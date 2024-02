Kontorets kultur: Alt, hvad du nogensinde har ønsket at vide

Har du spørgsmål om kontorets kultur? Doodle har svarene!

Det er et meget populært udtryk, der flyver rundt på arbejdspladserne - men hvad er egentlig **kontorkultur? Hvordan kan du opbygge den, ændre den eller få den til at fungere for dig? I vores dybdegående dykning i kontorkultur ser vi ud over det...

Så...hvad er kontorkultur helt præcist?

Det er sikkert blevet nævnt på dine møder eller i din virksomhedskommunikation, men måske er du stadig ikke sikker på, hvad "kontorkultur" egentlig er. Det er helt i orden! Det er faktisk et ret svært begreb at definere, og forskellige arbejdspladser kan bruge begrebet til at betyde forskellige ting. Men kort fortalt er kontorkultur arbejdspladsens personlighed - dens fælles overbevisninger, værdier, mål, etik, forventninger og holdninger: det er den adfærd, som en virksomhed opfordrer til og accepterer.

Hos Doodle har vi f.eks. vores hjemmebase i Zürich, og vi har også kontorer i Berlin, Beograd og Atlanta. Men selv om hvert af vores kontorer er forskellige, er de alle steder, hvor energi og innovation vægtes højt. Når vi er på kontoret, uanset om vi er i Schweiz eller Serbien, har vi et fælles mål: at få møder til at finde sted - så enkelt, intuitivt og effektivt som muligt.

Hvorfor er kontorkultur vigtig?

Lad os tælle vejene! En positiv kontorkultur fremmer medarbejdernes engagement og tilfredshed, tilskynder til et sammenhængende teamwork, sikrer ansættelser af højere kvalitet og højere personalefastholdelse og - her er det store - lægger grunden til exceptionelle medarbejderpræstationer.

Hvorfor skal jeg definere kontorkultur?

Nu skal du høre, hvad der sker med kontorkulturen: Din arbejdsplads har allerede en sådan, uanset om du har tænkt over den eller forsøgt at definere den. Hvis der ikke findes et defineret koncept for kontorkultur, vil der opstå en kultur på naturlig vis. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men tro os: Hvis du ikke har defineret din kontorkultur, går du glip af vigtige muligheder for at forme de værdier og den atmosfære, som du ønsker at se på din arbejdsplads. Uden en defineret kontorkultur kan du ende med at ansætte medarbejdere, der ikke passer ind, eller tolerere ledelsesstile og arbejdsgange, der ikke er ideelle.

Hvordan kan jeg definere kontorkultur?

Processen med at definere kontorkultur vil se anderledes ud for hver arbejdsplads og hver fase af forretningsudviklingen.

Hvis du er en nystartet virksomhed, der er ved at ansætte dine første medarbejdere, kan det være nemt at finde en definition. Sæt dig ned, og find på en mission statement for virksomhedskulturen. Hver enkelt arbejdsplads' erklæring vil se anderledes ud, men her er nogle ting, som vi anbefaler, at du tænker over:

Målsætninger Hvad er din arbejdsplads' kollektive mål?

Værdier Hvilke kerneværdier ligger til grund for det arbejde, I udfører?

Ledelse Hvilken ledelsesstil tilstræber du?

Team Hvilke færdigheder, holdninger og egenskaber lægger du vægt på hos dine medarbejdere?

Praksis Tænk på: onboarding, offboarding, orlov, fordele....

Politikker Har I centrale arbejdstider? En dresscode?

Miljø Er jeres lokaler afslappet og farverige? Elegant og professionelt?

Hvis du er en etableret virksomhed uden en defineret kontorkultur, kan det blive lidt vanskeligere. Du kan være nødt til at håndtere flere - eller endda konkurrerende - opfattelser af kontorkulturen blandt dit team. Prøv at få alle på samme side ved at søge feedback og gennemføre medarbejderundersøgelser omkring emnerne kontorkultur og arbejdstilfredshed. Så kan du opstille en defineret kontorkultur.

