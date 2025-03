La journée de travail "normale" dans le monde

Par Michael Clarke

A quoi ressemble votre journée de travail normale ?

Commencez juste avant 9 heures, prenez 15 minutes pour un café à 11 heures, essayez de trouver 45 minutes en milieu de journée pour déjeuner et, avec un peu de chance, sortez de chez vous avant 17 heures. Répétez l'opération 5 fois du lundi au vendredi et vous aurez une "semaine de travail normale".

Pour certains d'entre nous, cela peut sembler normal, mais si nous regardons autour de nous, nous constatons que l'idée de "normal" n'est pas simple.

Aujourd'hui, plus que jamais, il peut être courant que vos collègues soient basés dans un autre pays que le vôtre. Toute votre équipe peut désormais être répartie sur plusieurs continents et continuer à travailler ensemble facilement.

Voyons donc comment leurs journées peuvent différer des vôtres.

**7 heures du matin - Trajet domicile-travail

Vous rêvez peut-être encore dans votre lit à ce moment-là, mais si vous lisez ces lignes au Nigeria, vous savez que c'est peut-être l'heure à laquelle vous devez vous mettre en route pour vous rendre au bureau. Le trajet quotidien peut parfois prendre jusqu'à 3 heures dans la ville de Lagos et ses environs, car les routes sont rapidement bloquées par ceux qui se pressent vers le centre. Les Nigérians ont l'un des pires temps de trajet et le travailleur moyen à Lagos peut passer jusqu'à 30 heures coincées dans le trafic chaque semaine !

8h du matin - Early-starters

Au Brésil, les travailleurs ont pour objectif de commencer à travailler tôt et seront prêts à leur bureau à 8 heures du matin. Cela peut souvent être dû au fait que le Brésil a des journées très chaudes et qu'il est normal de prendre des pauses plus longues pour se rafraîchir au milieu de la journée. De plus, les travailleurs brésiliens enregistrent souvent une 6ème journée de travail le samedi matin et peuvent souvent travailler plus de 40 heures par semaine.).

On peut généralement voir un travailleur américain s'asseoir à son bureau pour commencer sa journée de travail à environ 8h30. Alors que leurs homologues britanniques arriveront en moyenne 20 minutes plus tard et commenceront leur journée de travail, se connectant souvent à 8h50.

**9 h - Commencez la journée

Le format 9 à 5 est le modèle le plus répandu dans le monde, mais il en existe de nombreuses variantes. Selon l'OCDE, les travailleurs américains effectuent en moyenne près de 39 heures de travail par semaine, généralement sur une période de 5 jours. Alors que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Espagne affichent tous moins de 37 heures par semaine, les États-Unis conservent le titre de "main-d'œuvre boulimique de travail".

Cependant, si vous êtes originaire des Pays-Bas, votre semaine de travail s'élève généralement à un peu plus de 30 heures, avec une moyenne impressionnante de 6 heures par jour de travail. Mais Mexique se situe à l'autre bout de la balance avec près de 48 heures dans sa semaine de travail moyenne.

10h - Pause café

Si vous vivez et travaillez en Suède, cette partie de la journée est culturellement importante car les travailleurs s'installent pour le Fika, qui consiste en un café, une discussion et des gâteaux sucrés. Cela semble charmant.

Cette idée d'un peu de temps libre le matin se retrouve également en Espagne avec le café du matin. Mais il ne s'agit pas d'une tasse à emporter de la chaîne de cafés du coin, car de nombreux employés profitent de ce moment pour s'installer dans un café et discuter avec leurs collègues pendant une vingtaine de minutes.

**12 heures - L'heure du déjeuner

Vous avez survécu à la matinée, mais c'est maintenant que les choses commencent à se corser. Selon le pays dans lequel vous travaillez, les coutumes concernant la durée et le lieu du déjeuner changent considérablement.

Au Royaume-Uni, 12 heures peut être une heure acceptable pour aller déjeuner mais de nombreux travailleurs britanniquesne s'aventurent pas loin, choisissant souvent de manger un sandwich dans leur bureau ou à leur poste de travail.

1pm - Rest

La France, le Brésil et la Grèce prennent la pause déjeuner plus au sérieux et font partie des pays qui s'arrêtent le plus longtemps pour se reposer et manger pendant la journée.

Les Italiens sont prêts à profiter de leur déjeuner et ont mis de côté au moins deux heures de la journée pour manger. Le Riposo est la période de la journée réservée au déjeuner. Cette période est destinée à donner aux travailleurs suffisamment de temps pour rentrer chez eux et déguster des plats faits maison avec leur famille avant de reprendre le travail.

De nombreux magasins et lieux publics suivent cette routine et ferment entre 13 et 16 heures pour laisser le temps de déjeuner.

En Chine, les pauses déjeuner s'étendent souvent sur deux heures pour donner aux travailleurs le temps de faire une sieste avant de reprendre le travail.

**14 heures - Déjeuner tardif

En Espagne, les mangeurs tardifs commencent à déjeuner après 14 heures, certaines régions du pays leur consacrant 2 à 3 heures de repos. Cela est souvent dû aux étés chauds, où les températures peuvent atteindre bien plus de 100 Fahrenheit.

**16 heures - Heure de retour à la maison

Ça y est, c'est l'heure de rentrer à la maison ! Eh bien, si vous vivez au Danemark, cela pourrait être le cas, de nombreuses journées se terminant vers 16 heures. Le Danemark est souvent considéré comme l'un des pays où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est le meilleur au monde.

17h00-18h00 - Rentrer à la maison

C'est l'heure à laquelle la plupart des travailleurs du monde entier quittent leur poste. Cependant, le trajet domicile-travail est souvent le prochain obstacle à franchir. Sans surprise, les communautés insulaires sont en tête pour ce qui est des trajets les plus courts, Chypre ayant un temps de trajet moyen de 19 minutes.

21 heures - Boissons de travail

Au Japon, un pays où les heures supplémentaires sont normalisées, après avoir généralement commencé à 7h30, les travailleurs seront au bureau jusqu'à au moins 19h le soir. Cependant, ce n'est pas la fin de votre journée car il est courant au Japon de rencontrer des collègues pour manger ou boire un verre après le travail. Cette activité est considérée comme une partie importante de la vie professionnelle et se produit de nombreuses fois au cours de la semaine.

Pour vous offrir une journée plus "normale", saviez-vous que vous pouvez automatiser votre emploi du temps en quelques clics avec Doodle ? Organisez vos réunions et gagnez du temps avec Doodle today.