Av Michael Clarke

Vi har alla provat det: att göra att-göra-listor, förbjuda oss själva att kolla på sociala medier var tionde minut eller hitta det där undangömda, lugna hörnet på kontoret som bara du känner till.

Hur effektiva dessa åtgärder än må vara, känns det ibland omöjligt att frigöra tillräckligt med tid under dagen för att kunna koncentrera sig på själva arbetet.

Även när dagen som ligger framför dig verkar enkel kan det praktiska arbetet med att boka möten, hitta den bästa tidpunkten för samtal och bestämma vilka som ska delta ta överhanden och sluka den tid du har att ägna åt att koncentrera dig.

Enligt Harvard Business Review , ägnar de anställda 28 procent av sin arbetsdag åt att läsa och besvara e-postmeddelanden. Eftersom mer än en fjärdedel av arbetstiden går åt till denna logistiska dans med e-postutväxlingar känner de anställda ett växande behov av att ta tillbaka kontrollen över sin tid.

Så hur kan du frigöra tid och bli mer produktiv med Doodle?

Eftersom gränsen mellan arbete och privatliv ständigt suddas ut är det viktigare än någonsin att vara produktiv under arbetstiden. Det innebär att du slipper ta med dig jobbet hem. En färsk studie visade att den australiska arbetsstyrkan i genomsnitt tog med sig mer än sex timmars obetald övertid varje vecka under 2021. Det motsvarar nästan en extra arbetsdag i veckan utan extra ersättning.

Genom att använda kalenderverktyg som hjälper dig att boka möten kan du sluta slösa tid på planering och istället bli mer produktiv.

Under pandemin ökade det genomsnittliga antalet möten med 13 procent och hölls ofta virtuellt. Denna trend att träffas oftare har gjort det avgörande att ha full kontroll över sin kalender.

I genomsnitt, Varje minut anordnas 45 möten av användarna med Doodle över hela världen. Den främsta anledningen till detta är att vi förenklar processen att komma överens om när man ska träffas, vilket i sin tur sparar tid åt dig.

Genom att välja att använda Doodle har du redan tagit ett stort steg mot att spara tid varje dag.

Här är några enkla steg som kan hjälpa dig att frigöra mer tid när du använder Doodle.

1. Anslut din kalender

Genom att koppla ihop din kalender kan du dra nytta av alla funktioner som Doodle har att erbjuda. När du har kopplat ihop dem sparar du tid, eftersom varje möte automatiskt läggs in i din kalender utan några extra steg. Det gör att du tydligt kan se hur din vecka ser ut och planera hur du ska använda din tid.

Även med Doodle Bokningssida Du kan visa omvärlden när du är ledig eller upptagen. Dina kollegor eller vänner kan då föreslå tidpunkter för möten utifrån den informationen.

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2. Anslut ditt videokonferensprogram

Varje gång du anordnar ett möte med Doodle skapas en unik länk som du kan använda för att delta via video. Denna länk sparar tid, eftersom du slipper bläddra igenom e-postmeddelanden för att hitta mötesuppgifter eller fundera på vilket videokonferensprogram du ska använda. Du är alltid bara ett klick bort från att komma igång. Här är en enkel guide till hur du ansluter din programvara för videokonferenser .

3. Ställ in återkommande händelser

Du behöver inte ange samma uppgifter för dina dagliga eller veckovisa möten – med Doodle kan du upprepa ett möte, och appen lägger in tiden i din kalender. Med den här funktionen kan du planera flera månader i förväg i din kalender och få en tydlig överblick över din tid.

4. Träffas 1:1

Eftersom det finns så många olika programvaruverktyg som används i näringslivet kan det ibland vara svårt att avgöra vilket som passar bäst för ett visst möte.

Doodle 1:1 Det här gör att man slipper den här diskussionen, eftersom vem som helst kan delta i ett 1:1-möte, oavsett om man är Doodle-användare eller inte. Din mötespartner behöver inte registrera sig på Doodle för att kunna använda den här funktionen – det räcker med att du skickar en inbjudan och ansluter för att träffas.