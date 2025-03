Por Michael Clarke

Todos nós já tentamos: fazer listas de afazeres, proibir-nos de olhar as mídias sociais a cada 10 minutos ou encontrar aquele canto silencioso escondido no escritório que só você conhece.

Por mais eficazes que estas etapas sejam, às vezes parece impossível liberar tempo suficiente em seu dia para se concentrar em seu trabalho real.

Mesmo quando seu dia parece simples, a logística de organizar reuniões, encontrar o melhor momento para conversar e decidir quem deve comparecer pode tomar conta, engolindo seu tempo para se concentrar.

De acordo com a Harvard Business Review, os funcionários gastam 28% de seu dia de trabalho lendo e respondendo e-mails. Com mais de um quarto de seu tempo de trabalho gasto nesta dança logística de enviar e receber e-mails, os funcionários sentem uma necessidade crescente de recuperar seu tempo.

Então, como você pode criar tempo e ser mais produtivo com Doodle?

Com a linha entre o trabalho e a vida doméstica sendo constantemente obscurecida, é mais vital do que nunca ser produtivo durante seu horário de trabalho. Isto significa que você não terá que recorrer a levar seu trabalho para casa com você. Um estudo recente mostrou que tipicamente a força de trabalho na Austrália estava levando mais de seis horas extras não remuneradas a cada semana em 2021. Isto equivale a quase um dia extra de trabalho por semana, de graça.

Ao utilizar ferramentas de calendário que ajudam a organizar reuniões, você pode parar de perder tempo devido ao planejamento e começar a ser mais produtivo.

Durante a pandemia, a quantidade média de reuniões cresceu em 13 por cento e foram realizadas com freqüência virtualmente. Esta tendência de reuniões mais frequentes tornou vital estar em controle completo de seu calendário.

Em média, 45 reuniões são organizadas pelos usuários a cada minuto com a Doodle ao redor do mundo. A principal razão para isto é que simplificamos o processo de organização quando nos reunimos e como resultado disto, economizamos tempo.

Ao optar por usar o Doodle, você já deu um grande passo para economizar seu tempo todos os dias.

Aqui estão apenas alguns passos simples que podem ajudá-lo a liberar mais tempo quando você estiver usando o Doodle*.

1. Conecte seu Calendário*.

Ao conectar seu calendário você pode tirar proveito de todas as características que temos a oferecer na Doodle. Ao ser conectado, você economiza tempo, pois cada reunião aparecerá automaticamente em seu calendário sem nenhuma etapa extra. Isso permite que você veja claramente como é sua semana e planeje como usar seu tempo.

Também com Doodle's Booking Page você pode mostrar o mundo exterior quando estiver livre ou ocupado. Seus colegas ou amigos podem solicitar horários de reunião com base nessas informações.

2. Conecte seu software de videoconferência*.

Toda vez que você organiza uma reunião com a Doodle será gerado um link único para participar por vídeo. Este link economiza tempo rolando através de e-mails para encontrar detalhes da reunião ou decidir sobre qual software de videoconferência usar. Você estará sempre a apenas um clique de distância de começar. Aqui está um guia simples para conectar seu video software de videoconferência.

3. Organizar eventos recorrentes*

Não há necessidade de inserir os mesmos detalhes para suas reuniões diárias ou semanais, Doodle permite que você repita uma reunião e colocará desta vez em seu calendário. Com este recurso, você pode planejar com meses de antecedência em seu calendário e mapear uma idéia precisa sobre seu tempo.

4. Reunião 1:1

Com muitas ferramentas de software diferentes sendo utilizadas no mundo dos negócios, às vezes é difícil alinhar o que funciona para uma reunião específica.

Doodle 1:1 ajuda a cortar esta discussão, pois qualquer pessoa pode fazer parte de um 1:1 se for um usuário Doodle ou não. Seu parceiro de reunião não precisa se inscrever no Doodle para usar este recurso, basta enviar-lhe um convite e conectar-se para se reunir.

A grande coisa do Doodle é que você pode usá-lo gratuitamente. u>Criar sua própria conta hoje*](https://doodle.com/premium). **