Par Michael Clarke

Nous avons tous essayé : faire des listes de choses à faire, s'interdire de regarder les médias sociaux toutes les 10 minutes ou trouver ce coin tranquille caché au bureau que vous êtes le seul à connaître.

Aussi efficaces que soient ces mesures, il semble parfois impossible de libérer suffisamment de temps dans votre journée pour vous concentrer sur votre travail réel.

Même si votre journée semble simple, la logistique de l'organisation des réunions, la recherche du meilleur moment pour parler et le choix des participants peuvent prendre le dessus et vous empêcher de vous concentrer.

Selon la Harvard Business Review, les employés passent 28 % de leur journée de travail à lire et à répondre à des e-mails. Avec plus d'un quart de votre temps de travail consacré à cette danse logistique d'échanges d'emails, les employés ressentent un besoin croissant de se réapproprier leur temps.

Alors comment gagner du temps et être plus productif avec Doodle ?

La frontière entre vie professionnelle et vie privée étant de plus en plus floue, il est plus important que jamais d'être productif pendant les heures de travail. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin d'emporter votre travail à la maison. Une étude récente a montré qu'en règle générale, la main-d'œuvre australienne faisait plus de six heures supplémentaires non rémunérées chaque semaine en 2021. Cela équivaut à près d'une journée de travail supplémentaire gratuite par semaine.

En utilisant des outils de calendrier qui vous aident à organiser des réunions, vous pouvez cesser de perdre du temps à cause de la planification et commencer à être plus productif.

Pendant la pandémie, le nombre moyen de réunions a augmenté de 13 % et se déroulait souvent de manière virtuelle. Cette tendance à se réunir plus souvent a rendu vital le contrôle total de votre calendrier.

En moyenne, 45 réunions sont organisées par les utilisateurs chaque minute avec Doodle dans le monde. La principale raison de ce succès est que nous simplifions le processus d'organisation des réunions et que nous vous faisons gagner du temps.

En choisissant d'utiliser Doodle, vous avez déjà fait un grand pas vers un gain de temps quotidien.

Voici quelques étapes simples qui peuvent vous aider à gagner du temps lorsque vous utilisez Doodle.

1. Connectez votre calendrier

En connectant votre calendrier, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités que nous proposons sur Doodle. En étant connecté, vous gagnez du temps, car chaque réunion apparaîtra automatiquement dans votre calendrier sans aucune étape supplémentaire. Cela vous permet de voir clairement à quoi ressemble votre semaine et de planifier l'utilisation de votre temps.

De plus, avec la de Doodle (https://doodle.com/en/features/booking-page/), vous pouvez montrer au monde extérieur quand vous êtes libre ou occupé. Vos collègues ou amis peuvent demander des rendez-vous sur la base de ces informations.

2. Connectez votre logiciel de vidéoconférence

Chaque fois que vous organisez une réunion avec Doodle, un lien unique est généré pour la joindre par vidéo. Ce lien vous permet de gagner du temps en parcourant vos e-mails pour trouver les détails de la réunion ou en choisissant le logiciel de vidéoconférence à utiliser. Vous n'aurez plus qu'un clic à faire pour commencer. Voici un guide simple pour connecter votre logiciel de vidéoconférence.

3. Configurez des événements récurrents

Il n'est pas nécessaire de saisir les mêmes détails pour vos réunions quotidiennes ou hebdomadaires, Doodle vous permet de répéter une réunion et placera cette heure dans votre calendrier. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez planifier des mois à l'avance dans votre calendrier et vous faire une idée précise de votre temps.

4. Réunion 1:1

Avec les nombreux outils logiciels différents utilisés dans le monde des affaires, il est parfois difficile d'aligner ce qui fonctionne pour une réunion spécifique.

Doodle 1:1 permet de couper court à cette discussion car n'importe qui peut participer à un 1:1, qu'il soit utilisateur de Doodle ou non. Votre partenaire de réunion n'a pas besoin de s'inscrire à Doodle pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de lui envoyer une invitation et de se connecter pour se rencontrer.

L'avantage de Doodle, c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Créer votre propre compte aujourd'hui.