Hvis din arbejdsplads allerede har en klart defineret kontorkultur, er det fantastisk! Men sørg for, at denne definition er mere end blot en udskrift i din indslusningspakke. Tjek jævnligt ind for at sikre dig, at den kontorkultur, du ønsker ikke er anderledes end den kontorkultur, du har.

Hvordan opbygger jeg en kultur på kontoret?

Den definerer Hvis du har været opmærksom, har du allerede taget det første skridt til at opbygge en positiv kontorkultur: at definere den.

Rekruter Lad være med at ansætte medarbejdere på grund af deres færdigheder og erfaring - ansæt dem også på grund af det, de vil bidrage til din kontorkultur. Behandl kulturel tilpasning som et af de vigtigste udvælgelseskriterier for nye kandidater. Brug interviewprocessen som en mulighed for at afgøre, om en kandidat vil falde godt til på arbejdspladsen eller ej. Hvis din kontorkultur belønner initiativ og selvstændigt arbejde, nytter det ikke noget at ansætte en person, der kan lide at få at vide, hvad han/hun skal gøre - også selv om det er det mest imponerende cv, der kommer over dit skrivebord.

Bliv ved Når du har ansat de rigtige medarbejdere, skal du beholde dem! En høj fastholdelse af medarbejdere er bedre for moralen, præstationerne og bundlinjen. Et fleksibelt, positivt og respektfuldt arbejdsmiljø vil i høj grad bidrage til at sikre, at dine medarbejdere forbliver dine medarbejdere i lang tid. En god atmosfære er en fremragende forudsigelse af gode præstationer og medarbejdertilfredshed.

Samarbejde Alle bidrager til at danne og opretholde kontorkulturen - derfor bør teamwork være centralt for din. Fremme en følelse af samarbejde og ejerskab - fremhæv, at dine medarbejdere er en del af et team og ikke bare et tandhjul i en maskine.

Hvordan forbedrer jeg kontorkulturen?

Nogle gange bliver din kontorkultur kastet ud af kurs, men med en vis indsats kan den justeres og forbedres. Her er nogle ting, du kan prøve, hvis du føler, at din kontorkultur bare ikke fungerer

Vær åben Sørg for, at din kontorkultur er en kultur, der fremmer gennemsigtighed og tillid. Hold kommunikationskanalerne åbne gennem slack-kanaler, regelmæssige møder og en politik med åbne døre.

Beløn og anerkend En arbejdsplads kan ikke bare sige at de værdsætter visse former for adfærd, holdninger og resultater: de skal sætte handling bag ordene. Anerkend og beløn de adfærdsmønstre, som du opmuntrer i teorien, når du ser dem i praksis. Formen for belønningen er op til dig - det kan være en forfremmelse eller en bonus, eller blot en offentlig anerkendelse af fremragende arbejde.

Hold værdierne i sigte Sørg for, at din kontorkultur er i overensstemmelse med virksomhedens kerneværdier på alle niveauer. Er din virksomhed "familievenlig"? Fint! Sørg for, at dine politikker for familieorlov og fleksible arbejdstider afspejler dette.

Sammenhængende feedback På en funktionel arbejdsplads bør feedback strømme konsekvent mellem ledere og medarbejdere og i alle teams. Sørg for, at kontorets kultur ikke er et overset emne i dine feedback-sessioner.

Prioriter kultur Din kontorkultur er ikke noget, der opstår spontant. Og når du først har etableret den, kan du ikke forsømme den. Gør det til en prioritet løbende at overvåge, justere og forbedre din kontorkultur.

Hvordan kan jeg vurdere kontorkulturen?

