„Typowy” dzień pracy na całym świecie

Autor: Michael Clarke

Jak wygląda Twój typowy dzień w pracy?

Zaczynamy tuż przed 9 rano, o 11 mamy 15 minut na kawę, w południe staramy się wygospodarować 45 minut na lunch i, miejmy nadzieję, wychodzimy z pracy o 17. Powtórz to pięć razy od poniedziałku do piątku, a otrzymasz „normalny tydzień pracy”.

Cóż, dla niektórych z nas może się to wydawać całkiem słuszne, ale jeśli rozejrzymy się po świecie, zauważymy, że pojęcie „normalności” nie jest takie proste.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, często zdarza się, że Twoi współpracownicy pracują w innym kraju niż Ty. Cały Twój zespół może teraz być rozrzucony po kilku kontynentach, a mimo to z łatwością współpracować.

Zobaczmy więc, czym ich dni mogą różnić się od twoich.

7:00 – Dojazd do pracy

Być może w tej chwili wciąż śnisz jeszcze w łóżku, ale jeśli czytasz to w Nigerii, to wiesz, że być może nadszedł już czas, by wyruszyć do biura. Codzienna droga do pracy w Lagos i okolicach może czasem trwać nawet 3 godziny, ponieważ drogi szybko się zatykają z powodu tłumów zmierzających w kierunku centrum. Nigeryjczycy mają jedne z najdłuższych czasów dojazdu do pracy, a przeciętny pracownik w Lagos może spędzić nawet 30 godzin spędzonych w korku co tydzień !

8:00 – Ci, którzy zaczynają wcześnie

W Brazylii pracownicy starają się rozpoczynać pracę wcześnie i są gotowi przy swoich biurkach już o 8 rano. Często wynika to z faktu, że w Brazylii panują bardzo upalne dni i normalną praktyką jest robienie dłuższych przerw w środku dnia, aby się ochłodzić. Ponadto brazylijscy pracownicy często pracują szósty dzień w tygodniu w sobotę rano i często pracować ponad 40 godzin tygodniowo .

Często można zobaczyć amerykańskich pracowników, jak siadają przy swoich biurkach, by rozpocząć dzień pracy o około 8:30 rano . Tymczasem ich brytyjscy koledzy przychodzą średnio 20 minut później i rozpoczynają dzień pracy, często logując się o godz. 8:50.

9:00 – Rozpoczęcie dnia

Model pracy od 9 do 17 jest najczęściej powielanym wzorcem na całym świecie, choć istnieje wiele jego odmian. Według danych OECD pracownicy w Stanach Zjednoczonych przepracowują średnio prawie 39 godzin tygodniowo, zazwyczaj w ciągu 5 dni. Podczas gdy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii i Hiszpanii tygodniowy czas pracy wynosi mniej niż 37 godzin, Stany Zjednoczone nadal utrzymują miano kraju o „pracoholicznej sile roboczej”.

Jeśli jednak pochodzisz z Holandii, twój tydzień pracy trwa zazwyczaj nieco ponad 30 godzin, co daje imponującą średnią wynoszącą 6 godzin dziennie. Ale Meksyk przechyla szalę na drugą stronę, bo ich średni tygodniowy czas pracy wynosi prawie 48 godzin.

10:00 – Przerwy na kawę

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Szwecji, ta pora dnia ma duże znaczenie kulturowe, ponieważ pracownicy przygotowują się do Fika , czyli kawa, pogawędka i słodkie ciastka. Brzmi uroczo.

Ten zwyczaj poświęcania poranka na chwilę wytchnienia można również zaobserwować w Hiszpanii, gdzie towarzyszy mu poranna kawa. Nie będzie to jednak kubek na wynos z sieciowej kawiarni na rogu ulicy, ponieważ wielu pracowników wykorzystuje ten czas, by usiąść w kawiarni i porozmawiać z kolegami przez około 20 minut..

12:00 – Czas na obiad

Przetrwałeś poranek, ale teraz zaczynają się kontrowersje. W zależności od kraju, w którym pracujesz, zwyczaje dotyczące tego, jak długo i gdzie jeść lunch, mogą się znacznie różnić.

W Wielkiej Brytanii godzina 12:00 może być akceptowalną porą na wyjście na lunch, ale wielu Brytyjscy pracownicy nie oddalają się zbytnio, często decydując się na zjedzenie kanapki w biurze lub przy biurku.

13:00 – Przerwa

Francja, Brazylia i Grecja traktują przerwy obiadowe bardziej poważnie i należą do krajów, w których ludzie robią najdłuższe przerwy na odpoczynek i posiłek w ciągu dnia.

Włosi są gotowi, by delektować się obiadem i przeznaczają na posiłek co najmniej dwie godziny w ciągu dnia. „Riposo” to pora dnia zarezerwowana na obiad. Ma ona zapewnić pracownikom wystarczająco dużo czasu, by zdążyć wrócić do domu i zjeść domowe posiłki w gronie rodziny przed powrotem do pracy.

Wiele sklepów i miejsc publicznych stosuje się do tej praktyki i zamyka się w ciągu dnia między godziną 13:00 a 16:00, aby zapewnić pracownikom czas na lunch.

W Chinach przerwy obiadowe często trwają nawet 2 godziny, aby zapewnić pracownikom czas na drzemkę przed powrotem do pracy.

14:00 – Późny obiad

W Hiszpanii osoby jedzące późno zaczynają obiad po godzinie 14:00, a w niektórych regionach kraju przeznacza się na to 2–3 godziny. Wynika to często z upalnego lata, kiedy temperatury mogą znacznie przekraczać 100 stopni Fahrenheita.

16:00 – Czas powrotu do domu

To wszystko, czas wracać do domu! Cóż, jeśli mieszkasz w Danii, może to być codziennością, bo wiele dni kończy się już około godziny 16:00. Dania jest często uznawana za kraj o jednym z najlepszych wskaźników równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na świecie.

17:00–18:00 – Powrót do domu

Właśnie o tej porze większość pracowników na całym świecie kończy pracę. Jednak często kolejną przeszkodą jest dojazd do domu. Nic dziwnego, że społeczności wyspiarskie przodują pod względem najkrótszych dojazdów, a Cypr ma średnią czas dojazdu do pracy wynoszący 19 minut .

21:00 – Spotkanie po pracy

W Japonii, kraju, w którym nadgodziny są na porządku dziennym, pracownicy zazwyczaj zaczynają pracę o 7:30 rano i pozostają w biurze co najmniej do 19:00 wieczorem. To jednak nie koniec dnia, ponieważ w Japonii powszechną praktyką jest spotykanie się z kolegami po pracy na posiłek lub drinka. Jest to postrzegane jako ważna część życia zawodowego i zdarza się wielokrotnie w ciągu tygodnia.