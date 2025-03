La giornata lavorativa "normale" nel mondo

Di Michael Clarke

Come si svolge una normale giornata di lavoro?

Iniziate poco prima delle 9.00, 15 minuti per un caffè alle 11.00, cercate di ritagliarvi 45 minuti a metà giornata per pranzare e, se tutto va bene, uscite dalla porta entro le 17.00. Ripetete 5 volte dal lunedì al venerdì e avrete una "settimana lavorativa normale". Ripetete per 5 volte dal lunedì al venerdì e avrete una "settimana lavorativa normale".

Beh, per alcuni di noi può sembrare giusto, ma se guardiamo al mondo scopriamo che l'idea di "normalità" non è semplice.

Oggi più che mai può capitare che i vostri colleghi risiedano in un paese diverso dal vostro. L'intero team può essere sparso in diversi continenti e continuare a lavorare insieme senza problemi.

Diamo quindi un'occhiata a come le loro giornate possono essere diverse dalle vostre.

7am - Commute

Forse a questo punto state ancora sognando nel letto, ma se state leggendo questo articolo in Nigeria sapete che questa potrebbe essere l'ora in cui dovete mettervi in viaggio per raggiungere l'ufficio. Gli spostamenti quotidiani possono durare fino a 3 ore nella città di Lagos e nei suoi dintorni, poiché le strade si bloccano rapidamente a causa dell'affollamento verso il centro. I nigeriani hanno uno dei peggiori tempi di percorrenza e un lavoratore medio di Lagos può trascorrere fino a 30 ore bloccate nel traffico ogni settimana!

8am - Early-starters

In Brasile, i lavoratori puntano a iniziare presto il lavoro e sono pronti alla scrivania alle 8 del mattino. Questo può essere dovuto al fatto che in Brasile le giornate sono molto calde ed è normale fare pause più lunghe per rinfrescarsi a metà giornata. Inoltre, i lavoratori brasiliani spesso effettuano un sesto giorno di lavoro il sabato mattina e spesso lavorano più di 40 ore a settimana.

Un lavoratore americano può essere visto comunemente seduto alla scrivania per iniziare la sua giornata di lavoro alle circa le 8.30. Mentre le loro controparti britanniche arrivano in media 20 minuti dopo e iniziano la loro giornata lavorativa, spesso alle 8.50 del mattino.

9am - Start the Day

Il formato dalle 9 alle 5 è il modello più replicato in tutto il mondo, ma ne esistono molte varianti. Secondo l'OCSE, i lavoratori statunitensi registrano in media quasi 39 ore di lavoro a settimana, di solito nell'arco di 5 giorni. Con Germania, Regno Unito, Belgio e Spagna che registrano meno di 37 ore settimanali, gli Stati Uniti mantengono ancora il titolo di "forza lavoro stacanovista".

Se invece provenite dai Paesi Bassi, la vostra settimana lavorativa supera di solito le 30 ore, con una media impressionante di 6 ore al giorno. Ma il Messico si colloca all'estremo opposto, con quasi 48 ore di media nella settimana lavorativa.

10:00 - Pausa caffè

Se vivete e lavorate in Svezia, questa parte della giornata è culturalmente significativa, in quanto i lavoratori si sistemano per la Fika, che consiste in caffè, chiacchiere e torte dolci. Sembra una cosa deliziosa.

Quest'idea del tempo libero mattutino si ritrova anche in Spagna con il caffè del mattino. Ma non si tratta di una tazza da asporto di una catena di caffetterie all'angolo, perché molti dipendenti sfruttano questo momento per sistemarsi in un bar e chiacchierare con i colleghi per circa 20 minuti.

**12:00 - Ora di pranzo

Siete sopravvissuti alla mattinata, ma è qui che inizia la polemica. A seconda del Paese in cui si lavora, cambiano enormemente le abitudini su quanto tempo e dove pranzare.

Nel Regno Unito, le 12 possono essere un orario accettabile per andare a pranzo, ma molti lavoratori britannici non si avventurano molto, scegliendo spesso di mangiare un panino in ufficio o alla scrivania.

13:00 - Riposo

Francia, Brasile e Grecia prendono la pausa pranzo più seriamente e sono alcuni dei Paesi che si fermano più a lungo per riposare e mangiare durante la giornata.

Gli italiani sono pronti a godersi il pranzo e hanno messo da parte almeno due ore della giornata per mangiare. Il Riposo è il periodo della giornata riservato al pranzo. Questo periodo ha lo scopo di dare ai lavoratori il tempo necessario per tornare a casa e gustare il cibo cucinato in casa con la famiglia prima di tornare al lavoro.

Molti negozi e luoghi pubblici seguono questa routine e chiudono durante il giorno tra le 13 e le 16 per lasciare spazio al pranzo.

In Cina, la pausa pranzo spesso si estende a 2 ore per dare ai lavoratori tempo di fare un pisolino prima di tornare al lavoro.

Pranzo tardivo

In Spagna i ritardatari iniziano a pranzare dopo le 14.00 e in alcune zone del paese dedicano 2-3 ore di riposo. Ciò è spesso dovuto alle estati calde, dove le temperature possono superare di gran lunga i 100 gradi.

4pm - Ora di casa

Ecco, è ora di tornare a casa! Se vivete in Danimarca, questo potrebbe essere il caso, con molte giornate che finiscono intorno alle 16.00. La Danimarca è spesso considerata uno dei paesi con il miglior equilibrio tra lavoro e vita privata al mondo.

5pm-6pm - Ritorno a casa

Questo è il momento in cui la maggior parte dei lavoratori stacca la spina in tutto il mondo. Tuttavia, spesso il pendolarismo è l'ostacolo successivo. Non sorprende che le comunità insulari siano in testa alla classifica dei pendolari più brevi, con Cipro che ha una media di tempo di pendolarismo di 19 minuti.

Consueto aperitivo di lavoro

In Giappone, un paese in cui gli straordinari sono normalizzati, dopo aver iniziato di solito alle 7.30 del mattino i lavoratori restano in ufficio almeno fino alle 19.00 di sera. Tuttavia, questa non è la fine della giornata: in Giappone è comune incontrarsi con i colleghi per mangiare o bere qualcosa dopo il lavoro. Questa è considerata una parte importante della vita lavorativa e si verifica molte volte durante la settimana.

Per concedervi una giornata più 'normale', sapevate che potete automatizzare la vostra agenda in pochi clic con Doodle? Organizzate le vostre riunioni e risparmiate tempo con Doodle today.