Kan du huske, at vi sagde, at din kontorkultur skal være styrende for din rekrutteringspraksis? Det samme gælder, hvis du skal ansættes: Du skal vurdere, om din kommende arbejdsplads og dens kontorkultur passer godt til dig. Men hvordan? Interviewprocessen kan give dig et glimt af dit potentielle nye jobs kontorkultur, men det er svært at få det fulde billede. Et par smarte spørgsmål kan dog hjælpe dig med at få et indblik i temaet. Her er nogle spørgsmål, som alle interviewpersoner bør stille:

Hvor længe har du været ansat i virksomheden?

Dette spørgsmål er en praktisk måde at få en fornemmelse af fastholdelsesgraden på.

Er risikovillig adfærd opmuntret?

Det er godt at vide, om du bliver belønnet for at tage initiativ.

Hvordan fejres godt arbejde? Hvordan håndteres fejltagelser?

Svarene på dette spørgsmål vil give et kortfattet indblik i ledelsesstil og feedbackprocesser.

Hvordan træffes beslutninger her?

En gennemgang af beslutningsprocesserne vil hjælpe dig med at vurdere samarbejdsniveauet og den organisatoriske struktur.

Hvad var den sidste store udfordring, som virksomheden/afdelingen stod over for? Hvordan blev den håndteret?

Det er vigtigt at vide, hvordan din kommende arbejdsplads griber problemløsning an.

Hvilken slags fleksible arbejdsordninger findes der her?

Spørg ikke, hvilken slags fleksible ordninger der udbydes - spørg, hvilke fleksible ordninger der faktisk er implementeret.

Hvordan ser en typisk frokosttime ud her?

Et øjebliksbillede af frokostpausen giver et indblik i teamets atmosfære.

Kan du vise mig rundt?

En rundvisning på kontoret vil give dig en endnu bedre fornemmelse af, hvordan kontorets kultur er.

Hvordan kan jeg tilpasse mig til en ny kontorkultur?

Måske er du flyttet fra en arbejdsplads med hættetrøjer og kondisko til et job, hvor der ikke engang er afslappede fredage. Eller måske er du kommet fra et kontor, hvor alle går ud kl. 17.00, til et kontor, hvor der er drinks efter arbejde hver anden dag. Ud over at du skal lære nye ansvarsområder og arbejdsgange at kende, betyder det at skifte job ofte også, at du skal navigere i en helt ny kontorkultur. Så hvordan kan du håndtere det?

Først og fremmest skal du være opmærksom. Tag udgangspunkt i dine kolleger - hvis de giver åbenhjertig feedback til ledelsen, er det sandsynligvis sikkert, at du kan gøre det samme. Hvis alle på dit team er ved deres skrivebord kl. 9.00, skal du måske tænke dig om to gange, før du kommer ind kl. 10.30. Og du skal ikke være nervøs, hvis du begår en fejl - du er ny, og alle bør være villige til at give dig en smule ro.

Vær åben. Hvis du kommer fra en arbejdsplads, der opfordrer til bestemte former for adfærd og arbejdsformer, kan det være svært at tilpasse sig et miljø, hvor andre former for adfærd belønnes. Men det betyder ikke, at din gamle kontorkultur var bedre, eller at der ikke er fordele ved din nye kontorkultur. Dyk ned i en ny måde at gøre tingene på, og du vil måske opdage, at den alligevel har sine fordele.

Stil spørgsmål. Vær ikke bange for at spørge, hvorfor tingene gøres i en bestemt rækkefølge, eller hvorfor nogle ting prioriteres højere end andre - at forstå, hvorfor din nye arbejdsplads fungerer på den måde, som den gør, er afgørende for at tilpasse sig kulturen.

Har jeg brug for at deltage i mit kontors kultur?

