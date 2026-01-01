दुनिया भर में 'सामान्य' कार्यदिवस

माइकल क्लार्क द्वारा

आपका काम पर सामान्य दिन कैसा दिखता है?

सुबह 9 बजे से ठीक पहले शुरू करें, सुबह 11 बजे कॉफी के लिए 15 मिनट का समय निकालें, दिन के बीच में दोपहर का भोजन करने के लिए 45 मिनट निकालने की कोशिश करें और उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक दफ्तर से बाहर निकल जाएँ। सोमवार से शुक्रवार तक इसे पाँच बार दोहराएँ और आपका 'सामान्य कार्य सप्ताह' तैयार है।

खैर, हम में से कुछ लोगों के लिए यह ठीक-ठाक लग सकता है, लेकिन अगर हम दुनिया भर में देखें तो हमें पता चलता है कि 'सामान्य' की अवधारणा सीधी-सादी नहीं है।

अब पहले से कहीं अधिक, यह आम हो सकता है कि आपके सहकर्मी आपसे अलग देश में स्थित हों। आपकी पूरी टीम अब कई महाद्वीपों में फैली हो सकती है और फिर भी आसानी से एक साथ काम कर सकती है।

तो, आइए देखें कि उनके दिन आपके दिनों से कैसे अलग हो सकते हैं।

सुबह 7 बजे - आवागमन

आप इस समय अभी भी बिस्तर पर सो रहे होंगे, लेकिन अगर आप नाइजीरिया में इसे पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि अब आपको दफ्तर के लिए निकलना होगा। रोज़ाना का सफर कभी-कभी लागोस शहर और उसके आसपास तीन घंटे तक का हो जाता है क्योंकि भीड़ शहर के केंद्र की ओर जाने वाले रास्तों को जल्दी ही जाम कर देती है। नाइजीरियाई लोगों का आवागमन समय सबसे खराब में से एक है और लागोस का औसत कर्मचारी तक खर्च कर सकता है हर हफ्ते ट्रैफ़िक में 30 घंटे फँसे रहना आश्चर्य!

सुबह 8 बजे - जल्दी शुरू करने वाले

ब्राज़ील में, कर्मचारी जल्दी काम शुरू करने का लक्ष्य रखते हैं और सुबह 8 बजे अपने डेस्क पर तैयार रहते हैं। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि ब्राज़ील में बहुत गर्म दिन होते हैं और दिन के बीच में ठंडा होने के लिए लंबी ब्रेक लेना सामान्य है। इसके अलावा, ब्राज़ीलियाई कर्मचारी अक्सर शनिवार की सुबह छठा कार्यदिवस भी काम करते हैं और अक्सर सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करना बिंदु

एक अमेरिकी कर्मचारी को आम तौर पर अपने दिन का काम शुरू करने के लिए अपने डेस्क पर बैठे हुए देखा जा सकता है। सुबह लगभग 8.30 बजे जबकि उनके ब्रिटिश समकक्ष औसतन 20 मिनट देर से आते हैं और अपना कार्यदिवस शुरू करते हैं, अक्सर सुबह 8:50 बजे लॉग इन करते हैं।

सुबह 9 बजे - दिन की शुरुआत

9 से 5 का प्रारूप वह ढांचा है जो दुनिया भर में सबसे अधिक दोहराया जाता है, लेकिन इसके कई रूप मौजूद हैं। OECD के अनुसार, अमेरिकी कर्मचारी औसतन प्रति सप्ताह लगभग 39 घंटे काम करते हैं, जो आमतौर पर 5 दिनों की अवधि में होता है। जर्मनी, यूके, बेल्जियम और स्पेन में प्रति सप्ताह 37 घंटे से कम काम किए जाने के बावजूद, अमेरिका अभी भी 'workaholic workforce.' का खिताब बनाए हुए है।

हालाँकि, यदि आप नीदरलैंड्स से हैं तो आपका कार्य सप्ताह आमतौर पर 30 घंटे से थोड़ा अधिक का होता है, और प्रति कार्यदिवस औसतन 6 घंटे का प्रभावशाली समय होता है। लेकिन मेक्सिको औसतन अपने कामकाजी सप्ताह में लगभग 48 घंटे के साथ, यह पैमाने का दूसरा सिरा झुका देता है।

