल-मिल पाएगा या नहीं। यदि आपकी कार्यालय संस्कृति पहल और स्वतंत्र कार्य को पुरस्कृत करती है, तो ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना बेकार है जिसे यह बताया जाना पसंद है कि क्या करना है – भले ही उनका सीवी आपकी मेज पर आने वाला सबसे प्रभावशाली ही क्यों न हो।

रखें एक बार जब आप सही लोगों को काम पर रख लेते हैं, तो उन्हें बनाए रखें! उच्च कर्मचारी प्रतिधारण दरें मनोबल, प्रदर्शन और निचले मुनाफे के लिए बेहतर होती हैं। एक लचीला, सकारात्मक और सम्मानजनक कार्य वातावरण यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा कि आपके कर्मचारी लंबे समय तक आपके साथ बने रहें। एक अच्छा माहौल अच्छे प्रदर्शन और कर्मचारियों की संतुष्टि का एक उत्कृष्ट संकेतक है।

सहयोग करें कार्यालय की संस्कृति को बनाने और बनाए रखने में हर कोई योगदान देता है – इसलिए टीमवर्क आपकी संस्कृति का केंद्र होना चाहिए। सहयोग और स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहित करें – इस बात पर जोर दें कि आपके कर्मचारी सिर्फ मशीन के पुर्जे नहीं, बल्कि एक टीम का हिस्सा हैं।

मैं कार्यालय की संस्कृति को कैसे सुधारूँ?

कभी-कभी आपका कार्यालयिक माहौल रास्ते से भटक जाता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से इसे समायोजित और बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपका कार्यालयिक माहौल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये कुछ उपाय आज़माएँ।

खुले रहें सुनिश्चित करें कि आपका कार्यालयिक वातावरण पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा दे। संचार के माध्यम खुले रखें, जैसे स्लैक चैनल, नियमित बैठकें और खुले दरवाजे की नीति।

पुरस्कार और मान्यता एक कार्यस्थल सिर्फ नहीं कर सकता कहें वे कुछ व्यवहारों, दृष्टिकोणों और परिणामों को महत्व देते हैं: उन्हें अपने शब्दों को पैसे से साबित करना होगा। जब आप उन व्यवहारों को व्यवहार में देखें जिन्हें आप सैद्धांतिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं, तो उन्हें पहचानें और पुरस्कृत करें। पुरस्कार का स्वरूप आप पर निर्भर करता है – यह पदोन्नति या बोनस हो सकता है, या केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए सार्वजनिक मान्यता।

मूल्यों को दृष्टि में रखें सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय की संस्कृति हर स्तर पर आपकी कंपनी के मूल मूल्यों के अनुरूप हो। क्या आपकी कंपनी 'परिवार-अनुकूल' है? शानदार! सुनिश्चित करें कि आपकी पारिवारिक अवकाश नीतियाँ और लचीले कार्य घंटे इसे प्रतिबिंबित करें।

निरंतर प्रतिक्रिया एक कार्यक्षम कार्यस्थल में, प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच तथा टीमों में निरंतर प्रतिक्रिया का प्रवाह होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके प्रतिक्रिया सत्रों में कार्यालय संस्कृति को अनदेखा न किया जाए।

संस्कृति को प्राथमिकता दें आपकी कार्यालय संस्कृति अपने आप नहीं बनती। और एक बार जब आप इसे स्थापित कर लेते हैं, तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अपनी कार्यालय संस्कृति की निरंतर निगरानी, समायोजन और सुधार करना अपनी प्राथमिकता बनाएं।

मैं कार्यालय की संस्कृति का मूल्यांकन कैसे कर सकता हूँ?

