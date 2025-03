Den "normale" arbejdsdag rundt om i verden

af Michael Clarke

Hvordan ser din normale arbejdsdag ud?

Jeg starter lige før kl. 9, tager 15 minutter til kaffe kl. 11, prøver at klemme 45 minutter ind midt på dagen til frokost og er forhåbentlig ude af døren inden kl. 17. Gentag det 5 gange fra mandag til fredag, og du har en "normal arbejdsuge".

For nogle af os ser det måske nogenlunde rigtigt ud, men hvis vi ser os omkring i verden, kan vi konstatere, at begrebet "normal" ikke er ligetil.

I dag er det mere end nogensinde før almindeligt, at dine kolleger har deres base i et andet land end dig. Hele dit team kan nu være spredt over flere kontinenter og stadig nemt arbejde sammen.

Så lad os se på, hvordan deres dage kan adskille sig fra dine.

7:00 - Pendlertid

Du drømmer måske stadig i din seng på dette tidspunkt, men hvis du læser dette i Nigeria, ved du, at det måske er på dette tidspunkt, du skal af sted for at komme på kontoret. Den daglige pendling kan nogle gange tage op til tre timer i og omkring Lagos, da vejene hurtigt bliver blokeret af dem, der trænger til at komme ind til centrum. Nigerianerne har en af de værste pendlingstider, og den gennemsnitlige arbejdstager i Lagos kan bruge op til 30 timer fast i trafikken hver uge!

8.00 - Tidlige starter

I Brasilien forsøger arbejdstagerne at begynde tidligt på arbejdet og er klar ved deres skrivebord kl. 8 om morgenen. Dette kan ofte skyldes, at Brasilien har meget varme dage, og det er normalt at tage længere pauser for at køle af midt på dagen. Desuden logger brasilianske arbejdstagere ofte en 6. arbejdsdag lørdag morgen og kan ofte arbejde mere end 40 timer om ugen.).

En amerikansk arbejdstager kan almindeligvis ses sætte sig ved sit skrivebord for at begynde sin arbejdsdag omkring kl. 8.30. Mens deres britiske kolleger i gennemsnit ankommer 20 minutter senere og begynder deres arbejdsdag, ofte kl. 8.50.

9.00 - Start dagen

9 til 5 formatet er den skabelon, der er mest gentaget i hele verden, men der findes mange variationer af den. Ifølge OECD arbejder amerikanske arbejdstagere i gennemsnit næsten 39 timer om ugen, som regel over en periode på fem dage. Tyskland, Det Forenede Kongerige, Belgien og Spanien arbejder alle mindre end 37 timer om ugen, men USA har stadig titlen som en "arbejdsnarkoman".

Hvis du er fra Nederlandene, ligger din arbejdsuge dog normalt på lidt over 30 timer med et imponerende gennemsnit på 6 timer pr. arbejdsdag. Men Mexico ligger i den anden ende af skalaen med næsten 48 timer i deres gennemsnitlige arbejdsuge.

10.00 - Kaffepauser

Hvis du bor og arbejder i Sverige, er denne del af dagen kulturelt vigtig, da arbejdstagerne sætter sig ned til Fika, som består af kaffe, snak og søde kager. Det lyder dejligt.

Denne idé om lidt tid om morgenen ses også i Spanien med en morgenkaffe. Men det bliver ikke en kop til afhentning fra en kaffekæde på hjørnet, da mange medarbejdere bruger dette øjeblik til at slå sig ned på en café og snakke med deres kolleger i 20 minutter eller deromkring.

12:00 - Tid til frokost

Du har overlevet formiddagen, men det er nu, det begynder at blive kontroversielt. Afhængigt af hvilket land du arbejder i, vil skikken med hensyn til hvor længe og hvor du skal spise frokost, ændre sig enormt.

I Storbritannien kan kl. 12 være et acceptabelt tidspunkt at gå til frokost på, men mange britiske arbejdstagere vover sig ikke langt og vælger ofte at spise en sandwich på kontoret eller ved deres skrivebord.

13.00 - Hvile

Frankrig, Brasilien og Grækenland tager frokostpauser mere alvorligt og er nogle af de lande, der holder længst pause for at hvile og spise i løbet af dagen.

Italienerne er klar til at nyde deres frokost og har sat mindst to timer af dagen af til at spise. Riposo er det tidsrum på dagen, der er reserveret til frokost. Denne periode er beregnet til at give arbejderne tid nok til at komme hjem og nyde hjemmelavet mad med familien, inden de vender tilbage til arbejdet.

Mange butikker og offentlige steder følger denne rutine og lukker i løbet af dagen mellem kl. 13 og 16 for at give plads til frokost.

I Kina strækker frokostpausen sig ofte til to timer for at give arbejderne tid til at tage en lur , inden de vender tilbage til arbejdet.

14.00 - sen frokost

Og de sene spisere i Spanien begynder frokosten efter kl. 14.00, og i nogle dele af landet er der 2-3 timers hviletid. Dette skyldes ofte de varme somre, hvor temperaturen kan nå langt over 100 Fahrenheit.

16.00 - Hjemmetid

Så er det tid til at tage hjem! Ja, hvis du bor i Danmark, kan det være tilfældet, da mange dage slutter omkring kl. 16.00. Danmark er ofte kendt for at have en af de bedste balancer mellem arbejde og privatliv i verden.

17.00-18.00 - Kom hjem

Det er på dette tidspunkt, at de fleste arbejdstagere i hele verden har fri. Men ofte er pendlingen den næste forhindring. Det er ikke overraskende, at øsamfund fører an i forhold til at have de korteste pendlingstider, idet Cypern har en gennemsnitlig pendlingstid på 19 minutter.

21.00 - arbejdsdrinks

I Japan, et land, hvor overarbejde er normaliseret, er arbejdstagerne normalt på kontoret til mindst kl. 19.00 om aftenen efter at være begyndt kl. 7.30. Det er dog ikke slutningen på din dag, da det er almindeligt i Japan at mødes med kolleger til mad eller drinks efter arbejdet. Dette betragtes som en vigtig del af arbejdslivet og sker mange gange i løbet af ugen.

Hvis du vil give dig selv en mere "normal" dag, vidste du så, at du kan automatisere din tidsplan med få klik med Doodle? Organiser dine møder, og spar tid med Doodle today.