सुबह 10 बजे - कॉफ़ी ब्रेक

यदि आप स्वीडन में रहते और काम करते हैं, तो दिन का यह हिस्सा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी आराम करने के लिए बस जाते हैं। फ़िका , जिसमें कॉफ़ी, बातचीत और मीठे केक शामिल हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है।

सुबह कुछ समय निकालने का यह विचार स्पेन में सुबह की कॉफी के साथ भी देखा जाता है। लेकिन यह कोने पर स्थित किसी चेन कॉफी शॉप का टेकअवे कप नहीं होगा, क्योंकि कई कर्मचारी इस समय का उपयोग कैफे में बैठकर लगभग 20 मिनट तक अपने सहकर्मियों से बातचीत करने में करते हैं।.

दोपहर 12 बजे - दोपहर के भोजन का समय

आप सुबह तो पार कर ही चुके हैं, लेकिन यहीं से यह विवादास्पद होने लगता है। आप जिस देश में काम करते हैं, उसके आधार पर दोपहर के भोजन की अवधि और स्थान को लेकर रीति-रिवाज काफी बदल जाते हैं।

यूके में, दोपहर 12 बजे दोपहर के भोजन के लिए जाना एक स्वीकार्य समय हो सकता है, लेकिन कई ब्रिटिश मजदूर वे दूर तक नहीं जाते, अक्सर अपने कार्यालय या अपनी मेज पर सैंडविच खाने का विकल्प चुनते हैं।

दोपहर 1 बजे - आराम

फ्रांस, ब्राज़ील और ग्रीस दोपहर के भोजन के ब्रेक को अधिक गंभीरता से लेते हैं और ये उन देशों में से कुछ हैं जो दिन के दौरान आराम करने और खाने के लिए सबसे लंबे समय तक रुकते हैं।

इटालियन अपने दोपहर के भोजन का आनंद लेने के लिए तैयार हैं और खाने के लिए दिन में कम से कम दो घंटे अलग रखे हुए हैं। रिपोसो दिन का वह समय है जो दोपहर के भोजन के लिए आरक्षित होता है। इस अवधि का उद्देश्य कर्मचारियों को काम पर लौटने से पहले घर जाकर परिवार के साथ घर का बना भोजन करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

कई दुकानें और सार्वजनिक स्थान इस दिनचर्या का पालन करेंगे और दोपहर के भोजन के लिए समय निकालने हेतु दिन में 1-4 बजे के बीच बंद रहेंगे।

चीन में, कामगारों को दोपहर के भोजन के लिए अक्सर दो घंटे तक का समय दिया जाता है। झपकी लेने का समय काम पर लौटने से पहले।

दोपहर 2 बजे - देर से दोपहर का भोजन

और स्पेन में देर से खाने वाले दोपहर का भोजन दोपहर 2 बजे के बाद शुरू करते हैं, और देश के कुछ हिस्सों में इसके लिए 2–3 घंटे का विश्राम समय निर्धारित किया जाता है। यह अक्सर गर्मियों की गर्मी के कारण होता है, जब तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर पहुँच जाता है।

शाम 4 बजे - घर जाने का समय

बस, अब घर जाने का समय हो गया! खैर, अगर आप डेनमार्क में रहते हैं तो कई दिनों में आपका काम लगभग शाम 4 बजे ही खत्म हो जाता है। डेनमार्क को अक्सर दुनिया में काम-जीवन संतुलन के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है।

शाम 5-6 बजे - घर लौटें

यह वह समय है जब दुनिया भर में अधिकांश कर्मचारी काम बंद कर देते हैं। हालांकि, अक्सर आवागमन अगली बाधा होता है। आश्चर्य की बात नहीं कि द्वीपीय समुदाय सबसे कम आवागमन समय रखने में अग्रणी हैं, साइप्रस में औसतन 19 मिनट का आवागमन समय .

रात 9 बजे - ऑफिस ड्रिंक्स

जापान में, एक ऐसा देश जहाँ ओवरटाइम सामान्य है, आमतौर पर सुबह 7.30 बजे शुरू करने के बाद कर्मचारी शाम को कम से कम 7 बजे तक कार्यालय में रहते हैं। हालाँकि, आपका दिन यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि जापान में काम के बाद सहकर्मियों के साथ भोजन या पेय के लिए मिलना आम बात है। इसे कार्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और सप्ताह के दौरान कई बार होता है।