याद है हमने कहा था कि आपकी ऑफिस संस्कृति आपकी भर्ती प्रक्रियाओं को निर्देशित करनी चाहिए? खैर, वही बात तब भी लागू होती है जब आप खुद भर्ती हो रहे हों: आपको यह आकलन करना होगा कि आपका संभावित कार्यस्थल और उसकी ऑफिस संस्कृति आपके लिए उपयुक्त होगी या नहीं। लेकिन कैसे? साक्षात्कार प्रक्रिया आपको आपकी संभावित नई नौकरी के कार्यालय संस्कृति की एक झलक दे सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर पाना मुश्किल होता है। हालांकि, कुछ चतुर प्रश्न आपको इस विषय को समझने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो सभी साक्षात्कारार्थियों को पूछने चाहिए:

आप कंपनी के साथ कितने समय से हैं?

यह प्रश्न प्रतिधारण दरों का अंदाज़ा लगाने का एक सुविधाजनक तरीका है।

क्या जोखिम लेने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है?

यह जानना अच्छा है कि पहल करने पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा या नहीं।

अच्छे काम का जश्न कैसे मनाया जाता है? गलतियों से कैसे निपटा जाता है?

इस प्रश्न के उत्तर प्रबंधन शैली और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में संक्षिप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

यहाँ निर्णय कैसे लिए जाते हैं?

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से गुजरने से आपको सहयोग के स्तर और संगठनात्मक संरचना का आकलन करने में मदद मिलेगी।

फर्म/विभाग ने आखिरी महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कैसे किया?

यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका संभावित कार्यस्थल समस्या-समाधान के लिए क्या तरीका अपनाता है।

यहाँ किस प्रकार की लचीली कार्य व्यवस्थाएँ लागू हैं?

यह न पूछें कि किस प्रकार की लचीली व्यवस्थाएँ हैं। प्रस्तावित – पूछें कि वास्तव में क्या लचीले इंतज़ाम किए गए हैं लागू किया गया।

यहाँ एक सामान्य दोपहर के भोजन का समय कैसा दिखता है?

दोपहर के भोजन के समय की एक झलक टीम के माहौल में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

क्या आप मुझे इधर-उधर घुमा सकते हैं?

कार्यालय का एक भ्रमण आपको कार्यालय की संस्कृति का और भी गहरा एहसास देगा।

मैं नई कार्यालय संस्कृति के अनुकूल कैसे हो सकता हूँ?

शायद आपने हुडी और स्नीकर्स वाले कार्यस्थल से ऐसी नौकरी में कदम रखा है जहाँ कैज़ुअल फ्राइडे भी नहीं होता। या शायद आप ऐसे ऑफिस से आए हैं जहाँ हर कोई शाम 5 बजे क्लॉक आउट कर जाता था, और अब आप ऐसे ऑफिस में हैं जहाँ हर दूसरे दिन काम के बाद ड्रिंक्स होती हैं। नई जिम्मेदारियाँ और वर्कफ़्लो सीखने के साथ-साथ, नौकरी बदलने का मतलब अक्सर एक पूरी तरह से नए ऑफिस कल्चर को समझना भी होता है। तो आप इसे कैसे संभाल सकते हैं?

सबसे पहले, चौकस रहें। अपने सहकर्मियों से संकेत लें – अगर वे प्रबंधन को बेबाक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपके लिए भी ऐसा करना सुरक्षित होगा। अगर आपकी टीम के सभी लोग सुबह 9 बजे तक अपनी-अपनी डेस्क पर मौजूद होते हैं, तो आपको 10:30 बजे आना दोबारा सोचने की बात हो सकती है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो घबराएँ नहीं – आप नए हैं, और हर किसी को आपको थोड़ी छूट देनी चाहिए।

खुला दिमाग रखें। एक ऐसे कार्यस्थल से आना जो कुछ प्रकार के व्यवहारों और काम करने की शैलियों को प्रोत्साहित करता है, एक ऐसे वातावरण में ढलना मुश्किल बना सकता है जहाँ अलग तरह के व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पुराना कार्यालय संस्कृति बेहतर थी, या आपके नए कार्यालय संस्कृति के कोई लाभ नहीं हैं। काम करने के नए तरीके को अपनाएँ और आप पाएँगे कि इसमें आखिरकार इसके अपने फायदे हैं।

