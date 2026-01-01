माइकल क्लार्क द्वारा

हम सभी ने यह आज़माया है: करने के लिए कार्यसूची बनाना, हर 10 मिनट में सोशल मीडिया देखने से खुद को रोकना, या ऑफिस में वह छिपा हुआ शांत कोना ढूंढ लेना जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं।

ये कदम चाहे कितने भी प्रभावी हों, कभी-कभी अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिन में पर्याप्त समय निकालना असंभव सा लगता है।

भले ही आपका आने वाला दिन सरल दिखे, बैठकों का आयोजन करने, बात करने का सबसे अच्छा समय खोजने और यह तय करने कि कौन शामिल हो, जैसी व्यवस्थाएँ हावी हो सकती हैं, और आपका ध्यान केंद्रित करने का समय छीन सकती हैं।

हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार कर्मचारी अपने कार्य दिवस का 28 प्रतिशत ईमेल पढ़ने और उनका जवाब देने में बिताते हैं। आपके कार्य समय का एक चौथाई से अधिक हिस्सा इस ईमेल आदान-प्रदान के लॉजिस्टिक नृत्य में खर्च होने के कारण, कर्मचारी अपना समय वापस पाने की बढ़ती आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

तो आप Doodle के साथ समय कैसे निकाल सकते हैं और अधिक उत्पादक कैसे बन सकते हैं?

काम और घर की ज़िंदगी के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है, इसलिए अपने कामकाजी घंटों में उत्पादक रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसका मतलब है कि आपको अपना काम घर ले जाने की नौबत नहीं आएगी। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के कार्यबल अधिक से अधिक ले रहे थे हर हफ़्ते छह घंटे का बिना वेतन का ओवरटाइम 2021 में। यह लगभग हर हफ्ते एक अतिरिक्त दिन मुफ्त में काम करने के बराबर है।

मीटिंग्स आयोजित करने में मदद करने वाले कैलेंडर टूल्स का उपयोग करके, आप योजना बनाने में समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं।

महामारी के दौरान औसत बैठकें की संख्या में वृद्धि हुई तेरह प्रतिशत और अक्सर वर्चुअल रूप से आयोजित किए जाते थे। अधिक बार मिलने की इस प्रवृत्ति ने अपने कैलेंडर पर पूरा नियंत्रण रखना अनिवार्य बना दिया है।

औसतन प्रत्येक मिनट उपयोगकर्ता 45 बैठकें निर्धारित करते हैं। दुनिया भर में Doodle के साथ। इसका मुख्य कारण यह है कि हम मिलने का समय तय करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और इसके परिणामस्वरूप आपका समय बचाते हैं।

Doodle का उपयोग करने का निर्णय लेकर आपने पहले ही हर दिन अपना समय बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है।

यहाँ कुछ सरल चरण दिए गए हैं जो Doodle का उपयोग करते समय आपका अधिक समय खाली करने में मदद कर सकते हैं।.

1. अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

अपने कैलेंडर को कनेक्ट करके आप Doodle पर उपलब्ध हर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कनेक्ट रहने से आपका समय बचता है, क्योंकि हर मीटिंग बिना किसी अतिरिक्त कदम के स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में दिख जाएगी। यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपका सप्ताह कैसा दिखता है और आप अपने समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

Doodle के साथ भी बुकिंग पेज आप बाहरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कब फ्री हैं या व्यस्त हैं। आपके सहकर्मी या मित्र उस जानकारी के आधार पर मिलने का समय मांग सकते हैं।

Create a group poll

2. अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर कनेक्ट करें

हर बार जब आप Doodle के साथ मीटिंग आयोजित करते हैं, तो वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए एक अनूठा लिंक उत्पन्न होता है। यह लिंक ईमेल में मीटिंग के विवरण खोजने या किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना है यह तय करने में लगने वाला समय बचाता है। आप शुरू करने के लिए केवल एक क्लिक दूर होंगे। यहाँ आपके कनेक्ट करने के लिए एक सरल मार्गदर्शिका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर बिंदु

3. आवर्ती इवेंट सेट करें

आपको अपनी दैनिक या साप्ताहिक बैठकों के लिए एक ही विवरण बार-बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। Doodle आपको बैठक दोहराने की सुविधा देता है और इस समय को आपके कैलेंडर में दर्ज कर देता है। इस सुविधा के साथ आप अपने कैलेंडर में महीनों पहले से योजना बना सकते हैं और अपने समय का सटीक आकलन कर सकते हैं।

४. व्यक्तिगत रूप से मिलें

व्यावसायिक दुनिया में कई अलग-अलग सॉफ़्टवेयर टूल्स का उपयोग होने के कारण, किसी विशिष्ट बैठक के लिए क्या उपयुक्त है, इसे समन्वित करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है।

Doodle 1:1 यह चर्चा को खत्म करने में मदद करता है क्योंकि कोई भी, चाहे वह Doodle उपयोगकर्ता हो या नहीं, 1:1 में शामिल हो सकता है। आपके मीटिंग पार्टनर को इस फीचर का उपयोग करने के लिए Doodle पर साइन अप करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे एक निमंत्रण भेजें और मिलकर मीट करें।