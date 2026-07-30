En ”vanlig” arbetsdag runt om i världen

Av Michael Clarke

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Börja strax före kl. 09.00, ta en kaffepaus på 15 minuter kl. 11.00, försök att klämma in 45 minuter mitt på dagen för lunch och förhoppningsvis vara ute ur kontoret kl. 17.00. Upprepa detta fem gånger från måndag till fredag, så har du en ”normal arbetsvecka”.

Tja, för vissa av oss kanske det här verkar helt rimligt, men om vi ser oss omkring i världen inser vi att begreppet ”normalt” inte är så enkelt.

Idag är det vanligare än någonsin att dina kollegor är stationerade i ett annat land än du själv. Hela ditt team kan nu vara utspritt över flera kontinenter och ändå enkelt samarbeta.

Låt oss alltså ta en titt på hur deras dagar kan skilja sig från dina.

07.00 – Pendling

Du kanske fortfarande drömmer i sängen just nu, men om du läser det här i Nigeria vet du att det kanske är dags att ge dig iväg till kontoret. Den dagliga pendlingen kan ibland ta upp till tre timmar i och runt staden Lagos, eftersom vägarna snabbt blir igensatta av alla som strömmar mot centrum. Nigerianerna har en av de värsta pendlingstiderna, och den genomsnittlige arbetstagaren i Lagos kan spendera upp till 30 timmar i trafikstockning varje vecka !

Kl. 08.00 – De som börjar tidigt

I Brasilien strävar arbetstagarna efter att börja arbeta tidigt och är på plats vid sina skrivbord klockan 8 på morgonen. Detta beror ofta på att det kan vara mycket varmt i Brasilien, och det är vanligt att ta längre pauser för att svalka sig mitt på dagen. Dessutom arbetar brasilianska arbetstagare ofta en sjätte arbetsdag på lördag förmiddag och kan ofta arbeta mer än 40 timmar i veckan .

Det är vanligt att man ser amerikanska arbetstagare sitta vid sina skrivbord för att påbörja dagens arbete klockan runt kl. 08.30 . Deras brittiska kollegor anländer däremot i genomsnitt 20 minuter senare och inleder sin arbetsdag, ofta genom att logga in kl. 08.50.

Kl. 09.00 – Dagen börjar

Arbetstiden 9 till 5 är den modell som förekommer oftast världen över, men det finns många varianter av den. Enligt OECD arbetar amerikanska arbetstagare i genomsnitt nästan 39 timmar per vecka, vanligtvis fördelat på fem dagar. Eftersom Tyskland, Storbritannien, Belgien och Spanien alla ligger under 37 timmar per vecka behåller USA fortfarande titeln som en ”arbetsnarkomanisk arbetsstyrka”.

Om du däremot kommer från Nederländerna brukar din arbetsvecka ligga på drygt 30 timmar, med ett imponerande genomsnitt på 6 timmar per arbetsdag. Men Mexiko ligger i den andra änden av skalan med en genomsnittlig arbetsvecka på nästan 48 timmar.

Kl. 10.00 – Kaffepauser

Om du bor och arbetar i Sverige har denna del av dagen en kulturell betydelse, då arbetstagarna gör sig redo för Fika , som består av kaffe, trevligt sällskap och söta bakverk. Det låter härligt.

Denna tradition med en stunds paus på morgonen finns även i Spanien, där man brukar ta en morgonkaffe. Men det handlar inte om en takeaway-mugg från en kaffekedja på hörnet, utan många anställda passar på att slå sig ner på ett kafé och umgås med sina kollegor i ungefär 20 minuter..

12.00 – Dags för lunch

Du har klarat dig igenom förmiddagen, men nu börjar det bli lite kontroversiellt. Beroende på vilket land du arbetar i varierar sedvänjorna kring hur länge och var man äter lunch avsevärt.

I Storbritannien kan klockan 12 vara en lämplig tidpunkt för lunch, men många Brittiska arbetstagare De ger sig inte långt bort, utan väljer ofta att äta en smörgås på kontoret eller vid sitt skrivbord.

13.00 – Vila

Frankrike, Brasilien och Grekland tar lunchpauserna på större allvar och hör till de länder där man tar sig längst tid för att vila och äta under dagen.

Italienarna är redo att njuta av sin lunch och har avsatt minst två timmar av dagen för att äta. ”Riposo” är den tid på dagen som är avsatt för lunch. Denna tid är avsedd att ge arbetstagarna tillräckligt med tid att ta sig hem och njuta av hemlagad mat tillsammans med familjen innan de återvänder till arbetet.

Många butiker och offentliga platser följer denna rutin och håller stängt mellan kl. 13 och 16 för att ge utrymme för lunch.

I Kina sträcker sig lunchrasterna ofta över 2 timmar för att ge arbetstagarna dags att ta en tupplur innan man återgår till arbetet.

14.00 – Sen lunch

I Spanien börjar de som äter lunch sent efter klockan 14.00, och i vissa delar av landet avsätter man 2–3 timmar för vilopaus. Detta beror ofta på de heta somrarna, då temperaturen kan stiga långt över 100 Fahrenheit.

Kl. 16.00 – Dags att gå hem

Nu är det dags att gå hem! Ja, om man bor i Danmark kan det faktiskt vara så, eftersom många arbetsdagar slutar runt klockan 16. Danmark brukar ofta framhållas som ett av de länder i världen som har bäst balans mellan arbete och fritid.

17.00–18.00 – Hemåt

Det är vid den här tiden som de flesta arbetstagare slutar jobbet runt om i världen. Men ofta är pendlingen nästa utmaning. Det är inte förvånande att ösamhällen ligger i topp när det gäller kortaste pendlingstider, där Cypern har en genomsnittlig pendlingstid på 19 minuter .

21.00 – Efterjobbsdrinkar

I Japan, ett land där övertid är en självklarhet, börjar arbetstagarna vanligtvis klockan 7.30 på morgonen och stannar kvar på kontoret till minst klockan 19.00 på kvällen. Men där slutar inte arbetsdagen, eftersom det är vanligt i Japan att träffa kollegor för att äta eller ta en drink efter jobbet. Detta ses som en viktig del av arbetslivet och sker flera gånger under veckan.