प्रश्न पूछें। यह जानने में संकोच न करें कि चीज़ें किसी विशेष क्रम में क्यों की जाती हैं, या कुछ मुद्दों को दूसरों पर प्राथमिकता क्यों दी जाती है – यह समझना कि आपका नया कार्यस्थल जिस तरह से काम करता है, उसकी संस्कृति में समायोजित होने के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या मुझे अपने कार्यालय की संस्कृति में भाग लेना चाहिए?

ठीक है, संक्षिप्त उत्तर हाँ है। यदि आप कार्यालय में हैं, तो आप पहले से ही भाग ले रहे हैं – चाहे वह सकारात्मक या एक नकारात्मक तरीके से – आपके कार्यालय की संस्कृति में। लंबा उत्तर है हाँ, लेकिन ऐसे तरीके से भाग लेने की कोशिश करें जो आपके लिए उपयुक्त हो। आपको अपने कार्यस्थल की संस्कृति के हर पहलू में पूरी तरह से शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपका ऑफिस बहुत सामाजिक है – जबकि कभी-कभार ग्रुप लंच या शुक्रवार की पिंग-पोंग नाइट्स में शामिल होने से कोई नुकसान नहीं होता, यह भी पूरी तरह से स्वीकार्य है कि आप इन निमंत्रणों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दें। लेकिन अगर कार्यालय की संस्कृति के अधिक महत्वपूर्ण पहलू आपको नागवार गुजर रहे हैं - हो सकता है कि आप प्रबंधन की शैली से मौलिक रूप से असहमत हों, या फर्म के व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से सहमत न हो पा रहे हों - तो यह विचार करने का समय हो सकता है कि क्या कार्यालय की संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है, या आप कंपनी के लिए उपयुक्त हैं।

मदद! मुझे अपने ऑफिस की संस्कृति से नफरत है!

यह मुश्किल हो सकता है! और यह किसी दूसरी कंपनी में दूसरी नौकरी तलाशने का एक पूरी तरह से जायज़ कारण भी है। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी संस्कृति को बर्दाश्त न करें जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने से रोकती हो: सच तो यह है कि अगर आप ऐसी फर्म में टीम-प्लेयर हैं जो स्वतंत्र काम करने की शैली को महत्व देती है, तो आप शायद अपनी पूरी पेशेवर क्षमता तक नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर नौकरी छोड़ना विकल्प नहीं है तो क्या होगा? या अगर आपको नौकरी पसंद है लेकिन संस्कृति से नफरत है? अब अपने आप से ईमानदार होने का समय है। क्या आपका ओपन-प्लान ऑफिस सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको चिढ़ाती है? या क्या यह आपके काम को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है? असुविधाओं को वास्तविक समस्याओं से अलग करने से आपको इस बात की एक स्पष्ट तस्वीर पाने में मदद मिल सकती है कि आप काम पर किस चीज़ के साथ रह सकते हैं, और किस चीज़ के साथ नहीं। बुरी खबर यह है कि, जब तक आप किसी छोटी कंपनी में या उच्च-स्तरीय प्रबंधन पद पर नहीं हैं, आप कार्यालय संस्कृति के उन पहलुओं को बदलने की स्थिति में नहीं हो सकते जिन्हें आप चुनौतीपूर्ण पाते हैं। आप जो कर सकते हैं वह है अपनी टीम में संस्कृति को बदलना, अधिक सकारात्मक कार्यप्रवाह, प्रथाओं और आदतों को शुरू करके।

कार्यालय की संस्कृति को क्या नष्ट करता है?

