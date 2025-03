O dia "normal" de trabalho ao redor do mundo

Por Michael Clarke

Como é o seu dia normal de trabalho?

Comece pouco antes das 9h, 15 minutos para o café às 11h, tente espremer em 45 minutos no meio do dia para almoçar e, esperançosamente, sair da porta até as 17h. Repita 5 vezes de segunda a sexta-feira e você terá uma "semana normal de trabalho".

Bem, para alguns de nós, isto pode parecer certo, mas se olharmos ao redor do mundo, achamos que a idéia de "normal" não é direta.

Agora, mais do que nunca, pode ser comum que seus colegas estejam sediados em um país diferente do seu. Toda sua equipe pode agora estar espalhada por vários continentes e ainda trabalhar facilmente em conjunto.

Então, vamos dar uma olhada em como os dias deles podem diferir dos seus.

7 da manhã - Comutação

Neste momento, você ainda pode estar sonhando na cama, mas se você estiver lendo isto na Nigéria, você sabe que este pode ser o tempo que você precisa para partir para o escritório. O trajeto diário pode às vezes levar até 3 horas dentro e ao redor da cidade de Lagos, à medida que as estradas ficam rapidamente bloqueadas em direção ao centro. Os nigerianos têm uma das piores horas de deslocamento e o trabalhador médio em Lagos pode passar até 30 horas presas no trânsito todas as semanas!

8h da manhã - Primeiros iniciantes*

No Brasil, os trabalhadores pretendem começar a trabalhar cedo e estarão prontos em suas mesas às 8 horas da manhã. Isto pode ser devido ao fato de o Brasil ter dias muito quentes e é normal fazer intervalos mais longos para se refrescar no meio do dia. Além disso, os trabalhadores brasileiros freqüentemente registram um 6º dia de trabalho aos sábados de manhã e podem muitas vezes (https://boundlesshq.com/guides/brazil/hours-of-work/#:~:text=Standard%20horas,aqueles%20 trabalhando%20on%20a%20Sábado)).

Um trabalhador americano pode ser visto comumente sentado em suas mesas para começar o dia de trabalho às around 8.30am. Enquanto que seus colegas britânicos chegarão em média 20 minutos mais tarde e começarão seu dia de trabalho, muitas vezes às 8.50 da manhã.

9h - Início do dia*

O formato 9 a 5 é o modelo mais replicado em todo o mundo, mas existem muitas variações do mesmo. De acordo com a OCDE, os trabalhadores dos Estados Unidos reagem em média quase 39 horas de trabalho por semana, geralmente durante um período de 5 dias. Com a Alemanha, o Reino Unido, a Bélgica e a Espanha, todos com menos de 37 horas de trabalho por semana, os EUA ainda mantêm o título de "mão-de-obra workaholic".

Entretanto, se você é da Holanda, sua semana de trabalho geralmente chega a pouco mais de 30 horas com uma média impressionante de 6 horas por dia de trabalho. Mas México dá a outra ponta da balança com quase 48 horas em sua semana média de trabalho.

10h - Intervalos para café*

Se você vive e trabalha na Suécia, esta parte do dia é culturalmente significativa à medida que os trabalhadores se estabelecem para Fika, que consiste em café, bate-papo e bolos doces. Parece adorável.

Esta idéia de uma saída pela manhã também é vista na Espanha com um café da manhã. Mas isto não será uma xícara de um café em cadeia na esquina, já que muitos funcionários usam este momento para se instalar em um café e alcançar seus colegas por cerca de 20 minutos*.

12pm - Hora do Almoço*

Você sobreviveu à manhã, mas aqui é quando ela começa a ficar controversa. Dependendo de qual país você trabalha, mudará enormemente os costumes sobre quanto tempo e onde almoçar.

No Reino Unido, às 12 horas pode ser uma hora aceitável para almoçar, mas muitos trabalhadores britânicos não se aventuram longe, muitas vezes optando por comer um sanduíche em seu escritório ou em sua mesa.

1pm - Descanso*

França, Brasil e Grécia levam os intervalos para almoço mais a sério e são alguns dos países que mais tempo param para descansar e comer durante o dia.

Os italianos estão prontos para desfrutar do almoço e reservaram pelo menos duas horas do dia para comer. Riposo é o período do dia reservado para o almoço. Este período é destinado a dar aos trabalhadores tempo suficiente para chegar em casa e desfrutar de comida caseira cozinhada com a família antes de voltar ao trabalho.

Muitas lojas e locais públicos seguirão esta rotina e fecharão durante o dia entre 13h e 16h para acomodar o tempo para o almoço.

Na China, os intervalos para almoço muitas vezes se estendem até 2 horas para dar aos trabalhadores tempo para tirar uma soneca antes de voltar ao trabalho.

2pm - Almoço tardio*

E os comedores atrasados na Espanha começam a almoçar depois das 14h com algumas partes do país dedicando 2-3 horas de descanso. Isto é freqüentemente devido aos verões quentes, onde as temperaturas podem chegar bem acima de 100 Fahrenheit.

4pm - Hora de casa*

Chegou a hora de ir para casa! Bem, se você mora na Dinamarca, este poderia ser o caso com muitos dias terminando por volta das 16h. A Dinamarca é frequentemente tocada por ter um dos melhores equilíbrios de trabalho/vida no mundo.

5pm-6pm - Voltar para casa*

É neste momento que a maioria dos trabalhadores se desliga em todo o mundo. No entanto, muitas vezes o trajeto é o próximo obstáculo. Sem surpresas, as comunidades insulares lideram o caminho ao ter os trajetos mais curtos com o Chipre tendo uma média tempo de viagem de 19 minutos.

9pm - Bebidas de trabalho*

No Japão, um país onde as horas extras são normalizadas, depois de normalmente começar às 7h30 da manhã, os trabalhadores ficarão no escritório até pelo menos 19h00 da noite. No entanto, isso não é o fim do dia, pois é comum no Japão reunir-se com colegas para comer ou beber depois do trabalho. Isto é visto como uma parte importante da vida profissional e acontece muitas vezes durante a semana.