Det korte svar er ja. Hvis du er på kontoret, deltager du allerede - enten på en positiv eller negativ måde - i kulturen på dit kontor. Det længere svar er ja, men prøv at deltage på en måde, der fungerer for dig. Du behøver ikke at deltage fuldt ud i alle aspekter af din arbejdsplads' kultur. Lad os sige, at dit kontor er ekstremt socialt - selv om det ikke skader at dukke op til gruppefrokoster eller fredagspingpongaftener, er det også helt acceptabelt at afvise disse invitationer høfligt. Men hvis mere kritiske aspekter af kontorets kultur gør dig utilfreds - måske er du grundlæggende uenig med ledelsesstilen eller kan ikke helt tilslutte dig virksomhedens forretningsmæssige mål - så er det måske på tide at overveje, om kontorets kultur skal ændres, eller om du passer godt til virksomheden.

Hjælp! Jeg hader min kontorkultur!

Dette kan være svært! Og det er også en helt legitim grund til at søge en anden stilling i en anden virksomhed. Du skal ikke finde dig i en kultur, der forhindrer dig i at gøre dit bedste arbejde, hvis du ikke behøver det: Hvis du er en holdspiller i en virksomhed, der værdsætter en uafhængig arbejdsstil, udnytter du sandsynligvis ikke dit fulde professionelle potentiale. Men hvad sker der, hvis det ikke er en mulighed at sige op? Eller hvis du elsker dit job, men hader kulturen? Så er det på tide at være ærlig over for dig selv. Er dit storrumskontor blot noget, der irriterer dig? Eller påvirker det din evne til at udføre dit arbejde? Hvis du sorterer ulemperne fra de reelle problemer, kan det hjælpe dig med at få et klarere billede af, hvad du kan og ikke kan leve med på dit arbejde. Den dårlige nyhed er, at medmindre du arbejder i en lille virksomhed eller har en lederstilling på højt niveau, er du måske ikke i stand til at ændre de aspekter af kontorkulturen, som du finder udfordrende. Det, du kan forsøge, er at ændre kulturen i dit team ved at iværksætte mere positive arbejdsgange, praksis og vaner.

Hvad dræber kontorkulturen?

Indtil videre har vi forsøgt at fokusere på det positive. Men der er ingen anden måde at sige det på: Disse giftige praksisser dræber med garanti en god kontorkultur. Hold øje med

Tå mange regler! En adfærdskodeks er en nyttig ting, men kun når de regler, den opstiller, er intuitive eller nødvendige. Strenge regler hæmmer fleksibilitet og kreativitet og kan være irriterende, når de anvendes på en hårdhændet måde. Prøv at organisere dine regler omkring dine mål og målsætninger, og lad være med at blande retningslinjer sammen med regler, der skal overholdes for enhver pris.

Mikro-ledelse Der er forskel på en praktisk ledelsesstil og mikro-ledelse. Mikromanagere kvæler medarbejdernes udvikling og forhindrer medarbejderne i at føle ejerskab til og endda stolthed over deres arbejde. I ekstreme tilfælde kan mikroledere være så fokuserede på at gøre alle andres arbejde, at de forsømmer deres egne ledelsesmæssige opgaver. Undgå denne ledelsesstil for enhver pris!

Kontro-Intuitiv kommunikation Konvolverede kommunikationskanaler skaber kun forvirring, misforståelser og misinformation. Sørg for, at alle på dit kontor er på samme side ved at afklare dine foretrukne kommunikationskanaler og -stilarter.

Et miljø uden konsekvenser I ethvert professionelt miljø bør handlinger have konsekvenser. Lad ikke fejl eller overtrædelser gå ubemærket hen - brug dem som en mulighed for at korrigere og give feedback. På samme måde vil medarbejderne hurtigt miste deres drivkraft, hvis ikke godt arbejde anerkendes, hvis det ikke anerkendes. Ingen ønsker at føle, at de arbejder i et vakuum!

Er min kontorkultur rummelig?

