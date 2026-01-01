Autor: Michael Clarke

Wszyscy tego próbowaliśmy: sporządzanie list rzeczy do zrobienia, nakładanie na siebie zakazu zaglądania do mediów społecznościowych co 10 minut albo szukanie tego ukrytego, cichego kącika w biurze, o którym wiesz tylko ty.

Niezależnie od tego, jak skuteczne są te działania, czasami wydaje się, że nie da się wygospodarować w ciągu dnia wystarczająco dużo czasu, by skupić się na właściwej pracy.

Nawet jeśli nadchodzący dzień wydaje się prosty, kwestie organizacyjne związane z ustalaniem spotkań, znalezieniem najlepszego czasu na rozmowę i podjęciem decyzji, kto powinien w nich uczestniczyć, mogą przejąć kontrolę, pochłaniając czas, który mógłbyś poświęcić na skupienie się na pracy.

Według magazynu „Harvard Business Review” , pracownicy poświęcają 28 procent swojego dnia pracy na czytanie i odpowiadanie na e-maile. Ponieważ ponad jedna czwarta czasu pracy upływa na tę logistyczną „tańcówkę” polegającą na ciągłej wymianie wiadomości e-mailowych, pracownicy odczuwają coraz większą potrzebę odzyskania kontroli nad swoim czasem.

Jak więc dzięki Doodle znaleźć więcej czasu i zwiększyć swoją produktywność?

Ponieważ granica między życiem zawodowym a prywatnym coraz bardziej się zaciera, produktywna praca w godzinach służbowych ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek. Dzięki temu nie będziesz musiał zabierać pracy do domu. Niedawne badanie wykazało, że pracownicy w Australii zazwyczaj zabierali ze sobą do domu ponad sześć godzin nieopłacanych nadgodzin tygodniowo w 2021 roku. Oznacza to prawie jeden dodatkowy dzień pracy tygodniowo za darmo.

Korzystając z narzędzi kalendarzowych ułatwiających organizowanie spotkań, możesz przestać tracić czas na planowanie i zacząć pracować wydajniej.

W czasie pandemii średnia liczba spotkań wzrosła o 13 procent i często odbywały się w formie wirtualnej. Ta tendencja do częstszych spotkań sprawiła, że pełna kontrola nad kalendarzem stała się niezbędna.

Średnio, Co minutę użytkownicy organizują 45 spotkań z Doodle na całym świecie. Głównym powodem jest to, że ułatwiamy ustalanie terminów spotkań, a dzięki temu oszczędzamy Twój czas.

Decydując się na korzystanie z serwisu Doodle, zrobiłeś już duży krok w kierunku codziennej oszczędności czasu.

Oto kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci zaoszczędzić więcej czasu podczas korzystania z serwisu Doodle.

1. Połącz swój kalendarz

Po połączeniu kalendarza z serwisem Doodle będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji, jakie oferujemy. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, ponieważ każde spotkanie pojawi się automatycznie w Twoim kalendarzu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Pozwoli Ci to przejrzyście zapoznać się z planem tygodnia i zaplanować wykorzystanie czasu.

Również dzięki Doodle Booking Page możesz pokazać innym, kiedy masz wolne, a kiedy jesteś zajęty. Twoi współpracownicy lub znajomi mogą na tej podstawie proponować terminy spotkań.

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2. Podłącz oprogramowanie do wideokonferencji

Za każdym razem, gdy organizujesz spotkanie za pomocą serwisu Doodle, generowany jest unikalny link umożliwiający dołączenie do spotkania za pośrednictwem wideokonferencji. Link ten pozwala zaoszczędzić czas, który w innym przypadku trzeba by poświęcić na przeglądanie wiadomości e-mail w poszukiwaniu szczegółów spotkania lub na podejmowanie decyzji, z jakiego oprogramowania do wideokonferencji skorzystać. Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć spotkanie. Oto prosty przewodnik dotyczący łączenia się z oprogramowanie do wideokonferencji .

3. Skonfiguruj wydarzenia cykliczne

Nie ma potrzeby wprowadzania tych samych danych dla spotkań codziennych czy cotygodniowych – Doodle umożliwia zaplanowanie powtarzającego się spotkania i automatycznie wpisze je do Twojego kalendarza. Dzięki tej funkcji możesz planować w kalendarzu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i uzyskać dokładny obraz swojego harmonogramu.

4. Spotkanie indywidualne

W świecie biznesu korzysta się z wielu różnych narzędzi programowych, przez co czasami trudno jest dobrać te, które najlepiej sprawdzą się podczas konkretnego spotkania.

Doodle 1:1 Pomaga to uniknąć tej dyskusji, ponieważ każdy może wziąć udział w rozmowie 1:1, niezależnie od tego, czy jest użytkownikiem Doodle, czy nie. Twój rozmówca nie musi rejestrować się w serwisie Doodle, aby skorzystać z tej funkcji – wystarczy wysłać mu zaproszenie i połączyć się, aby porozmawiać.