अब तक, हमने सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। लेकिन इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है: ये विषाक्त प्रथाएँ अच्छी कार्यालय संस्कृति को नष्ट कर देंगी। इनसे सावधान रहें

बहुत ज़्यादा नियम! एक आचार संहिता उपयोगी होती है, लेकिन केवल तब जब इसमें दिए गए नियम सहज और आवश्यक हों। सख्त नियम लचीलेपन और रचनात्मकता में बाधा डालते हैं और जब इन्हें कठोरता से लागू किया जाता है तो ये कष्टप्रद साबित हो सकते हैं। अपने नियमों को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास करें और दिशानिर्देशों को उन नियमों के साथ भ्रमित न करें जिन्हें हर हाल में मानना अनिवार्य है।

सूक्ष्म-प्रबंधन व्यावहारिक प्रबंधन शैली और सूक्ष्म-प्रबंधन में अंतर होता है। सूक्ष्म-प्रबंधक कर्मचारियों के विकास को दबाते हैं और उन्हें अपने काम के प्रति स्वामित्व की भावना और गर्व महसूस करने से रोकते हैं। चरम मामलों में, सूक्ष्म-प्रबंधक इतने अधिक दूसरों का काम करने में व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी प्रबंधकीय जिम्मेदारियों में चूक कर जाते हैं। हर हाल में इस प्रबंधन शैली से बचें!

अप्रत्याशित संचार जटिल संचार चैनल केवल भ्रम, गलतफहमी और गलत सूचना पैदा करते हैं। अपने पसंदीदा संचार चैनलों और शैलियों को स्पष्ट करके सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय में हर कोई एक ही पृष्ठ पर हो।

परिणाम-रहित वातावरण हर पेशेवर माहौल में, हर कार्रवाई का परिणाम होना चाहिए। गलतियों या उल्लंघनों को अनदेखा न करें – इन्हें सुधार करने और प्रतिक्रिया देने का अवसर समझें। इसी तरह, जब तक अच्छे काम को सराहा नहीं जाएगा, कर्मचारी जल्दी ही अपनी प्रेरणा खो देंगे। कोई भी यह महसूस नहीं करना चाहता कि वह निर्वात में काम कर रहा है!

क्या मेरा कार्यालय का माहौल समावेशी है?

एक सकारात्मक कार्यालय संस्कृति वह है जिसमें हर कोई स्वागत महसूस करे, सम्मानित महसूस करे, और अपनी राय दे सके। और जब हम कहते हैं हर कोई, तो हमारा मतलब है सब कोईयही कारण है कि अपने कार्यालय की संस्कृति में मौजूद पूर्वाग्रहों की जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि आपका कार्यस्थल जल्दी आने, देर तक रुकने और कार्य समय के बाद होने वाले कार्यक्रमों में अधिक समय बिताने पर सकारात्मक जोर देता है, तो यह उदाहरण के लिए कामकाजी माता-पिता के लिए स्वागतयोग्य नहीं लग सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के कर्मचारियों का समर्थन और स्वागत करता है, अपनी कार्यालय संस्कृति की बारीकी से जांच करना सार्थक है।

ठीक है, लेकिन मैं एक रिमोट वर्कर हूँ: मैं ऑफिस की संस्कृति में कैसे भाग लूँ?

दिन-ब-दिन कार्यस्थल दूरस्थ कर्मचारियों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि वे कार्यालय में नहीं हैं, इसका यह मतलब नहीं कि कार्यालय की संस्कृति का हिस्सा महसूस करना महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में, दूरस्थ टीमों के प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण चुनौती है सहकर्मिता और संस्कृति की भावना को स्थापित करना, जो ऑनसाइट कर्मचारियों के लिए जितनी सुसंगत और सार्थक होती है, उतनी ही सुसंगत और सार्थक हो। क्या आपको याद है कि हमने कर्मचारी संतुष्टि और प्रदर्शन के लिए कार्यालय संस्कृति के महत्व के बारे में जो कुछ भी कहा था? यह दूरस्थ टीमों के लिए भी उतना ही सच है। तो, आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपकी दूरस्थ टीम संलग्न और प्रेरित रहे?