En positiv kontorkultur er en kultur, hvor alle føler sig velkomne, værdsat og i stand til at give deres input. Og når vi siger alle, mener vi alle: Derfor er det vigtigt at undersøge fordommene i din kontorkultur. Hvis din arbejdsplads lægger vægt på, at man skal komme tidligt, blive sent og bruge masser af tid på at deltage i arrangementer uden for arbejdstiden, er den måske ikke indbydende for arbejdende forældre, for eksempel. Det er værd at undersøge din kontorkultur nærmere for at sikre, at den støtter og byder medarbejdere med forskellige baggrunde velkommen.

Okay, men jeg er fjernarbejder: Hvordan deltager jeg i kontorkulturen?

Flere og flere arbejdspladser er afhængige af fjernarbejdere. Og bare fordi de ikke er på kontoret, betyder det ikke, at det ikke er vigtigt, at de føler sig som en del af kontorets kultur. Faktisk er en af de kritiske udfordringer for ledelse af fjernteams at indgyde en følelse af kollegialitet og kultur, der er lige så sammenhængende og meningsfuld som for medarbejdere på stedet. Kan du huske alt det, vi har sagt om, hvor vigtig kontorkulturen er for medarbejdernes tilfredshed og præstationer? Det gælder i lige så høj grad for fjernteams. Så hvad kan du gøre for at sikre, at dit fjernteam er engageret og motiveret?

Hold regelmæssige teammøder med dit fjernteam, ligesom du ville gøre på kontoret. Og hvis dit kontor består af en blanding af fjernmedarbejdere og medarbejdere på stedet, skal du sørge for, at fjernmedarbejderne også har et pålideligt videolink til alle dine møder på stedet. Det er ikke ude af syne, ude af sind!

Aftal regelmæssige feedback-datoer med fjernmedarbejdere - bare fordi de ikke er på kontoret, betyder det ikke, at de ikke skal stilles til ansvar for fejl eller anerkendes for deres succeser. Prøv at fremme en kultur med feedback, der både er formel og spontan, ved at opfordre til uformel feedback i teamet ud over de planlagte møder.

Gør brug af chatplatforme som Slack - en Slack-chat kan være mere effektiv og intuitiv end en e-mail-kæde. Og sørg for, at din Slack har en dedikeret "vandkøler"-kanal, hvor medarbejderne kan gå uden for emnet: Disse afslappede interaktioner er gode til teambuilding.

Som en del af dine onboarding-processer for nye fjernansatte skal du sørge for, at de har et 1:1-møde med alle i deres team og alle andre relevante kontakter i virksomheden.

Hvis budgettet tillader det, kan et teamretreat på et sted, der er tilgængeligt for alle, give alle mulige muligheder for teambuilding og netværksdannelse.

Hvilke fede idéer kan jeg stjæle - ahem, låne - fra andre virksomheder?

Zappos tager kulturel tilpasning alvorligt. Nye medarbejdere får tilbudt 2.000 dollars for at forlade efter den første uge, hvis de føler, at virksomheden ikke er den rette for dem.

Google er kendt for at kræve mental og kreativ ekspertise af sine medarbejdere. Men vidste du, at de også prioriterer deres medarbejderes fysiske velbefindende? Googles medarbejdere kan forvente at få gratis, nærende måltider og snacks hver dag, og de kan frit benytte sig af fitnessfaciliteterne på Googles campus.

For Squarespace er samarbejde en kerneværdi: og de har et fladt hierarki til at bevise det! Virksomheden beskæftiger meget få personer i ledende stillinger - alle andre er på samme niveau.

Hos Warby Parker tager de kontorkulturen så alvorligt, at der endda er et team dedikeret til at fremme og forbedre kulturen på deres arbejdsplads.

Airbnb tager det så alvorligt med at holde alle deres tusindvis af medarbejdere verden over på linje, at de afholder et verdensmøde hver anden uge!

Friluftsudstyrsvirksomheden REI belønner faktisk sine medarbejdere for at tage på friluftseventyr ved at give dem det nyeste inden for frilufts- og sportsudstyr i gave.