Ci abbiamo provato tutti: fare liste di cose da fare, vietarsi di guardare i social media ogni 10 minuti o trovare quell'angolo tranquillo nascosto in ufficio che solo voi conoscete.

Per quanto queste misure siano efficaci, a volte sembra impossibile liberare abbastanza tempo nella giornata per concentrarsi sul lavoro vero e proprio.

Anche quando la giornata sembra semplice, la logistica dell'organizzazione delle riunioni, la ricerca del momento migliore per parlare e la decisione di chi deve partecipare possono prendere il sopravvento, fagocitando il tempo a disposizione per concentrarsi.

Secondo l'Harvard Business Review, i dipendenti passano il 28% della loro giornata lavorativa a leggere e rispondere alle e-mail. Con più di un quarto del tempo di lavoro speso in questa danza logistica di messaggi di posta elettronica, i dipendenti sentono il bisogno crescente di recuperare il proprio tempo.

Come si può creare tempo ed essere più produttivi con Doodle?

Con il confine tra lavoro e vita domestica che si fa sempre più labile, è più che mai fondamentale essere produttivi durante l'orario di lavoro. Ciò significa che non dovrete ricorrere a portare il lavoro a casa con voi. Un recente studio ha dimostrato che nel 2021 la forza lavoro australiana avrebbe fatto più di sei ore di straordinari non retribuiti a settimana. Ciò equivale a quasi un giorno di lavoro in più alla settimana, gratis.

Utilizzando strumenti di calendario che vi aiutano a organizzare le riunioni, potete smettere di perdere tempo a causa della pianificazione e iniziare a essere più produttivi.

Durante la pandemia, la quantità media di riunioni è cresciuta del 13% e spesso si tenevano virtualmente. Questa tendenza a riunirsi più spesso ha reso fondamentale il controllo completo del calendario.

In media, 45 riunioni vengono organizzate dagli utenti ogni minuto con Doodle in tutto il mondo. Il motivo principale è che semplifichiamo il processo di organizzazione dei tempi di incontro, facendovi risparmiare tempo.

Scegliendo di utilizzare Doodle avete già fatto un grande passo per risparmiare tempo ogni giorno.

Ecco alcuni semplici passi che possono aiutarvi a liberare più tempo quando utilizzate Doodle.

1. Collegare il calendario

Collegando il vostro calendario potrete usufruire di tutte le funzioni offerte da Doodle. Collegando il calendario si risparmia tempo, perché ogni riunione appare automaticamente nel calendario senza ulteriori passaggi. Questo vi permette di vedere chiaramente come si presenta la vostra settimana e di pianificare come utilizzare il vostro tempo.

Inoltre, con la di Doodle (https://doodle.com/en/features/booking-page/) potete mostrare al mondo esterno quando siete liberi o impegnati. I colleghi o gli amici possono chiedere di incontrarsi sulla base di queste informazioni.

2. Collegare il software di videoconferenza

Ogni volta che si organizza una riunione con Doodle, viene generato un link unico per partecipare in video. Questo link consente di risparmiare tempo scorrendo le e-mail per trovare i dettagli della riunione o decidendo quale software di videoconferenza utilizzare. Per iniziare basta un solo clic. Ecco una semplice guida per collegare il vostro software di videoconferenza.

3. Impostare eventi ricorrenti

Non è necessario inserire gli stessi dettagli per le riunioni giornaliere o settimanali: Doodle consente di ripetere una riunione e di inserire l'orario nel calendario. Con questa funzione è possibile pianificare il calendario con mesi di anticipo e avere un'idea precisa del proprio tempo.

4. Riunione 1:1

Con molti strumenti software diversi utilizzati nel mondo degli affari, a volte è difficile allineare ciò che funziona per una riunione specifica.

Doodle 1:1 aiuta a eliminare questa discussione, poiché chiunque può partecipare a una riunione 1:1, indipendentemente dal fatto che sia un utente di Doodle o meno. Il vostro interlocutore non ha bisogno di iscriversi a Doodle per utilizzare questa funzione, basta inviargli un invito e connettersi per incontrarsi.

Il bello di Doodle è che si può usare gratuitamente.