अपनी रिमोट टीम के साथ ठीक वैसे ही नियमित टीम बैठकें आयोजित करें जैसे आप कार्यालय में करते थे। और यदि आपका कार्यालय रिमोट वर्कर्स और ऑनसाइट वर्कर्स के मिश्रण से बना है, तो सुनिश्चित करें कि रिमोट वर्कर्स को भी आपकी सभी ऑनसाइट टीम बैठकों के लिए एक विश्वसनीय वीडियो लिंक मिले। दूर की चीज़ें नजरों से ओझल हो सकती हैं, लेकिन दिमाग से नहीं!

दूरस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित फीडबैक तिथियाँ निर्धारित करें – सिर्फ इसलिए कि वे कार्यालय में नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गलतियों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए या उनकी सफलताओं को सराहा नहीं जाना चाहिए। निर्धारित सत्रों के अलावा टीम के भीतर अनौपचारिक फीडबैक को प्रोत्साहित करके औपचारिक और सहज दोनों तरह की फीडबैक संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करें।

Slack जैसे चैट प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें – Slack चैट ईमेल श्रृंखला की तुलना में अधिक कुशल और सहज हो सकती है। और सुनिश्चित करें कि आपके Slack में एक समर्पित 'वाटरकूलर' चैनल हो, जहाँ कर्मचारी विषय से हटकर बातें कर सकें: ये अनौपचारिक बातचीत टीम निर्माण के लिए बेहतरीन होती हैं।

नए रिमोट कर्मचारियों के ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सुनिश्चित करें कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य और कंपनी में किसी भी अन्य प्रासंगिक संपर्क के साथ एक-एक बैठक करें।

यदि बजट अनुमति दे तो सभी के लिए सुलभ किसी स्थान पर टीम रिट्रीट टीम-निर्माण और नेटवर्किंग के लिए हर तरह के अवसर प्रदान कर सकता है।

मैं दूसरी कंपनियों से कौन से शानदार विचार चुरा – *अरे*, उधार ले सकता हूँ?

ज़ैपोस सांस्कृतिक अनुकूलता को लेकर गंभीर है। नए कर्मचारियों को $2000 की पेशकश की जाती है। छोड़ना उनके पहले सप्ताह के बाद, यदि उन्हें लगता है कि कंपनी उनके लिए सही नहीं है।

गूगल यह अपने कर्मचारियों से मानसिक और रचनात्मक उत्कृष्टता की मांग करने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपने कर्मचारियों की शारीरिक भलाई को भी प्राथमिकता देते हैं? गूगल के कर्मचारी हर दिन मुफ्त, पौष्टिक भोजन और नाश्ते की उम्मीद कर सकते हैं, और वे गूगल परिसर में जिम की सुविधाओं का नि:शुल्क उपयोग कर सकते हैं।

के लिए स्क्वरस्पेससहयोग एक मूल मूल्य है: और इसे साबित करने के लिए उनकी संरचना समतल है! कंपनी में प्रबंधन पदों पर बहुत ही कम लोग हैं – बाकी सभी एक ही स्तर पर हैं।

पर वार्बी पार्करवे कार्यालय की संस्कृति को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उनके कार्यस्थल में संस्कृति को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए एक समर्पित टीम भी है।

एयरबीएनबी अपनी दुनिया भर के हज़ारों कर्मचारियों को सूचित रखने को लेकर इतने गंभीर हैं कि वे पखवाड़े में एक बार एक वैश्विक बैठक आयोजित करते हैं!

आउटडोर गियर कंपनी आरईआई वास्तव में अपने कर्मचारियों को आउटडोर रोमांच के लिए पुरस्कृत करता है, उन्हें नवीनतम आउटडोर और खेल उपकरण उपहार में देकर।